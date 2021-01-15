Одні з перших: стало відомо, коли Ізраїль відкриє кордони для іноземних туристів

Місто Хайфа в Ізраїлі (pixabay.com)

Країна лідирує за темпами вакцинації населення

В Ізраїлі назвали дати, коли країну відкриють для іноземних туристів. Міністерство туризму Ізраїлю підготувало план щодо повернення іноземних туристів до середини 2021 року, повідомляє видання breakingtravelnews.com.

Такі терміни в уряді називають, виходячи з масової вакцинації населення, яке триває в країні. Вже близько 20% ізраїльтян отримали перші щеплення. При таких темпах вакцинації туризм в Ізраїлі почне відновлюватися вже навесні 2021 року, сподіваються в уряді.

Фото: Пляж в Тель-Авіві (pixabay.com)

"За кожного туриста буде жорстка конкуренція"

У міністерстві туризму озвучили: минулий рік в Ізраїлі почався з оптимізму завдяки небувалій кількості прибулих туристів і був продовженням рекордних максимумів за останні роки. Але закінчився 2020-й закриттям неба і забороною на в'їзд туристів. Загалом у 2020 році Ізраїль прибуло на 81% менше туристів, ніж у попередньому році – всього близько 850 000 чоловік.

Тому влада розробила план зі збереження туристичної інфраструктури та фінансової підтримки тих сфер, які постраждали від локдаунів найбільше.

"Такий рік слід використовувати для зміцнення і створення інфраструктури, робочих планів і програм, які зміцнять галузь на той момент, коли вона може відкритися знову. Це поряд з турботою про людей, що працюють у сфері туризму в той час, коли їхні доходи повністю підірвані", - пообіцяла підтримку туристичного ринку міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Хакоен.

Чиновники відзначили, коли небо над світом знову відкриється, за кожного туриста буде жорстка конкуренція. Тому країни, які будуть діяти першими, матимуть перевагу.

Фото: Туризм в Ізраїлі (pixabay.com)

Великі плани

Міністерство підготувало план щодо повернення туристів в Ізраїль. Чиновники висловлюють надію, що туристи почнуть повертатися навесні.

"Ми вже працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я над планом виходу туристичної індустрії з кризи. Найближчим часом ми направимо гроші для фінансування проектів у різні органи, які подали заявки", - сказала Оріт Фаркаш-Хакоен.

Цей план буде діяти в відповідності з принципом, що постраждалі найбільше від наслідків локдаунів будуть одними з перших, хто відкриється, коли країна вийде з ізоляції.

І хоча в даний час Ізраїль лідирує в світі по вакцинації від COVID-19 - близько 20% населення зробили хоча б першу з двох ін'єкцій, але рівень захворюваності зростає, і в Ізраїлі заговорили про більш суворі карантинні заходи.

Фото: Мертве море в Ізраїлі (pixabay.com)

Ейлат знову закритий

Навесні і влітку туристична галузь "передихнула" завдяки тому, що внутрішні туристи заповнили ізраїльські готелі замість поїздок за кордон. Але в середині жовтня готелі знову закрилися під час загальнонаціонального локдауну і більше не відкривалися.

У листопаді уряд коротко схвалив створення так званих "туристичних островів" в Ейлаті і на Мертвому морі, що дозволило готелям та іншим об'єктам знову відкритися для внутрішнього туризму в цих місцях.

Ізраїльське курортне місто тоді запропонувало план відновлення туризму на тлі другого локдауна в країні. Мер міста Ейлат Іцхак Халеві звертався до уряду з пропозицією створити на курорті "зелений острів" для туризму, щоб врятувати туристичні компанії від занепаду. Адже з часу першого локдауна в місті опинилися на порозі закриття до 800 компаній, пов'язаних з туризмом.

Згідно з планом відновлення туризму, в Ейлаті повинні були відкрити місцевий аеропорт "Рамон" для міжнародних та внутрішніх рейсів. Місцевим туристам дозволялось відвідати курорту на основі результатів ПЛР-тесту, зробленого за 48 годин. Для іноземців пропонувалося обов'язкове ПЛР-тестування по прибуттю.

Але оскільки рівень зараження знову виріс по всій країні і оголосили третій локдаун, робота готелів для внутрішнього туризму була скасована.

За даними порталу trip.gov.ua, в'їзд українських громадян на територію Ізраїлю на поточний час заборонений.

Нагадаємо, ми писали, яка курортна країна відкриється для українських туристів 1 березня.

Також ми розповідали про країни, куди поїдуть туристи в 2021 році.