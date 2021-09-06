Одне з найкрасивіших місць на землі. Як маловідома бухта в Греції стала меккою туристів

Родина Будянських з Енергодару продовжує подорожувати Європою, поставивши собі за мету - подолати не менше 7 тисяч кілометрів за 38 днів, витративши при цьому мінімум коштів, але отримуючи при цьому максимум вражень.

Цього разу Наталія Будянська розповідає про острів Закінтос - одну з останніх локацій, яку родина відвідала в Греції, вирушивши далі до Албанії.

Відео: Бухта Навагіо (youtube.com/Travel with us! Patassini Alessandro)

Корабель контрабандистів. Чим прославилася бухта Навагіо

Локація носить назву честь монастиря, розташованого по сусідству - святого Георгія.

Ще недавно це місце абсолютно не привертало увагу туристів. Таких на острові - десятки. Але на початку 80-х років у водах Іонічного моря, рятуючись від грецької берегової охорони, сів на мілину корабель контрабандистів.

Матроси рятувалися втечею, а корабель так і стояв біля берегів, хитаючись, немов живе нагадування тих подій. Років через три потужним штормом його викинуло на берег. Картинно уклавши його на пісок в цю саму бухту Святого Георгія.

Фото: Так виглядає та сама бухта (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Дивно, але в цій історії обійшлося без легенд, міфів і цікавих пастухів (які вічно щось таке знаходять). Бухту перейменували в "бухту корабельної аварії" (в простолюдді - бухта контрабандистів) і пізніше перетворили її на привабливу туристичну локацію.

Спочатку туристів сюди возили тільки по воді катерами й моторними човнами, а потім побудували й дорогу. Тепер на цю "візитну картку" острова можна подивитися з будь-якого ракурсу.

Фото: Казкові пейзажі (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Колір води у західних скелястих берегів Закінфа (друга назва острова) - дивно глибокий і насичений. Катери залишають за собою білий вируючий слід, що на контрасті виглядає особливо вражаюче!

Кілька важливих порад

А тепер - про пару корисних лайфхаків. Зокрема, як зробити кращі знімки в цій місцевості.

- не витрачайте час на оглядовий майданчик;

- не вистоюйте чергу на балкончик: з нього не видно всю бухту, і навіть складно побачити корабель цілком;

- ідіть на сусідню скелю - туди, де знак "прохід заборонений": там вже протоптані доріжки до кращих видів. Ідіть до кінця доріжок, де розташований прапор, або навіть далі. Тільки з цих ракурсів ви побачите весь масштаб і красу бухти.

- найкращий час для відвідування в теплу пору року - з 12.00 до 15.00, коли бухта освітлюється сонцем повністю. О 10.00 вона ще вся в тіні, об 11.00 - на половину. Кращі види виходять на краю скелі.

Збираючись в таку прогулянку, не забудьте про зручне взуття. Також - будьте вкрай будьте обережні: якщо що, летіти вниз - 425 метрів.

Фото: Селфі з кораблями (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Перед поїздкою на машині відстежуйте дати й час відкриття доріг до видової точки на вершині бухти. Часто через жаркий клімат і в заходах пожежної безпеки всі під'їзди до бухти можуть бути перекриті. Ці обмеження прийняті після великої пожежі, яка трапилася поруч в горах у жовтні 2020-го.

Ложку дьогтю хочете? На парковці немає туалетів. В цій на диво красивій та шалено популярній місцевості немає також жодного смітника. Не було шість років тому, не побудували досі. Уявляєте, в яке звалище може перетворитися "візитна картка" Греції років через десять, якщо так буде і далі?

Кам'яний парк Askos і мила розвага для дітей

Є на Закінфі наймиліша розвага - годування оленят оливковими гілочками. Їх дають відвідувачам доглядачі парку Askos, з собою приносити не можна. Готуйтеся, що Олені вас оточать відразу біля входу.

Будуть тикатися своїми носами й вперто об'їдати все листочки, ривками відбираючи гілку собі цілком з ваших рук. Тримайте міцніше! Олені, в цілому, налаштовані до людей прихильно. Дозволяють себе гладити та фотографувати. Якщо приїдете після обіду, вони будуть відпочивати в затінку і спілкуватися не дуже активно.

Фото: Контактний зоопарк (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Вхідний квиток на сім'ю коштує 25 євро.

Нам на відвідування цього місця вистачило півгодини. Тварин тут не так багато: вівці, свині, кози, павичі, кролики, поні. Розчулення викликають єноти. Їх можна годувати з рук.

