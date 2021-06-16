Сорокаградусна спека і сильний вітер: туристів попередили про зміни погоди в Єгипті

Популярність екскурсій знижується в літні місяці

Погода в Єгипті продовжує випробовувати туристів - з 17 червня в країні очікується хвиля спеки і сильні вітри. Про це повідомляється в прогнозі погоди на сайті almasryalyoum.com.

До понеділка 21 червня країну від Каїра до Південного Синаю накриють сильні вітри, а температура повітря буде прогріватися до 38 градусів в тіні. У Верхньому Єгипті вже була зафіксована спека в 41 градус, а наступного тижня температура підвищиться до 45.

Що радять туристи: засоби від сонця і кафе біля води

На форумах в соцмережах нерідко туристи обговорюють, чи варто їхати на відпочинок до Єгипту влітку і яка погода в найближчі дні. Відпочивальники пишуть свіжі відгуки.

"Зараз в Хургаді дуже спекотно. Вчора було +38, сьогодні 40";

"Взагалі не спекотно зараз в Шармі";

Фото: Погода в Шарм-ель-Шейху (wikipedia.org)

"Ми в Хургаді з дітьми 5 і 11 років. 38 градусів - взагалі немає проблем, з вітром переносимо відмінно. Плавають з масками в морі, потім басейн до вечора, засоби від сонця і спецодяг";

"Ми в Сома Бей другий тиждень, спекотно було тільки один день. Вітер досить сильний майже весь час. За останні 12 днів безвітряно було тільки 2 дні, з них один спекотний";

"Подивіться готель, що продувається, і щоб кафе біля води були";

"Сьогодні цілий день в Хургаді потужний холодний вітер. Увечері виходили з води, було навіть холодно. Сьогодні 36 градусів, але вони не відчуваються";

"Сьогодні приїхали з дружиною - тільки для любителів спеки рекомендую, занадто спекотно";

До слова, за даними сайту windy.com, 16 червня температура води в морі на курортах Єгипту така: в Хургаді і Марса-Аламі – 27 градусів, в Шарм-ель-Шейху – 26, в Дахабі – 25. Пориви вітру - до 14 метрів за секунду.

Фото: Пляжний відпочинок в Єгипті (booking.com)

Яка погода на курортах Єгипту

Хоча туристичний сезон влітку в Єгипті триває, цей напрямок для відпочинку вибирають вже менше туристів. "Високий сезон" в країні починається в жовтні, коли починається більш комфортна погода.

Щоб туристи були готові до умов відпочинку, багато туристичних компаній попереджають про погоду на курортах по місяцях. Наприклад, на сайті мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" говориться, що на початку літа екскурсійні тури в Єгипті вже не користуються особливою популярністю.

"Погода в Єгипті в червні спекотна: в Хургаді, Сафазі, Ель-Гуні близько +35°С, в Шармі стовпчик термометра вдень показує до 40 градусів. Вночі прохолодніше: +23-25°С. Купатися приємно і в Червоному, і в Середземному морях – температура води тримається на позначках +25-28°С", - наголошується в інформації для туристів.

У липні комфортна погода в Єгипті утримується на африканському узбережжі Червоного моря. Теплі вітри в Хургаді або Сафазі допомагають легше перенести 37-градусну спеку.

У цьому місяці вода в Середземному морі вода нагрівається до 26 градусів, в Червоному – до 28-29.

Фото: У серпні в Єгипті може бути некомфортно через спеку (pixabay.com)

У серпні настає найбільш некомфортна для людей з поганою переносимістю високих температур погода в Єгипті.

"Підвищена вологість на узбережжі супроводжує літню спеку, в центральній частині країни також сухо і спекотно. В Асуані і Луксорі стовпчик термометра часто встановлюється на позначці 40, в Хургаді і Шармі – до 37. Але навіть вночі температура рідко опускається нижче 29 градусів. Вода в морі в серпні прогріта до 30 градусів", - попереджають мандрівників.

"Українці їдуть до Єгипту і влітку" - турагент

Незважаючи на те, що багато хто вважає відпочинок в Єгипті влітку не дуже комфортним, чимало туристів все ж активно бронюють путівки в курортну країну в червні і липні.

Фото: Влітку попит на відпочинок в Єгипті залишається високим (booking.com)

Туреччина - в топі країн за кількістю бронювань влітку, а Єгипет в цьому списку займає друге місце, говорить РБК-Україна директор турагентства Dіскавері Ольга Сарахман.

"У нас Єгипет завжди в топі після Туреччини. Нинішній період - не виняток: попит спостерігається хороший", - каже вона.

На тезу про те, що в середині літа в Єгипті спекотно, фахівець відповіла, що висока температура повітря в цей період спостерігається і на безлічі інших курортів.

"У тій же Туреччині влітку ще й вологість висока", - резюмувала вона.

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