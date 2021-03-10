В обхід локдауна: як українці відпочивають на Балі під час карантину

В Індонезії поки тільки розробляють правила в'їзду для туристів під час пандемії. Країна ще не була відкрита для мандрівників в повній мірі, але деякі селебріті й заможні туристи все ж знаходять способи побувати на курортному острові Балі.

Так, на знаменитому курорті вже встигли "засвітитися" співаки Надя Дорофеєва і Дантес. А український актор Тарас Цимбалюк вирушив на Балі разом із нареченою. Також фото відпочинку на острові в 2021 році публікують численні блогери, фотографи і коучі з особистісного росту.

Фото: Актор Тарас Цимбалюк на Балі (instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Один з легальних способів поїхати на Балі сьогодні - оформивши бізнес-візу. Які правила відвідування курорту розробляють в Індонезії і що потрібно знати туристам - в матеріалі.

Фото: Співаки Надя Дорофєєва та Дантес на Балі в січні 2021 року (nstagram.com/nadyadorofeeva)

Які правила для туристів розробляють в Індонезії

В Індонезії вирішили відновити туризм і почали розробляти план щодо того, як будуть приймати іноземців на курортах Індійського океану. Туристів на острів Балі будуть пускати з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID або паспортом вакцинації, повідомляє ABC News.

В уряді країни збираються створити "безковідний коридор" для туристів із певних країн, щоб дозволити їм відвідати окремі частини і локації острова Балі, наприклад, курорт Нуса-Дуа на південному березі. Повідомляється, що такий план може запрацювати в найближчі кілька місяців.

За словами міністра туризму Сандіага Уно, ключовими країнами, чиїх туристів пустять на Балі, будуть Австралія, Китай, Сінгапур, Японія. Міністр сподівається, що іноземні туристи повернуться в країну вже незабаром.

"У мене були прохання про відкриття цих коридорів до кінця березня - початку квітня. Подивимося. Я не хочу давати хибних надій", - сказав він.

В яких районах будуть відпочивати іноземці

Пілотні програми з обмеженого відпочинку туристів, які почали застосовувати на Шрі-Ланці і в Таїланді, послужили ідеєю для коронавірусного туризму на Балі.

Фото: Рисові поля на Балі (pixabay.com)

Згідно з планом створення "безкоронавірусного коридору", туристів будуть приймати в п'яти курортних районах острова: Нуса-Дуа, Куті, Санурі, Убуді і в Нуса-Пеніді.

Нуса-Дуа - перший район, який вважається "зеленою зоною", тому що він може бути ізольований від решти острова і це робить його ідеальною оазою для вакцинованих.

До пандемії курортний острів жив за рахунок міжнародного туризму. Ще в минулому році міжнародні місії повідомляли, що через локдаун місцеве населення опинилося на межі голоду.

Спалах COVID-19 в Індонезії виявився одним з найважчих у регіоні: зареєстровано 1,3 млн хворих і понад 36 тисяч смертей.

Особливості в'їзду в країну

Незважаючи на офіційну закритість Індонезії для туристів, українці продовжують літати на Балі у відпустку.

Авіаблогер Володимир Біленький розповів про свій досвід поїздки на курортний острів профільному виданню lowcost.ua. Він відпочивав там взимку 2021 року протягом цілого місяця і поділився інформацією про те, як поїхати на курортний острів легально і дотримуючись всіх карантинних правил.

Фото: Пляжі на Балі (pixabay.com)

"Офіційно поїхати туристом в Індонезію не можна – тільки як "бізнесмен" або "інвестор". Для цього відкривається бізнес-віза", - відкриває "лазівку" для туристів мандрівник.

Така віза відкривається 5 днів і коштує з послугами посередників 300 доларів. Отримавши її, "бізнес-турист" може перебувати в Індонезії 2 місяці і продовжувати 4 рази по 30 днів.

Якщо раніше можна було прилетіти відразу в аэпорорт Балі – Денпасар, то зараз блогеру довелося пройти проміжний 5-денний карантин у Джакарті. Готелі для карантину визначені урядом – доба обійдеться приблизно 56 доларів.

Крім авіаквитків, у туриста повинен бути роздрукований результат ПЛР-тесту за 72 години, хороша страховка з України із запасом дат, що покриває госпіталізацію при COVID. Також доведеться заповнити форму E-HAC (Health Alert Card). Її блогер теж радить роздрукувати.

Після 5-денного карантину в Джакарті доведеться здати ПЛР-тест і протягом 48 годин використати його для перельоту на острів Балі. Для того, щоб іноземний телефон працював з місцевою картою, його потрібно зареєструвати на сайті.

Можна заощадити на відпочинку

Незважаючи на всі бюрократичні складності, любителі Балі зможуть насолодитися відпочинком на напівпорожніх курортах. Крім того, за словами Володимира Біленького, через карантин все подешевшало.

Фото: Через пандемію ціни на житло знизилися (pixabay.com)

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"Ціни істотно знизилися і на харчування, і на житло – 30-50% від цінника 2020 року", - повідомляє про переваги карантинного Балі блогер.

Він летів в Джакарту з Турецькими авіалініями – за 1000 доларів, а потім – місцевими авіалініями на Балі за 45 доларів.

За місяць від зупинявся на 3 віллах і в 2 готелях. Вілла з басейном і двома спальнями обходилася в 50-60 доларів, готель – 30-40 доларів.

Зазначимо, раніше ми писали, у які країни можна їхати на відпочинок навесні 2021 року.

Також ми розповідали, в якій курортній країні українців чекають у новому сезоні і куди можна їхати без вакцинації.