Обман на деньги и махинации в отелях: туристов предупредили о минусах отдыха в Египте

Туристка и турагент поделились впечатлениями о стране в 2021 году

Отдых в Египте для многих украинцев стал традицией – на курорты Красного моря туристы отправляются кто раз в год, а кто раз в несколько месяцев. На форумах этот опыт видно по знанию большинства местных пляжей, отелей и ресторанов, которым опытные путешественники делятся с новичками.

Между тем, в условиях пандемии в курортной стране появились новые особенности, которые замечают отдыхающие: от цен до сервиса.

О плюсах и минусах отдыха в Египте в 2021 году рассказала на странице в Facebook туристка из Днепра Алена Дрыга. Также своим мнением с РБК-Украина поделилась директор туристического агентства "Юла" Юлия Гуслистая.

"Персонал старается, туристам рады"

Жительница Днепра побывала в мае в Египте не впервые – до этого она встречала новый 2020-й год на курорте Красного моря. В этом году Шарм-эль-Шейх оказался одним из лучших доступных вариантов.

Фото: Берег с отелями в Египте (booking.com)

Вот что она заметила из плюсов отдыха в Египте в 2021-м:

- все подешевело: путевки, экскурсии;

"Если полтора года назад мы ездили в Каир за 70 долларов с человека, сейчас такой тур стоит 45. Нам устроили суперэкскурсию в Дахабе с верблюдами, квадриками, каньоном и снорклингом у рифа в Голубой дыре, включенным обедом и чаем у бедуинов. И все это стоило 30 долларов с человека", - отметила туристка.

- туристов мало, нигде нет особых очередей - ни в аэропорту, ни в отелях;

- персонал искренне старается, с чаевыми или без;

- свежие фрукты и фреши по символической цене - манго, гуава, арбузы, клубника;

- можно торговаться;

"Сейчас египтяне рады туристам и практически 100 процентов сделают вам скидку. Мы выторговывали в среднем 5-7 баксов", - рассказала она.

- безопасность;

"В Египте отношение к ней куда более внимательное, чем в Украине. Много полиции на улицах, между городами куча блокпостов и рамок", - обратила внимание путешественница.

Фото: Египтяне рады туристам (booking.com)

Безопасность – ответственность туриста

Из минусов Алена Дрыга отметила проблему, которая встречается во многих туристических странах – от Кипра до Таиланда мусор.

"Везде мусор: на обочинах дорог, в пустыне, на каньоне и даже в Красном море между рыбками уже плавают пакеты", - обратила внимание туристка.

Также она перечислила такие минусы отдыха в Египте в этом году:

- полное отсутствие карантинных мер;

"Ни в отелях, ни на улицах, ни даже в магазинах маски никто не носит, антисептиков нет. Маски надевают только в одном случае - проезжая блокпосты между городами, о которых я писала выше", - отметила она.

- палящее солнце;

"От него не спрятаться под навесом или зонтиком, и защитный крем не поможет. В промежуток с 13 до 16 часов из помещений лучше вообще не выходить, если не хотите получить ожоги", - посоветовала украинка.

Фото: В Египте туристов могут обманывать на деньги (pixabay.com)

- обман на деньги;

"Некоторые все равно будут пытаться развести вас на деньги - например, в ряде кафе вам, не спрашивая, принесут воду, за которую возьмут 2 доллара. Не спрашивая, поставят перед вами три нарезанных фрукта за 4 доллара. Включат в счёт обслуживание и после ещё будут активно намекать на чаевые", - возмутилась она.

- небезопасные экскурсии;

"На дешевых экскурсиях действительно могут быть проблемы с техникой безопасности. До сегодняшнего дня я думала, что это страшилки от отельных гидов. Но когда сама поднялась на 30-метровый каньон, где нет тропинки, любой страховки или поручня, а из-под ног летят камни, я убедилась в обратном", - поделилась туристка.

В любой стране безопасность и деньги – ответственность туристов, и в любой будут встречаться разные люди. Египет не хуже и не лучше других - тем более, что здесь потрясающее море, виды и почти все говорят по-русски, резюмировала она.

Фото: В некоторых отелях заметили несоблюдение карантинных мер (booking.com)

Туристы жаловались на махинации в отелях

Своими наблюдениями о позитивных сторонах отдыха в Египте и возможных неприятных моментов поделилась с изданием турагент Юлия Гуслистая. Из плюсов она назвала: всего 4 часа, чтобы попасть на курорт, солнечная теплая погода 365 дней в году, невероятной красоты море, которое перекрывает все недостатки.

"Манго – фрукт, который туристы едят и вывозят чемоданами, чем забавляют работников аэропорта. Всегда ловлю их улыбки, когда чемодан на 23 килограмма наполовину заполнен манго", - рассказала она.

В практике турагента бывают и случаи, когда туристы жалуются – на размещение или сервис.

"Бывают такие минусы: поселение в номера, которые не радуют видом из окна, а при возвращении на рецепшен с некоторым вознаграждением и вид, и сам номер становятся привлекательнее", - отмечает она особенности денежных отношений в отелях.

Фото: За вид из окна в Египте можно доплатить (booking.com)

Также отельные гиды часто пугают туристов тем, что страховой полис перестанет действовать, если они приобретут экскурсии вне отеля. Но это не так – полис действует на всю страну путешествия.

"Бывают жалобы от туристов на махинации со стороны персонала отелей. В этом году был такой момент: две семьи приехали вместе, в одну дату не смогли записаться во включенный в стоимость a la cartе ресторан, но за небольшую плату им предлагали места", - предупреждает специалист.

Юлия Гуслистая добавляет: бдительность не помешает и при найме такси – о стоимости лучше договориться до начала поездки.

"На рынках тоже пытаясь получить лучшую цену, следите за качеством приобретенного товара. Покупая лекарства в аптеках, смотрите на цену – она указана на каждой упаковке", - предостерегает она туристов.

По поводу летней погоды в Египте, которая в последние дни отмечается жарой в 42 градуса, турагент отмечает, что она переносится намного легче, чем 35 градусов в Турции.

Напомним, мы писали, что туристов предупредили об изменениях погоды в Египте.

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