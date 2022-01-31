Одна из красивейших деревень страны. Чем удивляет туристов "самый шотландский" город в Италии

Один из самых колоритных городков в Италии – Барга с шотландской диаспорой – популярное туристическое место. К южному солнцу и живописным ландшафтам там добавляется традиционная культура Шотландии – фестивали и празднования с волынками, килтами и национальными блюдами.

Хотя многие туристы в этом регионе Тосканы – родственники или друзья местных шотландцев, Баргу рекомендуют как знаковую локацию для посещения на многих туристических сайтах.

"Если вы собираетесь поехать в Гарфаньяну, Барга — одна из тех остановок, которые нельзя пропустить. Городок получил престижные награды за качество своих туристических услуг: Orange Flag итальянского туристического клуба и награду Citta Slow. Он также был официально включен в список самых красивых деревень Италии за историческое и художественное значение", - описывают Баргу на сайте discovertuscany.com.

Чем интересен город Барга для туристов и какую атмосферу можно застать после пандемии – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Новая жизнь после иммиграции. Традиционные блюда и праздники

Местная жительница Адель Пьеротти, управляющая гостевым домом Villa Gherardi, расположенным недалеко от старых стен красивого средневекового городка Барга в двух часах езды от Флоренции каждый январь устраивает обед для горожан. Но из еды будет не пицца и не паста, а свежий шотландский хаггис – бараний желудок с молотыми потрохами.

Фото: Город Барга летом (instagram.com/effortlesslyeverly)

"Я очень беспокоюсь, что не получу ингредиенты для этого ужина вовремя. Их везут сюда прямо из Шотландии", - рассказала она британскому изданию Metro.

Ее прадед был родом из Барги, но в конце 19 века уехал в Великобританию работать на шахте. Там он со временем открыл ресторан в Глазго, где подают рыбу. К 1950-м годам многие жители Барги начали новую жизнь в Шотландии после волны иммиграции. Часть семьи Адель до сих пор живет в Шотландии, где она родилась, а летние каникулы проводила в Барге с родителями. Потом с мужем – выходцем из Барги переехала в Италию.

У около 70% 10-тысячного населения города есть связи с Шотландией, подтверждает мэр Барги Катерина Кампини. В эмиграции люди образовали свои общины, открывая рестораны, но сохраняя связи со итальянскими семьями. Некоторые со временем вернулись обратно.

"Мы известны как самый шотландский город в Италии, каждый сентябрь мы проводим шотландскую неделю с игрой на волынке и шотландскими деревенскими танцами, ежегодным фестивалем рыбы и чипсов, и у нас даже есть официальный итальянский тартан (клетчатая ткань-шотландка), - рассказала она.

Десять лет назад местный совет даже обращался к Ryanair с просьбой начать выполнение рейсов между Глазго и соседней Пизой.

Фото: Город Барга зимой (barga_instagram.com/maxlazzi)

Любимое место знаменитостей и новая культура в уголке Италии

Город-крепость Барга, расположенный высоко в тосканских холмах в Италии, имеет связи со многими шотландскими знаменитостями, такими как Паоло Нутини, Даниэла Нардини и Никола Бенедетти, пишет dailyrecord.co.uk.

Многие местные жители, которые были вынуждены покинуть регион в конце 19 века, чтобы поисках работы, основали в Шотландии общины. Теперь целое поколение шотландцев-итальянцев возвращается в деревню, которую их семьи изначально называли домом, принося новую культуру в этот уголок Италии.

Один из таких людей - шотландский певец Паоло Нутини, который описывает город 10-го века как свое "самое любимое место для посещения" и самое удивительное место в мире.

"Мы всегда прекрасно проводим время здесь, и всегда чувствуешь себя как дома. Я был бы рад, если бы однажды смог купить что-нибудь в Барге, чтобы жить или даже просто останавливаться, когда у меня будет возможность визита", - рассказал он.

Между тем, это не единственное поселение в Италии с шотландскими корнями. В небольшой деревне Гурро к северу от Милана недалеко от швейцарской границы утверждают, что местные жители происходят от группы горцев-наемников, поселившихся там почти пять столетий назад.

События происходили в 1525 году: более 200 солдат, проигравших в битве при Павии, поселились там, не захотев возвращаться в Шотландию. Поэтому многие многие мужчины все еще носят килты по праздникам, шотландские флаги можно увидеть по всему городу, и фамилии Гиббс и Макдональд встречаются часто.

Фото: Туристы в Барге в 2022 году (facebook.com/barganews)

Грустные месяцы. Пандемия остановила поток туристов из Шотландии

С началом пандемии и закрытия границ город Барга частично опустел, что особенно было необычно летом 2020 года. Эти месяцы были "необычными и немного грустными", рассказывал тогда Лука Галеотти, редактор местной газеты Il Giornale di Barga.

"Не было обычной атмосферы вечеринки, которую вы получаете, встречая всех шотландцев Барга. Обычно они прибывают в Баргу в это время, заполняют бары, кафе и рестораны и принимают участие во многих мероприятиях, происходящих в городе летом", - передали его слова BBC.

По его словам, туристов из Шотландии практически не было, а улицы, площади и площадки были "печально полупустыми". Только в августе Барга стал наполняться туристами из Италии.

Многие семьи из Шотландии, которые проводили лето в Барге в атмосфере связи с историей своих семей, были вынуждены перебронировать билеты на в 2021 год.

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