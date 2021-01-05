Новий перелік країн "червоної" зони: куди тепер можна їхати на відпочинок в січні

Фото: Відпочинок на курорті (pixabay.com)

Найпопулярніші курорти залишаються безпечними

Перелік країн, які є безпечними для поїздок з точки зору пандемії і тих, від відвідування яких краще зараз утриматися, оновився в новому 2021 році.

Український МОЗ опублікував 2 січня новий документ, в якому поділив країни світу на "червону" і "зелену" зону. Критерієм поділу є рівень захворюваності накоронавірус в Україні та інших державах за останні два тижні.

Фото: Більшість курортних країн - в "зеленій" зоні (pixabay.com)

Які країни опинилися в "зеленій" зоні

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні за останніми даними склав 315,3 людини на 100 тисяч населення. У "червоній" зоні, де хворіють частіше, виявилися 49 країн. Туди додалися Польща, Італія, Ізраїль, Монако, Ліван і Колумбія.

В "зелену" зону перейшли Болгарія і Вірменія. Також у переліку безпечних - популярні взимку туристичні країни: Єгипет (10,7), Мальдіви (51,1), Танзанія, ОАЕ (170,7), Домінікана (117,2). Нещодавно відкриті для українців Шрі-Ланка (38,6) і Оман (43,7) також відзначені низькими показниками.

А ось Туреччина продовжує знаходиться в "червоному" переліку – в цій країні хворіють 411,9 осіб на 100 тисяч населення. Хоча показник захворюваності в Туреччині знизився з 499,2 із 18 грудня, але в Україні офіційна статистика знизилася більше (з 410,9).

Це означає, що після повернення з країн "червоного" списку доведеться завантажувати додаток "Дій вдома", здавати ПЛР-тест або проходити двотижневу самоізоляцію.

Фото: Рівень захворюваності в Туреччині залишається високим (pixabay.com)

В які країни можна летіти у відпустку хоч зараз

Одним з вирішальних факторів у виборі курортної країни для відпочинку найчастіше є відстань і тривалість польоту. У країни, добиратися у які потрібно з пересадками, потік туристів завжди менший. Відповідно, прямі чартерні рейси додають "балів" навіть дуже віддаленим курортам.

Єгипет – улюблена українцями курортна країна вимагає негативний ПЛР-тест з QR-кодом, дійсний до 72 годин до вильоту. Віза на курортах не потрібноа Три найпопулярніших курорта впевнено тримають пальму першості: Хургада, Шарм-ель-Шейх і Марса Алам. У перші два літають МАУ, SkyUp, «Роза Вітрів» і Azur Air . На новий курорт Марса Алам по суботах вирушає рейс МАУ.

Туреччина – популярна країна навіть взимку: хтось продовжує грітися на пляжах Анталії, інші туристи вибирають місто на двох континентах Стамбул і гірськолижні курорти. Для в'їзду за новими правилами необхідний ПЛР-тест, зроблений за 72 години. Віза не потрібна. На гірськолижний курорт Кейсері виконують рейси МАУ і SkyUp. А полетіти до Стамбулу на екскурсії можна також на крилах Turkish Airlines.

Мальдіви – віза не потрібна до 30 днів, довідка з результатами негативного ПЛР-тесту дійсна 96 годин до вильоту. По прильоту карантин не потрібен, але подорожувати між курортними островами не дозволено. Долетіти на острови можна прямими рейсами авіакомпаній МАУ і Air Azur.

Домінікана – віза не потрібна, результати ПЛР-тестів у туристів не питають, на карантин їх не відправляють. При поселенні в готель автоматично оформляють безкоштовну страховку на "всі випадки життя". Долетіти можна на крилах тих самих авіакомпаній.

Танзанія, до якої належить острів Занзібар, не вимагає від туристів ПЛР-тестування чи самоізоляції. Громадянам України для відвідування Танзанії потрібна віза, яку можна оформити в аеропорту прибуття за 50 доларів США. Прямі рейси з дозаправкою в Єгипті здійснює авіакомпанія SkyUp.

Фото: Відпочинок на Занзібарі (pixabay.com)

Шрі-Ланка щойно відкрилася для туристів на особливих умовах – іноземні гості можуть відпочивати на закритих територіях, "туристичних бульбашках", а екскурсії тільки групові та обмежені. Віза до 30 днів коштує 35 доларів, також необхідний ПЛР-тест за 72 години до вильоту і карантин до 5 днів. Летить на Шрі-Ланку з дозаправкою в дорозі авіакомпанія SkyUp.

ОАЕ – віза в цю країну не потрібна, але для поїздки необхідно здати ПЛР-тест в Україні за 96 годин до вильоту, а в аеропорту прильоту здати його повторно – безкоштовно. Перші добу доведеться почекати результату в готелі. Долетіти можна прямими рейсами авіакомпаній МАУ, SkyUp, FlyDubai.

До речі, подорожі по повітрю виявилися найбільш безпечними з точки зору ризиків заразитися COVID-19. Навіть тривале перебування на борту літака не сприяє поширенню інфекції завдяки системі вентиляції та фільтрації повітря повітряних суден.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в курортній країні придумали новий спосіб залучення туристів.

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