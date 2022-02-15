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Уже без ограничений. Литва смягчает условия въезда: что нужно знать

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Вторник 15 февраля 2022 14:39
Уже без ограничений. Литва смягчает условия въезда: что нужно знать Фото: Литва смягчает условия въезда (wikimedia.org)
Автор: Евгения Тугушева

Новые правила для туристов начали действовать 14 февраля

Власти Литвы решили отменить обязательную самоизоляцию для иностранных туристов, которые прибывают из третьих стран. Новые правила начали действовать с 14 февраля.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Литвы.

"С понедельника лица, прибывающие из третьих стран, не будут обязаны самоизолироваться", – говорится в сообщении.

На сайте также отмечается, что когда все страны мира окажутся в "желтой" зоне, путешественники из любой страны должны будут заполнить анкету пассажира и подать документ, подтверждающий один из трех фактов: вакцинацию против COVID-19, рецидив или отрицательный тест перед поездкой.

Сертификат о прививках действителен, если лицо было полностью привито вакциной, зарегистрированной в Европейском союзе (ЕС) не менее 14 дней, но не более 270 дней назад (270 дней не распространяется на лиц моложе 18 лет) (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen или Nuvaxovid) или Covisield, а также если человеку была введена бустерная доза любой из этих вакцин.

Если человек не отвечает критериям вакцинации или рецидива, то у него должен быть ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия или антиген-тест – за 48 часов.

При этом въехать пока в Литву могут не все.

В настоящее время границы открыты для:

  • вакцинированных путешественников;
  • туристов с документом, подтверждающим перенос болезни (с момента положительного теста прошло не более 180 дней);
  • иностранцев с национальными визами D или основаниями для въезда.

Для остальных въезд временно ограничен.

Напомним, ранее мы писали, популярная страна упростила правила въезда для туристов.

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