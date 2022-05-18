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В обхід санкцій. Росіяни масово скуповують нерухомість і виводять активи в Туреччину

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Середа 18 травня 2022 13:12
В обхід санкцій. Росіяни масово скуповують нерухомість і виводять активи в Туреччину Фото: Приватна вілла в Туреччині (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

На місцевих курортах - новий наплив прибуваючих з РФ

Росіяни масово купують нерухомість в Туреччині. Це дозволяє їм отримати турецький паспорт, якщо ті інвестували в житло понад 250 тисяч доларів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на німецько-турецьке видання DTJ.

Наплив росіян на турецьких курортах

Останнім часом заможні росіяни масово скуповують квартири і будинки в Туреччині — особливо на популярному середземноморському узбережжі. Їх мета — отримати турецький паспорт, пише видання.

"Турецька рів'єра" обіцяє сонце, пляж і пальми, що приваблює безліч росіян. Через санкції на тлі повномасштабного вторгнення в Україну для росіян закриті практично всі європейські курорти, і Туреччина — одна з небагатьох країн, куди вони ще можуть їздити.

"У Туреччині все інакше: курорти, які завжди користувалися популярністю у росіян, в даний час переживають особливий наплив: багато заможних туристів з Росії намагаються знайти в Туреччині квартири і будинки в якості втечі з сумної реальності свого дому", — повідомляють у DTJ.

250 000 доларів за "золотий паспорт"

При купівлі нерухомого майна в Туреччині додається вид на так званий "золотий паспорт". Іноземці, які купують нерухомість на суму 250 000 доларів США і зобов'язуються володіти нею не менше трьох років, можуть отримати турецьке громадянство всього за три місяці.

В обхід санкцій. Росіяни масово скуповують нерухомість і виводять активи в ТуреччинуФото: Купивши в Туреччині нерухомість, росіяни можуть претендувати на отримання паспорта цієї країни (unsplash.com)

"Перспектива нового паспорта, включаючи свободу пересування, в даний час приваблює багатьох росіян. Агенти з нерухомості повідомляють про різке збільшення російських інвестицій після вторгнення РФ в Україну", — пише видання.

Тим часом, в Туреччині це призводить до зростання цін на нерухомість і спустошення ринку. Ті, хто може собі дозволити покупку квартири або вілли в Туреччині, також переводять сюди свої активи.

"У турецьких портах зараз особливо багато яхт і катерів, що належать російським олігархам — наприклад, "Соляріс", яка знаходиться у володінні мільярдера Романа Абрамовича. У того, кому вдається отримати турецький паспорт, турбот менше, ніж у рядового росіянина, і він навіть може час від часу відлітати додому. Стамбул, поряд з Дубаєм, є одним з небагатьох вузлів повітряного сполучення між Росією і західним світом", — повідомляється у новині.

До того ж, в Туреччині всупереч західним санкціям багато банків приймають гроші з російських банківських карт. Тим не менш, є й винятки: нещодавно флагманський перевізник Туреччини, Turkish Airlihes, перестав приймати до оплати російську карту "Мир".

До слова, схема "золотих паспортів" існує лише в декількох європейських країнах. Все частіше її закликають скасувати, мотивуючи тим, що громадянство не можна отримати за гроші. На тлі вторгнення Росії в Україну росіянам стали відмовляти в отриманні таких документів в Чехії, Португалії, Ірландії, Іспанії та інших державах.

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