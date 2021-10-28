"Одно из самых известных мест в мире". Уникальные артефакты в Турции привлекли рекордное число туристов

"Магнитом" стали руины древнейшего храма Гебекли-тепе

На туристический карте Турции расцветает уникальная культурная локация – город Шанлыурфа на востоке страны. В 12 километрах от города находится музей под открытым небом на месте раскопок кургана Гебекли-тепе – это место только в пандемический год 2021 привлекло 500 тысяч туристов. Об этом сообщает издание TRT Haber.

Эти уникальные сооружения в регионе древней Месопотамии, которые археологи называют "нулевой точкой истории" – самый древний храмовый комплекс в мире. Находки – древнее египетских пирамид и цивилизации майя.

Артефакты возрастом в 12 тысячелетий изменили взгляд на историю человечества. Курганы с древними каменными постройками и фигурами показывают переход человечества от собирательства и охоты до земледелия.

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Археологический комплекс Гебекли-тепе после внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2018 году стал "локомотивом" Шанлыурфы в сфере туризма. Между тем, город предлагает туристам немало и других достопримечательностей, отметил мэр столичного муниципалитета Шанлыурфа Зейнель Абидин Беязгюль.

"Тот факт, что Гебекли-тепе является объектом наследия ЮНЕСКО, способствовал тому, что Шанлыурфа стала одним из самых известных мест в мире. Количество посетителей растет с каждым годом", - сказал чиновник.

Фото: Мечеть Мевлид-и-Халиль в Шанлыурфе (РБК-Украина)

Он добавил, что Шанлыурфа занимает первое место в религиозных, культурных и гастрономических турах. Она становится местом "номер один" среди туристических направлений во всех туристических маршрутах в регионе. Город привлекает туристов также своей кухней, культурными ценностями и музыкой.

Глава палаты гидов Шанлыурфы Мюслюм Чобан отметил, что за первые 9 месяцев 2021 года город посетили около 500 тысяч человек.

"Мы прогнозируем, что после эпидемии количество посетителей очень быстро достигнет миллионов. С новой постепенной нормализацией появился особый интерес к Гебекли-тепе в нашем регионе - многие люди планируют увидеть это место", - отметил специалист.

Гебекли-тепе: ученые продолжают удивляться артефактам

Всего археологи обнаружили 12 локаций с курганами, в которых под землей хранятся важнейшие свидетельства периода неолита. Самый первый и наиболее масштабный объект – Гебекли-тепе, датируемый 9 тысячелетием до нашей эры. В 2019 году рядом с раскопками построили музейный комплекс с интерактивными экспозициями.

Как рассказал профессор археологии Мехмет Оздован, открытия на месте раскопок Гебекли-тепе удивляют его уже несколько десятилетий, и каждый день меняют взгляд на то, что происходило на территории Восточной Анатолии 12 тысяч лет назад.

Фото: Раскопки Гебекли-тепе (коллаж РБК-Украина)

В Гебекли-тепе ученые нашли уникальные артефакты - каменные постройки со Т-образными столбами, которые, вероятно, олицетворяли богов. Уникальность их в том, что их вытесывали каменными орудиями, украшали символическими рисунками и устанавливали в выкопанном котловане в кругу в окружении меньших фигур. Вес столбов достигает нескольких тонн, для их перемещения иногда требовались усилия 500 человек.

"Гебекли-тепе - самый яркий пример того, как выглядели строения того времени. Они вкапывались в землю, в 99% случаев это были мужские изображения и скульптуры животных. По захоронениям уже видно, что были разные слои общества", — рассказал Мехмет Оздован.

Карахан-тепе откроют для туристов в 2022 году

Второй подобный объект раскопок представили общественности в сентябре этого года – Карахан-тепе в 75 километрах от города Шанлыурфа. Эти руины только на 600 лет моложе Гебекли-тепе. В 2022 году здесь планируют открыть центр для посещения туристов.

Фото: Презентация раскопок Карахан-тепе в сентябре 2021 года (РБК-Украина)

Министерство культуры и туризма Турции объединило все 12 курганов в самый крупный археологический проект Турции - "Tas Tepeler" ("Земля камней"), который может стать уникальным туристическим маршрутом, привлекающим миллионы туристов ежегодно.

"Гебекли-тепе и Карахан-тепе - это центральные точки этого маршрута. В настоящий момент идут раскопки 7 курганов. Их названия остались прежними, как их называли здесь исторически" - отметил во время встречи с журналистами министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Туристический маршрут между курганами с расстоянием 100-150 километров может быть рассчитан на 6-7 дней посещения. По разным оценкам, он может привлечь 5-6 млн туристов в год.

К слову, даже не побывав на самих местах раскопок, большинство экспонатов можно увидеть в музее археологии Шанлурфы, который является крупнейшим в Турции по количеству артефактов.

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