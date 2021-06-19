Обман на гроші і махінації в готелях: туристів попередили про мінуси відпочинку в Єгипті

Туристка і турагент поділилися враженнями про країну в 2021 році

Відпочинок у Єгипті для багатьох українців став традицією - на курорти Червоного моря туристи вирушають хто раз на рік, а хто раз на кілька місяців. На форумах цей досвід видно за знанням більшості місцевих пляжів, готелів і ресторанів, яким досвідчені мандрівники діляться з новачками.

Тим часом, в умовах пандемії в курортній країні з'явилися нові особливості, які помічають відпочивальники: від цін до сервісу.

Про плюси і мінуси відпочинку в Єгипті в 2021 році розповіла на сторінці у Facebook туристка з Дніпра Олена Дрига. Також своєю думкою з РБК-Україна поділилася директор туристичного агентства "Юла" Юлія Гуслиста.

"Персонал старається, туристам раді"

Мешканка Дніпра побувала в травні в Єгипті не вперше - до цього вона зустрічала новий 2020-й рік на курорті Червоного моря. Цього року Шарм-ель-Шейх виявився одним з кращих доступних варіантів.

Фото: Берег із готелями в Єгипті (booking.com)

Ось що вона помітила з плюсів відпочинку в Єгипті в 2021-му:

- все подешевшало: путівки, екскурсії;

"Якщо півтора роки тому ми їздили в Каїр за 70 доларів з людини, зараз такий тур коштує 45. Нам влаштували суперекскурсію в Дахабі з верблюдами, квадриками, каньйоном і снорклінгом біля рифа в Блакитній дірі, включеним обідом і чаєм у бедуїнів. І все це коштувало 30 доларів з людини", - зазначила туристка.

- туристів мало, ніде немає особливих черг- ні в аеропорту, ні в готелях;

- персонал щиро старається, з чайовими або без;

- свіжі фрукти і фреші за символічною ціною - манго, гуава, кавуни, полуниця;

- можна торгуватися;

"Зараз єгиптяни раді туристам і практично 100 відсотків зроблять вам знижку. Ми виторговували в середньому 5-7 баксів", - розповіла вона.

- безпека;

"У Єгипті ставлення до неї набагато уважніе, ніж в Україні. Багато поліції на вулицях, між містами купа блокпостів і рамок", - звернула увагу мандрівниця.

Фото: Єгиптяни раді туристам (booking.com)

Безпека - відповідальність туриста

З мінусів Олена Дрига відзначила проблему, яка зустрічається в багатьох туристичних країнах – від Кіпру до Таїланду.

"Скрізь сміття: на узбіччях доріг, в пустелі, на каньйоні і навіть у Червоному морі між рибками вже плавають пакети",- звернула увагу туристка.

Також вона перерахувала такі мінуси відпочинку в Єгипті в цьому році:

- повна відсутність карантинних заходів;

"Ні в готелях, ні на вулицях, ні навіть в магазинах маски ніхто не носить, антисептиків немає. Маски надягають тільки в одному випадку - проїжджаючи блокпости між містами, про які я писала вище", - зазначила вона.

- палюче сонце;

"Від нього не сховатися під навісом або парасолькою, і захисний крем не допоможе. У проміжок з 13 до 16 години з приміщень краще взагалі не виходити, якщо не хочете отримати опіки", - порадила українка.

Фото: В Єгипті туристів можуть обманювати на гроші (pixabay.com)

- обман на гроші;

"Деякі все одно будуть намагатися розвести вас на гроші - наприклад, в ряді кафе вам, не питаючи, принесуть воду, за яку візьмуть 2 долари. Не питаючи, поставлять перед вами три нарізаних фрукта за 4 долари. Включать в рахунок обслуговування і потім ще будуть активно натякати на чайові", - обурилася вона.

- небезпечні екскурсії;

"На дешевих екскурсіях дійсно можуть бути трабли з технікою безпеки. До сьогоднішнього дня я думала, що це страшилки від готельних гідів. Але коли сама піднялася на 30-метровий каньйон, де немає стежки, будь-якої страховки або поручня, а з-під ніг летять камені, я переконалася в зворотному", - поділилася туристка.

У будь-якій країні безпека і гроші - відповідальність туристів, і в будь-якій будуть зустрічатися різні люди. Єгипет не гірший і не кращий за інших - тим більше, що тут приголомшливе море, краєвиди і майже всі говорять по-російськи, резюмувала вона.

Фото: У деяких готелях помітили недотримання карантинних заходів (booking.com)

Туристи скаржилися на махінації в готелях

Своїми спостереженнями про позитивні сторони відпочинку в Єгипті й про можливі неприємні моменти поділилася з виданням турагент Юлія Гуслиста. З плюсів вона назвала: всього 4 години, щоб потрапити на курорт, сонячна тепла погода 365 днів на рік, неймовірно красиве море, яке перекриває всі недоліки.

"Манго - фрукт, який туристи їдять і вивозять валізами, чим смішать працівників аеропорту. Завжди ловлю їх посмішки, коли валіза на 23 кілограми наполовину заповнена манго", - розповіла вона.

У практиці турагента бувають і випадки, коли туристи скаржаться – на розміщення або сервіс.

"Бувають такі мінуси: поселення в номери, які не радують краєвидом з вікна, а при поверненні на рецепшен з деякою винагородою і краєвид, і сам номер стають привабливішими", - відзначає вона особливості грошових відносин в готелях.

Фото: За краєвид з вікна в Єгипті можна доплатити (booking.com)

Також готельні гіди часто лякають туристів тим, що страховий поліс перестане діяти, якщо вони придбають екскурсії поза готелем. Але це не так – поліс діє на всю країну подорожі.

"Бувають скарги від туристів на махінації з боку персоналу готелів. Цього року був такий момент: дві сім'ї приїхали разом, в одну дату не змогли записатися у включений у вартість a la cartе ресторан, але за невелику плату їм пропонували місця", - попереджає фахівець.

Юлія Гуслиста додає: пильність не завадить і при наймі таксі – про вартість краще домовитися до початку поїздки.

"На базарах теж намагаючись отримати кращу ціну, стежте за якістю придбаного товару. Купуючи ліки в аптеках, дивіться на ціну - вона вказана на кожній упаковці", - застерігає вона туристів.

З приводу літньої погоди в Єгипті, яка в останні дні відзначається спекою в 42 градуси, турагент зазначає, що вона переноситься набагато легше, ніж 35 градусів у Туреччині.

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