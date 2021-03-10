В обход локдауна: как украинцы отдыхают на Бали во время карантина

В Индонезии пока только разрабатывают правила въезда для туристов во время пандемии. Страна еще не открылась для путешественников в полной мере, но некоторые селебрити и состоятельные туристы все же находят способы побывать на курортном острове Бали.

Так, на знаменитом курорте уже успели "засветиться" певцы Надя Дорофеева и Дантес. А украинский актер Тарас Цымбалюк отправился на Бали вместе с невестой. Также фото отдыха на острове в 2021 году публикуют многочисленные блогеры, фотографы и коучи по личностному росту.

Фото: Актер Тарас Цымбалюк на Бали (instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Один из легальных способов поехать на Бали сегодня - оформив бизнес-визу. Какие правила посещения курорта разрабатывают в Индонезии и что нужно знать туристам - в материале.

Фото: Певцы Надя Дорофеева и Дантес на Бали в январе 2021 года (nstagram.com/nadyadorofeeva)

Какие правила для туристов разрабатывают в Индонезии

В Индонезии решили возобновить туризм и начали разрабатывать план относительно того, как будут принимать иностранцев на курортах Индийского океана. Туристов на остров Бали будут пускать с негативным результатом ПЦР-теста на COVID или паспортом вакцинации, сообщает ABC News.

В правительстве страны собираются создать "безковидный коридор" для туристов из отдельных стран, чтобы разрешить им посетить отдельные части и локации острова Бали, например, курорт Нуса-Дуа на южном берегу. Сообщается, что такой план может заработать в ближайшие несколько месяцев.

По словам министра туризма Сандиага Уно, ключевыми странами, чьих туристов пустят на Бали, будут Австралия, Китай, Сингапур, Япония. Министр надеется, что иностранные туристы вернутся в страну уже в скором времени.

"У меня были просьбы об открытии этих коридоров к концу марта - началу апреля. Посмотрим. Я не хочу давать ложных надежд", - сказал он.

В каких районах будут отдыхать иностранцы

Пилотные программы по ограниченному отдыху туристов, которые начали применять на Шри-Ланке и в Таиланде, послужили идеей для коронавирусного туризма на Бали.

Фото: Рисовые поля на Бали (pixabay.com)

Согласно плану создания "безкоронавирусного коридора", туристов будут принимать в пяти курортных районах острова: Нуса-Дуа, Куте, Сануре, Убуде и в Нуса-Пениде.

Нуса-Дуа - первый район, который считается "зеленой зоной", потому что он может быть изолирован от остальной части острова и это делает его идеальным оазисом для вакцинированных.

До пандемии курортный остров жил за счет международного туризма. Еще в прошлом году международные миссии сообщали, что из-за локдауна местное население оказалось на грани голода.

Вспышка COVID-19 в Индонезии оказалась одной из самых тяжелых в регионе: зарегистрировано 1,3 млн заболевших и более 36 тысяч смертей.

Особенности въезда в страну

Несмотря на официальную закрытость Индонезии для туристов, украинцы продолжают летать на Бали в отпуск.

Авиаблогер Владимир Беленький рассказал о своем опыте поездки на курортный остров профильному изданию lowcost.ua. Он отдыхал там зимой 2021 года на протяжении целого месяца и поделился информацией о том, как поехать на курортный остров легально и соблюдая все карантинные правила.

Фото: Пляжи на Бали (pixabay.com)

"Официально поехать туристом в Индонезию нельзя – только в качестве "бизнесмена" или "инвестора". Для этого открывается бизнес-виза", - открывает "лазейку" для туристов путешественник.

Такая виза открывается 5 дней и стоит с услугами посредников 300 долларов. Получив ее, "бизнес-турист" может находиться в Индонезии 2 месяца и продлевать 4 раза по 30 дней.

Если раньше можно было прилететь сразу в аэпорорт Бали – Денпасар, то сейчас блогеру пришлось пройти промежуточный 5-дневный карантин в Джакарте. Отели для карантина определены правительством – сутки обойдутся около 56 долларов.

Кроме авиабилетов, у туриста должен быть распечатанный результат ПЦР-теста за 72 часа, хорошая страховка из Украины с запасом дат, покрывающая госпитализацию при COVID. Также придется заполнить форму E-HAC (Health Alert Card). Ее блогер тоже советует распечатать.

После 5-дневного карантина в Джакарте придется сдать ПЦР-тест и в течении 48 часов использовать его для перелета на остров Бали. Для того, чтобы иностранный телефон работал с местной картой, его нужно зарегистрировать на сайте.

Можно сэкономить на отдыхе

Несмотря на все бюрократические сложности, любители Бали смогут насладиться отдыхом на полупустых курортах. Кроме того, по словам Владимира Беленького, из-за карантина все подешевело.

Фото: Из-за пандемии цены на жилье снизились (pixabay.com)

"Цены существенно снизились и на питание, и на жилье – 30-50% от ценника 2020 года", - сообщает о преимуществах карантинного Бали блогер.

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Он летел в Джакарту с Турецкими авиалиниями – за 1000 долларов, а потом – местными авиалиниями на Бали за 45 долларов.

За месяц от останавливался на 3 виллах и в 2 отелях. Вилла с бассейном и двумя спальнями обходилась в 50-60 долларов, отель – 30-40 долларов.

Отметим, ранее мы писали, в какие страны можно ехать на отдых весной 2021 года.

Также мы рассказывали, в какой курортной стране украинцев ждут в новом сезоне и куда можно ехать без вакцинации.