В ОАЕ змінюють правила в'їзду для громадян 12 країн: чи є серед них Україна

У країні поступово відновлюють авіасполучення: що потрібно знати туристам
Влада Об'єднаних Арабських Еміратів знімає обмеження на прийом авіарейсів з 12 країн світу від 29 січня 2022 року (починаючи з 14:30), повідомили в Національному відомстві з управління кризами та надзвичайними ситуаціями, повідомляє Khaleejtimes.com.
Зокрема, ОАЕ відновлюють прийом рейсів, у тому числі транзитних, національних та міжнародних перевізників із Кенії, Танзанії, Ефіопії, Нігерії, Республіки Конго, Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.
Для пасажирів ще з трьох країн – Уганди, Гани та Руанди – оновлюються правила в'їзду.
Авіапасажири, що прибувають із зазначених країн, повинні пройти негативний тест на Covid-19, отриманий протягом 48 годин у затверджених лабораторіях у відповідних країнах відправлення, та експрес-тест ПЛР в аеропортах відправлення. Вони також повинні пройти ПЛР-тест після прибуття та дотримуватись усіх відповідних запобіжних заходів та профілактики.
Усі пасажири, які прибувають з низки країн, обов'язково здають ПЛР-тести в міжнародному аеропорту Дубая.
Фото: В ОАЕ поступово відновлюють авіасполучення (unsplash.com/sascha-bosshard)
Пасажирам із симптомами Covid-19 рекомендується утриматися від подорожей. Якщо тест покаже позитивний результат, пасажир поміщається на 10-денний карантин.
За даними українського МЗС з 30 грудня 2021 року в країну в'їзд дозволено за умови дотримання вимог, що діють в ОАЕ:
- співробітникам дипломатичних представництв, акредитованих в ОАЕ, та членам їх сімей;
– громадянам України, які мають дозвіл на проживання (резидентську візу) в ОАЕ;
– громадянам України, які мають намір відвідати ОАЕ із метою поїздки.
Усі пасажири, що подорожують до Дубая, повинні надати під час реєстрації на рейс до аеропорту відправлення:
– Поліс міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, пов'язаних із лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;
– заповнений англійською мовою та обов'язково роздрукований Сертифікат (SCR), що підтверджує негативні результати тесту на COVID-19.
Вказаний Сертифікат має бути виданий не більше ніж за 72 години до прибуття до ОАЕ та має бути наданий лише акредитованими в Україні медичними установами. Ця вимога не застосовується до дітей до 12 років і пасажирів, які мають середню або важку форму інвалідності.
Звертаємо увагу, що у разі відсутності цього Сертифіката чи страхового поліса пасажиру може бути відмовлено авіакомпанією у перевезенні.
Слід також пам'ятати, що авіакомпанії мають право відмовити у реєстрації на рейс пасажирам, які мають симптоми COVID-19. Також повідомляємо, що не приймаються як підстава для в'їзду до ОАЕ:
Після прибуття в Дубай необхідно буде пройти ще один тест на COVID-19, який робиться безпосередньо в аеропорту, а також завантажити програму COVID-19 DXB і зареєструватися в ньому для подальшого спілкування з органами охорони здоров'я ОАЕ. Результат цього тесту надійде як смс повідомлення протягом 24 годин. До отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.
Особи, у яких буде виявлено позитивний результат тесту на коронавірус, а також ті (родина/група туристів), які контактували з особою з позитивним результатом тесту на коронавірус, будуть ізольовані на 10 днів у спеціально визначених еміратською стороною установах власним коштом.
Мандрівники повинні суворо дотримуватися правил фізичного дистанціювання відповідно до заходів, що виконуються в аеропортах, і використовувати маски для обличчя.
Нагадаємо, раніше ми писали, що наприкінці грудня 2021 року в аеропорту Дубая запровадив нові процедури ПЛР-тестування для пасажирів, які прибувають із низки країн.