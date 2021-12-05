Новий штам та суворі обмеження. В які країни Європи не варто планувати подорож

Невакцинованим радять утримуватися від несуттєвих поїздок
Виявлення нового варіанту COVID-19 "Омікрон" викликало плутанину з новими правилами карантину в Європейському Союзі, оскільки держави-члени вирішили посилити правила пересування відразу після того, як новий варіант коронавірусу почав циркулювати на європейському континенті. Про це пише Schengenvisainfo.com.
Більшість країн ЄС оголосили про суворі правила щодо в'їздів з країн півдня Африки, які були зачеплені новим штамом.
Але, попри те, що пересування з цих регіонах ЄС було обмежено, випадки зараження "Омікроном" були швидко виявлені в країнах ЄС/Шенгенської зони. Це сталося тому, що більшість мандрівників могли подорожувати вільно, бо про існування нового штаму було невідомо до минулого тижня.
Щоб запобігти подальшому поширенню "Омікрону", Єврокомісія запропонувала державам-членам послідовно переглянути основні обмеження на поїздки.
Останнє оновлення карт, опубліковане Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC) показало, що всі країни ЄС виявили підвищений рівень інфікування коронавірусом за останні сім днів.
Фото: Актуальна карта ситуації з COVID в Європі станом на 4 грудня (скріншот з сайту schengenvisainfo.com)
Попри поширення нового варіанту, штам "Дельта" все так само швидко поширюється. Цифри показують, що найчастіше їм інфікуються невакциновані мандрівники. У Єврокомісії це також пояснюють тим, що все більше людей стали відвідувати закриті приміщення через холоди, що настали.
В ECDC радять усім, особливо невакцинованим, утримуватися від будь-яких несуттєвих поїздок.
Згідно з даними, наданими Європейським агентством охорони здоров'я, більшість країн ЄС і Шенгенської зони - Бельгія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Ірландія, Естонія, Польща, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Литва, Угорщина, Греція, Ліхтенштейн, Словаччина і Словенія - зареєстрували високий рівень зараження і занесені в "темно-червоний" список.
У всіх цих країнах було виявлено понад 500 випадків зараження COVID на 100 000 жителів, а показник позитивних результатів тестів за останні 14 днів склав понад 4%.
Беручи до уваги ці цифри й з урахуванням того, що рівень зараження збільшується з кожним днем, в ECDC радять всім проявляти особливу обережність під час поїздок.
Водночас передбачається, що власники затвердженого міжнародного COVID-сертифіката не підпадатимуть під дію додаткових правил подорожей.
Фото: Gротягом тижня зростання захворюваності зафіксували практично у всіх країнах ЄС (unsplash.com/kobu-agency)
Нагадаємо, раніше туристів застерегли про складну ситуацію з COVID в Європі.
Також ми писали, які країни ЄС вводять обмеження через новий штам "Омікрон".