Доглядач видає жменю сухого корму (як потім дізналися - собачого), і єноти за цю смакоту готові душу продати. Вони тягнуть свої лапки крізь прути, пищать і так мило шкребуть кігтиками по долонях. Давати варто по одному шматочку: поклали в руку і протягнули. Якщо насиплете гору, то вони влаштують бійку, і це буде на вашій совісті.

Фото: Єноти тягнуть лапки крізь прути, пищать і дуже мило шкребуть кігтиками по долонях (Наталія Будянська / для РБК-Україна)

Все це знаходиться на території кам'яного парку Askos на півночі острова недалеко від порту St. Nikolas, куди прибувають пороми. На вході видають буклети російською і по півлітра холодної питної води. З малюками тут буде особливо цікаво!

Адрес: Askos Stone Park Volimes, Βολίμες, Volimes 290 91, Греція.

Laganos Beach - найбільший пляж на острові

За різними даними, довжина цього пляжу становить від 9 до 14 кілометрів. Але нам він цікавий зовсім з іншого приводу. Саме тут, у затишному м'якому піску, великі черепахи Каретта-Каретта відкладають яйця. Це відбувається вночі, і підглянути неможливо - пляж після 19.00 закривають. Перебувати там - значить порушити закон.

Всі кладки позначені спеціальними знаками, і заходити за певну лінію відпочиваючим заборонено. Увечері все буйне курортне життя заспокоюється. Підсвічувати територію або навіть користуватися ліхтариком теж заборонено. На пляжі чергують волонтери національного морського парку: оберігають юних черепашат, які ось-ось мають вилупитися з яєць наприкінці серпня.

Фото: Дерев'яний місток на мікроострові Камео - з пляжу Лаганос (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

У дозволений до відвідування час ми змогли тільки побачити гнізда, "зловити" пару літаків над головою (злітна смуга аеродрому саме закінчується біля пляжу) і накупатися в теплому прозорому Іонічному морі. Ну і наш улюблений дерев'яний місток на острів Камео теж відвідали.

Він знаходиться на самому початку пляжу Лаганос. Якщо дивитися на карту острова, то це зліва внизу. Кому цікаві точні координати - звертайтеся. Фото з нього виходять дуже красиві! Цього разу ми робили знімки тільки на телефон.

Фото: Спіймали пару кадрів з літаками (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Що стосується опції feeding turtles (годування черепах) - не ведіться на цей туристичний "розвод" і не купуйте екскурсію на човнах з прозорим дном, оскільки в кінці літа і тим більше на початку осені біля берегів Лаганоса залишаються тільки три-чотири особини, спеціально підгодовані для демонстрації туристам.

Вони відпочивають на дні та не завжди навіть спливають на поверхню. "Черепашачий" час - травень-червень. Після цього вони відпливають назад в Африку, залишаючи тут тільки майбутнє потомство.

Мис Скінарі: діючий маяк, печери та музей оливкової олії

На самій півночі острова розташований маяк і знамениті блакитні печери, до яких можна дістатися виключно по воді. Маяк діючий, але обнесений парканом, тому до нього не підійти.

Поруч на скелі розташувалися млини-готелі. Такі собі миленькі місця для проживання поруч з маяком. Не знаю, наскільки всередині затишно і просторо. Але кажуть, що туристи їх бронюють за півроку наперед.

Фото: Млини-готелі на мисі Скінарі (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Музей оливкової олії при сучасній, чудово обладнаній маслоробній фабриці "Арістеон" розповість про весь шлях, який проходить плід оливи від моменту збору врожаю до дня відвантаження пляшечки найчистішого і смачного масла в супермаркет.

Середземноморський делікатес колись отримували, видавлюючи масло ногами, взутими у спеціальні важкі черевики. Пізніше використовувався примітивний прес, а далі процес удосконалення виготовлення масла привів до повної автоматизації виробництва.

Про всі тонкощі й цікаві історичні деталі, пов'язані з віджимом масла, вирощуванням оливкових дерев, збором оливок і способи їх відбору для ідеального за властивостями й смаком масла розповість експозиція, організована в Літакійському Aristeon Olive Press & Museum. З жовтня по квітень фабрика виробляє масло. У літній сезон вона працює як музей, де можна спробувати всі види масла і придбати вподобане.

Адрес: Olive Press Museum Zante Laganas 290 92, Греція.

Фото: Басейн кемпінгу, в якому ми жили на острові (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Фото: Справжні грецькі оливки (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше Наталія Будянська писала для РБК-Україна, чим цікавий туристам острів Корфу в Греції.

Також стало відомо, чим дивує туристів ще один грецький острів - Кефалонія.