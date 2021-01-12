Новий перелік країн "червоної" зони: чи можна повертатися без тестів із курортних країн

На сайті українського МОЗ оновився перелік країн, які вважаються небезпечними для поїздок через розвиток пандемії. У документі опублікована статистика за 7 січня – в "червоній" зоні для України залишаються 55 країн.

Перелік оновився через тиждень – попередній документ датований 30 грудня. За цей час офіційна статистика захворюваності COVID-19 в Україні знизилася – з 315,3 до 244,19 осіб на 100 тисяч населення за останні два тижні.

Країни, в яких хворіють частіше, віднесли до "червоної" зони. Після повернення звідти необхідно встановлювати додаток "Vdoma" і вирушати на 14-денну самоізоляцію через високий ризик бути зараженими під час поїздки. Щоб не проходити карантин, можна впродовж 24 годин після перетину кордону здати ПЛР-тест і дочекатися негативного результату.

Фото: Відпочинок у Болгарії (booking.com)

Які країни в "червоній" зоні

Потенційно небезпечними країнами з рівнем захворюваності більшим, ніж в Україні, залишаються 55 держав. У "червону" зону потрапили також країни, які не надають статистику.

Показники з COVID-19 вище українських у таких країн: Литва, Сан-Марино, Чеська республіка, Ліхтенштейн, Словенія. Також в перелік "небезпечних" потрапляють Росія, Польща, Хорватія, Чорногорія, Білорусь, Ізраїль, Грузія.

У Туреччині, яка стала відноситися до "червоної зони" не так давно через зміну алгоритму підрахунку хворих, кількість активних хворих за останній тиждень знизилася з 411,9 осіб на 100 тисяч населення до 277,73. Нові показники дають надію, що найближчим часом країна перейде в "зелену" зону для України і туристам не доведеться здавати тести післ прибуття додому.

Фото: Туристи в Стамбулі (pixabay.com)

В "зеленій" зоні – всі курорти

Як і в останні тижні, більшість курортних країн, куди можна вирушити на пляжний відпочинок хоч зараз, залишаються в "зеленій" зоні для України. Це означає, що рівень захворюваності там нижчий, ніж в Україні, тому поїздки вважаються відносно безпечними. Після повернення з країн "зеленої" зони жодних обмежень у подорожувальників немає.

В "зеленій" зоні цього разу виявилися країни з такими показниками: Єгипет (16,3), Мальдіви (69,2), Танзанія (0), ОАЕ (213,91), Домінікана (113,19), Мексика (95,3), Болгарія (169,37). Нещодавно відкриті для українців Шрі-Ланка (35,1) і Оман (37,5) також відзначені показниками, які продовжують знижуватися.

Фото: Оман відкритий для туристів (pixabay.com)

На яких умовах можна вирушити за кордоном

Єгипет – улюблена українцями курортна країна вимагає негативний ПЛР-тест з QR-кодом, дійсний до 72 годин до вильоту. Віза на курорти не потрібна.

Туреччина – популярна країна навіть взимку. Для в'їзду за новими правилами необхідний ПЛР-тест, зроблений за 72 години. Віза не потрібна.

Мальдіви – віза не потрібна до 30 днів, довідка з результатами негативного ПЛР-тесту дійсна 96 годин до вильоту. По прильоту карантин не потрібен.

Домінікана – віза не потрібна, результати ПЛР-тестів у туристів не питають, на карантин їх не відправляють.

Танзанія, до якої належить острів Занзібар, не вимагає від туристів ПЛР-тестування чи самоізоляції. Громадянам України для відвідування Танзанії потрібна віза за 50 доларів США.

Шрі-Ланка нещодавно відкрилася для туристів на особливих умовах - відпочинок на закритих територіях, в "туристичних бульбашках". Віза - 35 доларів, необхідний ПЛР-тест за 72 години до вильоту і карантин до 5 днів.

ОАЕ – віза в цю країну не потрібна, але для поїздки необхідно здати ПЛР-тест в Україні за 96 годин до вильоту, а в аеропорті прильоту зробити його повторно – безкоштовно.

Фото: Відпочинок в ОАЕ (pixabay.com)

На тлі розвитку пандемії карантинні правила в країнах можуть змінюватися. Перед польотом варто перевірити умови в'їзду на сайтах дипломатичних відомств та аеропортів.