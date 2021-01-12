Новый список стран "красной" зоны: можно ли возвращаться без тестов из курортных стран

На сайте украинского Минздрава обновился список стран, которые считаются опасными для поездок из-за развития пандемии. В документе опубликована статистика за 7 января – в "красной" зоне для Украины остаются 55 стран.

Список обновился спустя неделю – предыдущий документ датирован 30 декабря. За это время официальная статистика заболеваемости COVID-19 в Украине снизилась – с 315,3 до 244,19 человек на 100 тысяч населения за последние две недели.

Страны, в которых болеют чаще, отнесли к "красной" зоне. После возвращения оттуда необходимо устанавливать приложение "Vdoma" и отправляться на 14-дневную самоизоляцию из-за высокого риска быть зараженным во время поездки. Чтобы не проходить карантин, можно в течении 24 часов после пересечения границы сдать ПЦР-тест и дождаться негативного результата.

Фото: Отдых в Болгарии (booking.com)

Какие страны в "красной" зоне

Потенциально опасными странами с уровнем заболеваемости больше, чем у Украины, остаются 55 государств. В "красную" зону попали также страны, которые не предоставляют статистику.

Показатели по COVID-19 выше украинских у таких стран: Литва, Сан-Марино, Чешская республика, Лихтенштейн, Словения. Также в список "опасных" попадают Россия, Польша, Хорватия, Черногория, Беларусь, Израиль, Грузия.

У Турции, которая стала относиться к "красной зоне" не так давно из-за смены алгоритма подсчета заболевших, количество активных больных за последнюю неделю снизилось с 411,9 человек на 100 тысяч населения до 277,73. Новые показатели дают надежду, что в ближайшее время страна перейдет в "зеленую" зону для Украины и туристам не придется сдавать тесты по прибытии домой.

Фото: Туристы в Стамбуле (pixabay.com)

В "зеленой" зоне – все курорты

Как и в последние недели, большинство курортных стран, куда можно отправиться на пляжный отдых хоть сейчас, остаются в "зеленой" зоне для Украины. Это значит, что уровень заболеваемости там ниже, чем в Украине, поэтому поездки считаются относительно безопасными. После возвращения из стран "зеленой" зоны никаких ограничений у путешествующих нет.

В "зеленой" зоне на этот раз оказались страны с такими показателями: Египет (16,3), Мальдивы (69,2), Танзания (0), ОАЭ (213,91), Доминикана (113,19), Мексика (95,3), Болгария (169,37). Недавно открытые для украинцев Шри-Ланка (35,1) и Оман (37,5) также отмечены показателями, которые продолжают снижаться.

Фото: Оман открыт для туристов (pixabay.com)

На каких условиях можно отдыхать за рубежом

Египет – любимая украинцами курортная страна требует негативный ПЦР-тест с QR-кодом, действительный до 72 часов до вылета. Виза на курорты не требуется.

Турция – популярная страна даже зимой. Для въезда по новым правилам необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Виза не нужна.

Мальдивы – виза не нужна до 30 дней, справка с результатами негативного ПЦР-теста действительна 96 часов до вылета. По прилету карантин не требуется.

Доминикана – виза не нужна, результаты ПЦР-тестов у туристов не спрашивают, на карантин их не отправляют.

Танзания, к которой относится остров Занзибар, не требует от туристов ПЦР-тестирования или самоизоляции. Гражданам Украины для посещения Танзании нужна виза за 50 долларов США.

Шри-Ланка только открылась для туристов на особых условиях - отдых на закрытых территориях, в "туристических пузырях". Виза - 35 долларов, необходим ПЦР-тест за 72 часа до вылета и карантин до 5 дней.

ОАЭ – виза в эту страну не нужна, но для поездки необходимо сдать ПЦР-тест в Украине за 96 часов до вылета, а в аэропорту прилета сдать его повторно – бесплатно.

Фото: Отдых в ОАЭ (pixabay.com)

На фоне развития пандемии карантинные правила в странах могут меняться. Перед полетом стоит проверить условия въезда на сайтах дипломатических ведомств и аэропортов.