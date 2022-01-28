В ОАЭ меняют правила въезда для граждан 12 стран: есть ли среди них Украина

Власти Объединенных Арабских Эмиратов снимают ограничения на прием авиарейсов из 12 стран мира с 29 января 2022 года (начиная с 14:30), сообщили в Национальном ведомстве по управлению кризисами и чрезвычайными ситуациями, сообщает Khaleejtimes.com.

В частности, ОАЭ возобновляют прием рейсов, в том числе транзитных, национальных и международных перевозчиков из Кении, Танзании, Эфиопии, Нигерии, Республики Конго, Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии и Зимбабве.

Для пассажиров еще из трех стран – Уганды, Ганы и Руанды – обновляются правила въезда.

Авиапассажиры прибывающие из указанных стран должны пройти отрицательный тест на Covid-19, полученный в течение 48 часов в утвержденных лабораториях в соответствующих странах отправления, и экспресс-тест ПЦР в аэропортах отправления. Они также должны пройти ПЦР-тест по прибытии и соблюдать все соответствующие меры предосторожности и профилактики.

Все пассажиры, прибывающие из ряда стран в обязательном порядке сдают ПЦР-тесты в международном аэропорту Дубая.

Фото: В ОАЭ постепенно восстанавливают авиасообщение (unsplash.com/sascha-bosshard)

Пассажирам с симптомами Covid-19 рекомендуется воздержаться от поездок. В случае, если тест покажет положительный результат, пассажир помещается на 10-дневный карантин.

Какие правила въезда в ОАЭ для украинцев действуют сегодня

По данным украинского МИДа с 30 декабря 2021 года в страну въезд разрешен при условии соблюдения действующих в ОАЭ требований:

– сотрудникам дипломатических представительств, аккредитованных в ОАЭ, и членам их семей;

– гражданам Украины, имеющим вид на жительство (резидентскую визу) в ОАЭ;

– гражданам Украины, которые намерены посетить ОАЭ с целью поездки.

Все пассажиры, путешествующие в Дубай, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорт отправления:

– Полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

– заполненный на английском языке и обязательно распечатанный Сертификат (SCR), подтверждающий отрицательные результаты теста на COVID-19.

Указанный Сертификат должен быть выдан не более чем за 72 часа до прибытия в ОАЭ и должен быть предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями. Это требование не применяется по отношению к детям до 12 лет и пассажирам, имеющим среднюю или тяжелую форму инвалидности.

Обращаем внимание, что в случае отсутствия данного Сертификата или страхового полиса пассажиру может быть отказано авиакомпанией в перевозке.

Следует также помнить, что авиакомпании имеют право отказать в регистрации на рейс пассажирам, имеющим симптомы COVID-19. Также сообщаем, что не принимаются в качестве основания для въезда в ОАЭ:

по сертификату вакцинации в приложении Дия;

по бумажному сертификату с портала Дия (с QR code);

по бумажному международному свидетельству о вакцинации.

По прибытии в Дубай необходимо будет пройти еще один тест на COVID-19, который делается непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение COVID-19 DXB и зарегистрироваться в нем для возможного общения в дальнейшем с органами здравоохранения ОАЭ. Результат этого теста поступит в виде смс сообщения в течение 24 часов. До момента получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте жительства.

Лица, у которых будет выявлен положительный результат теста на коронавирус, а также те (семья/группа туристов), которые контактировали с лицом с положительным результатом теста на коронавирус, будут изолированы на 10 дней в специально определенных эмиратской стороной учреждениях за свой счет.

Путешественники должны строго соблюдать правила физического дистанцирования, в соответствии с мерами, выполняемыми в аэропортах, и использовать маски для лица.

Напомним, ранее мы писали, что в конце декабря 2021 года в аэропорту Дубая ввел новые процедуры ПЦР-тестирования для пассажиров, прибывающих из ряда стран.