Оазис в пустелі та стародавні рукописи. Туристи повертаються в одне з найважливіших міст ісламу

У знамените місто-оазис Шингетті після пандемії почали повертатися туристи. Мандрівники приїжджають туди, щоб відчути тисячолітню атмосферу цього центру культурного життя минулих століть, що зникає в пісках.

Після того, як загроза тероризму і пандемії відступила, стародавнє місто знову зустрічає іноземців. У більшості - тих, кого приваблює колорит і унікальні старовинні книги, які можна потримати в руках і почитати в готельних номерах. Рукописи були створені багато століть назад і передавалися з покоління в покоління в сім'ях місцевих жителів.

Одні з найстаріших в ісламі рукописів. Чим цікава історія Шингетти

Глибоко в пустелі Сахара, в північно-західній африканській країні Мавританія, знаходиться місто-оазис Шингетті. Засноване в одинадцятому столітті, місто стояло на перетині давніх транссахарських торгових шляхів, розповідає видання africanews.com.

У цій пустелі раніше ходили верблюжі каравани, які перевозили товари по Північній Африці. Колись тут велася торгівля рукописами з арабського світу, що зробило Шингетті центром освіти. Там були побудовані школи, в яких викладали математику, астрономію і медицину.

Фото: Старе місто з мінаретом і покажчиками бібліотек (facebook.com/keilla.valbuenajimenez)

Культурний та соціальний розвиток відбувався навколо великої колекції рукописів, що походять з Мавританії та з усього Близького Сходу. Зараз в оазисі можна знайти одні з найстаріших в ісламі рукописів. Свого часу через це місто пролягав шлях для віруючих, які здійснюють хадж в Мекку. Шингетті називали сьомим святим містом ісламу.

Сьогодні стародавніх торгових шляхів більше немає, а пустеля щорічно наступає на місто, яке складається з охоронюваної ЮНЕСКО нежитлової старої частини і нових кварталів поблизу. Місцеві жителі кажуть: рукописи, які є частиною міста і багатої культурної спадщини Мавританії, знаходяться під загрозою з боку стихії – щорічно вітер наносить метри піску на старовинні вулиці.

Також в стародавньому місті є і архітектурні пам'ятки - соборна мечеть 13 століття – знакова споруда Мавританії. Вважається, що квадратний мінарет мечеті – другий у світі за давниною з тих, який продовжували використовувати в релігійних цілях. Є і невеликі музеї, в яких можна побачити стародавні експонати і старі рукописи.

Як місцеві жителі намагаються зберегти унікальну спадщину

Літературна спадщина в Шингетті бере свій початок з усього арабського світу - рукописи охоплюють різні теми: релігію, математику, літературу та астрономію.

Фото: Туристам показують священні манускрипти (facebook.com/eden.chinguetti.3)

Саїф Ахмед Мамуд - власник сімейної бібліотеки Ахмеда Мамуда. Колекціонувати рукописи його предки почали в 1699 році - на сьогодні зібрання налічує понад 700 рукописів.

"У Шінгетті багато рукописів, найголовніше в цих книгах - релігійна частина", - пояснює він.

За його словами, загроза тероризму в минулому, а потім пандемія зупинили потік відвідувачів в Шингетті, але туристи почали повертатися.

"Шингетті колись трохи загрожували терористи, місто, яке є куточком мудрості, миру, спокою, перебувало під загрозою цієї чуми. Але в цьому році ми налаштовані оптимістично і всі задоволені", - пояснює він.

У лютому 2021 року лідери п'яти західноафриканських країн і Франції домовилися активізувати боротьбу з ісламськими екстремістами в Сахельському регіоні, в тому числі в Мавританії.

Фото: Готель для туристів в Шингетті (facebook.com/eden.chinguetti.3)

Французький турист Гільєрм Юенн приїхав в Шингетті з друзями, бо дуже зацікавлений більше дізнатися про країну.

"Ми хотіли відвідати бібліотеку, яка дуже важлива для Мавританії і дізналися про багато речей", - розповів він.

Ще одна з історичних бібліотек міста належить родині Хаботт - у них зберігається більш ніж 1400 рукопиів. Найстаріший рукопис в бібліотеці Хаботта датується 11 століттям.

Крім зносу, однією з проблем, з якими стикаються рукописи Шингетті, є терміти, пояснює власник Ахмед Ульд Хаботт.

"Для збереження книг ми стали розкладати порошки, щоб їх не знищили терміти та інші комахи. А нещодавно винесли всі ці рукописи на сонце, додали сіль і тримаємо їх так, щоб захистити від комах", - говорить власник рукописів.

Сусідній готель "Eden" не тільки зберігає літературну спадщину міста, а й пропонує своїм гостям вибір книг в кожному номері.

"Книги, які знаходяться в номерах, надзвичайно важливі для туристів, бо вони багато розповідають про місцеве життя в Шингетті. Туристи це дуже цінують. Повага до цих книг дуже вражає, коли люди їх відкривають. Люди, у яких є час, повертаються і читають допізна, поки не засинають і не відкладуть книгу в сторону", - пояснює менеджер Алі Еден.

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