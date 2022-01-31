Одне з найкрасивіших сіл країни. Чим дивує туристів "найбільш шотландське" місто в Італії

Одне з найколоритніших містечок в Італії - Барга з шотландською діаспорою - популярне туристичне місце. До південного сонця і мальовничих ландшафтів там додається традиційна культура Шотландії - фестивалі та святкування з волинками, кілтами і національними стравами.

Хоча багато туристів в цьому регіоні Тоскани - родичі або друзі місцевих шотландців, Баргу рекомендують як знакову локацію для відвідування на багатьох туристичних сайтах.

"Якщо ви збираєтеся поїхати в Гарфаньяну, Барга - одна з тих зупинок, які не можна пропустити. Містечко отримало престижні нагороди за якість своїх туристичних послуг: Orange Flag італійського туристичного клубу і нагороду Citta Slow. Воно також було офіційно включене в список найкрасивіших сіл Італії за історичне і художнє значення", - описують Баргу на сайті discovertuscany.com.

Чим цікаве місто Барга для туристів і яку атмосферу можна застати після пандемії – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Нове життя після імміграції. Традиційні страви та свята

Місцева мешканка Адель П'єротті, керуюча гостьовим будинком Villa Gherardi, розташованим недалеко від старих стін красивого середньовічного містечка Барга в двох годинах їзди від Флоренції кожен січень влаштовує обід для городян. Але з їжі буде не піца і не паста, а свіжий шотландський хаггіс – баранячий шлунок з меленими потрохами.

Фото: Місто Барга влітку (instagram.com/effortlesslyeverly)

"Я дуже турбуюся, що не отримаю інгредієнти для цієї вечері вчасно. Їх везуть сюди прямо з Шотландії", - розповіла вона британському виданню Metro.

Її прадід був родом з Барги, але в кінці 19 століття поїхав до Великобританії працювати на шахті. Там він з часом відкрив ресторан в Глазго, де подають рибу. До 1950-х років багато жителів Барги почали нове життя в Шотландії після хвилі імміграції. Частина сім'ї Адель досі живе в Шотландії, де вона народилася, а літні канікули проводила в Барзі з батьками. Потім з чоловіком-вихідцем з Барги переїхала до Італії.

У близько 70% 10-тисячного населення міста є зв'язки з Шотландією, підтверджує мер Барги Катерина Кампіні. В еміграції люди утворили свої громади, відкриваючи ресторани, але зберігаючи зв'язки з італійськими сім'ями. Деякі з часом повернулися назад.

"Ми відомі як найбільш шотландське місто в Італії, кожен вересень ми проводимо шотландський тиждень з грою на волинці і шотландськими сільськими танцями, щорічним фестивалем риби і чіпсів, і у нас навіть є офіційний італійський тартан (картата тканина-шотландка), - розповіла вона.

Десять років тому місцева рада навіть зверталася до Ryanair з проханням почати виконання рейсів між Глазго і сусідньою Пізою.

Фото: Місто Барга взимку (barga_instagram.com/maxlazzi)

Улюблене місце знаменитостей і нова культура в куточку Італії

Місто-фортеця Барга, розташоване високо в тосканських пагорбах в Італії, має зв'язки з багатьма шотландськими знаменитостями, такими як Паоло Нутіні, Даніела Нардіні і Нікола Бенедетті, пише dailyrecord.co.uk.

Багато місцевих жителів, які були змушені залишити регіон в кінці 19 століття, щоб знайти роботу, заснували в Шотландії громади. Тепер ціле покоління шотландців-італійців повертається в село, яке їхні сім'ї раніше називали домом, приносячи нову культуру в цей куточок Італії.

Один з таких людей - шотландський співак Паоло Нутіні, який описує місто 10-го століття як своє "найулюбленіше місце для відвідування" і найдивовижніше місце в світі.

"Ми завжди чудово проводимо час тут, і завжди відчуваєш себе як вдома. Я був би радий, якби одного разу зміг купити що-небудь в Барзі, щоб жити або навіть просто зупинятися, коли у мене буде можливість візиту", - розповів він.

Тим часом, це не єдине поселення в Італії з шотландським корінням. У невеликому селі Гурро на північ від Мілана недалеко від швейцарського кордону стверджують, що місцеві жителі походять від групи горян-найманців, що оселилися там майже п'ять століть тому.

Події відбувалися в 1525 році: понад 200 солдатів, які програли в битві при Павії, оселилися там, не захотівши повертатися до Шотландії. Тому багато чоловіків все ще носять кілти у свята, шотландські прапори можна побачити по всьому місту, і прізвища Гіббс і Макдональд зустрічаються часто.

Фото: Туристи в Барзі в 2022 році (facebook.com/barganews)

Сумні місяці. Пандемія зупинила потік туристів з Шотландії

З початком пандемії і закриття кордонів місто Барга частково спорожніло, що особливо було незвично влітку 2020 року. Ці місяці були "незвичайними і трохи сумними", розповідав тоді Лука Галеотті, редактор місцевої газети Il Giornale di Barga.

"Не було звичайної атмосфери вечірки, яку ви отримуєте, зустрічаючи всіх шотландців Барга. Зазвичай вони прибувають в Баргу в цей час, заповнюють бари, кафе і ресторани і беруть участь у багатьох заходах, що відбуваються в місті влітку", - передали його слова BBC.

За його словами, туристів з Шотландії практично не було, а вулиці, площі та майданчики були "сумно напівпорожніми". Тільки в серпні Барга став наповнюватися туристами з Італії.

Багато сімей з Шотландії, які проводили літо в Барзі в атмосфері зв'язку з історією своїх сімей, були змушені перебронювати квитки на в 2021 рік.

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