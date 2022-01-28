В ОАЕ змінюють правила в'їзду для громадян 12 країн: чи є серед них Україна

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів знімає обмеження на прийом авіарейсів з 12 країн світу від 29 січня 2022 року (починаючи з 14:30), повідомили в Національному відомстві з управління кризами та надзвичайними ситуаціями, повідомляє Khaleejtimes.com.

Зокрема, ОАЕ відновлюють прийом рейсів, у тому числі транзитних, національних та міжнародних перевізників із Кенії, Танзанії, Ефіопії, Нігерії, Республіки Конго, Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Для пасажирів ще з трьох країн – Уганди, Гани та Руанди – оновлюються правила в'їзду.

Авіапасажири, що прибувають із зазначених країн, повинні пройти негативний тест на Covid-19, отриманий протягом 48 годин у затверджених лабораторіях у відповідних країнах відправлення, та експрес-тест ПЛР в аеропортах відправлення. Вони також повинні пройти ПЛР-тест після прибуття та дотримуватись усіх відповідних запобіжних заходів та профілактики.

Усі пасажири, які прибувають з низки країн, обов'язково здають ПЛР-тести в міжнародному аеропорту Дубая.

Фото: В ОАЕ поступово відновлюють авіасполучення (unsplash.com/sascha-bosshard)

Пасажирам із симптомами Covid-19 рекомендується утриматися від подорожей. Якщо тест покаже позитивний результат, пасажир поміщається на 10-денний карантин.

Які правила в'їзду до ОАЕ для українців діють сьогодні

За даними українського МЗС з 30 грудня 2021 року в країну в'їзд дозволено за умови дотримання вимог, що діють в ОАЕ:

- співробітникам дипломатичних представництв, акредитованих в ОАЕ, та членам їх сімей;

– громадянам України, які мають дозвіл на проживання (резидентську візу) в ОАЕ;

– громадянам України, які мають намір відвідати ОАЕ із метою поїздки.

Усі пасажири, що подорожують до Дубая, повинні надати під час реєстрації на рейс до аеропорту відправлення:

– Поліс міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, пов'язаних із лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;

– заповнений англійською мовою та обов'язково роздрукований Сертифікат (SCR), що підтверджує негативні результати тесту на COVID-19.

Вказаний Сертифікат має бути виданий не більше ніж за 72 години до прибуття до ОАЕ та має бути наданий лише акредитованими в Україні медичними установами. Ця вимога не застосовується до дітей до 12 років і пасажирів, які мають середню або важку форму інвалідності.

Звертаємо увагу, що у разі відсутності цього Сертифіката чи страхового поліса пасажиру може бути відмовлено авіакомпанією у перевезенні.

Слід також пам'ятати, що авіакомпанії мають право відмовити у реєстрації на рейс пасажирам, які мають симптоми COVID-19. Також повідомляємо, що не приймаються як підстава для в'їзду до ОАЕ:

за сертифікатом вакцинації у додатку Дія;

за паперовим сертифікатом з порталу Дія (з QR code);

за паперовим міжнародним свідоцтвом про вакцинацію.

Після прибуття в Дубай необхідно буде пройти ще один тест на COVID-19, який робиться безпосередньо в аеропорту, а також завантажити програму COVID-19 DXB і зареєструватися в ньому для подальшого спілкування з органами охорони здоров'я ОАЕ. Результат цього тесту надійде як смс повідомлення протягом 24 годин. До отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.

Особи, у яких буде виявлено позитивний результат тесту на коронавірус, а також ті (родина/група туристів), які контактували з особою з позитивним результатом тесту на коронавірус, будуть ізольовані на 10 днів у спеціально визначених еміратською стороною установах власним коштом.

Мандрівники повинні суворо дотримуватися правил фізичного дистанціювання відповідно до заходів, що виконуються в аеропортах, і використовувати маски для обличчя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що наприкінці грудня 2021 року в аеропорту Дубая запровадив нові процедури ПЛР-тестування для пасажирів, які прибувають із низки країн.