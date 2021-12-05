Новий штам та суворі обмеження. В які країни Європи не варто планувати подорож

Виявлення нового варіанту COVID-19 "Омікрон" викликало плутанину з новими правилами карантину в Європейському Союзі, оскільки держави-члени вирішили посилити правила пересування відразу після того, як новий варіант коронавірусу почав циркулювати на європейському континенті. Про це пише Schengenvisainfo.com.

Більшість країн ЄС оголосили про суворі правила щодо в'їздів з країн півдня Африки, які були зачеплені новим штамом.

Але, попри те, що пересування з цих регіонах ЄС було обмежено, випадки зараження "Омікроном" були швидко виявлені в країнах ЄС/Шенгенської зони. Це сталося тому, що більшість мандрівників могли подорожувати вільно, бо про існування нового штаму було невідомо до минулого тижня.

Щоб запобігти подальшому поширенню "Омікрону", Єврокомісія запропонувала державам-членам послідовно переглянути основні обмеження на поїздки.

Останнє оновлення карт, опубліковане Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC) показало, що всі країни ЄС виявили підвищений рівень інфікування коронавірусом за останні сім днів.

Фото: Актуальна карта ситуації з COVID в Європі станом на 4 грудня (скріншот з сайту schengenvisainfo.com)

Попри поширення нового варіанту, штам "Дельта" все так само швидко поширюється. Цифри показують, що найчастіше їм інфікуються невакциновані мандрівники. У Єврокомісії це також пояснюють тим, що все більше людей стали відвідувати закриті приміщення через холоди, що настали.

В ECDC радять усім, особливо невакцинованим, утримуватися від будь-яких несуттєвих поїздок.

У яких країнах ЄС виявили найбільше нових хворих

Згідно з даними, наданими Європейським агентством охорони здоров'я, більшість країн ЄС і Шенгенської зони - Бельгія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Ірландія, Естонія, Польща, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Литва, Угорщина, Греція, Ліхтенштейн, Словаччина і Словенія - зареєстрували високий рівень зараження і занесені в "темно-червоний" список.

У всіх цих країнах було виявлено понад 500 випадків зараження COVID на 100 000 жителів, а показник позитивних результатів тестів за останні 14 днів склав понад 4%.

Беручи до уваги ці цифри й з урахуванням того, що рівень зараження збільшується з кожним днем, в ECDC радять всім проявляти особливу обережність під час поїздок.

Водночас передбачається, що власники затвердженого міжнародного COVID-сертифіката не підпадатимуть під дію додаткових правил подорожей.

Фото: Gротягом тижня зростання захворюваності зафіксували практично у всіх країнах ЄС (unsplash.com/kobu-agency)

Обмеження в країнах через новий штам "Омікрон"

В Бельгії оголосили комендантську годину в деяких закладах сфери гостинності в п'ятницю після різкого збільшення числа випадків захворювання і появи нового штаму коронавірусу;

оголосили комендантську годину в деяких закладах сфери гостинності в п'ятницю після різкого збільшення числа випадків захворювання і появи нового штаму коронавірусу; Через зростання числа випадків COVID Нідерланди оголосили про часткове закриття барів, ресторанів та інших закладів з 17:00 до 5:00;

оголосили про часткове закриття барів, ресторанів та інших закладів з 17:00 до 5:00; В деяких регіонах Німеччини доступ до ресторанів, барів, кінотеатрів та перукарень дозволив лише тим, хто вакцинований або нещодавно вилікувався від COVID.

доступ до ресторанів, барів, кінотеатрів та перукарень дозволив лише тим, хто вакцинований або нещодавно вилікувався від COVID. Інші країни, включаючи Словаччину та Австрію , теж посилили відповідні заходи боротьби з COVID. До слова, в Австрії розробляють закон про відповідальність за відмову від вакцинації проти коронавірусу. Попередньо покарання для тих, хто не вакцинований, передбачає штрафи до 7,2 тисячі євро або чотири місяці в'язниці;

, теж посилили відповідні заходи боротьби з COVID. До слова, в Австрії розробляють закон про відповідальність за відмову від вакцинації проти коронавірусу. Попередньо покарання для тих, хто не вакцинований, передбачає штрафи до 7,2 тисячі євро або чотири місяці в'язниці; Велика Британія повернула вимогу обов'язково носити маски в громадському транспорті й у магазинах. У зв'язку з поширенням нового штаму "Омікрон", з 30 листопада ПЛР-тести треба буде здавати всім, хто в'їжджає в країну. За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, ці заходи носять "тимчасовий і попереджувальний характер".

Нагадаємо, раніше туристів застерегли про складну ситуацію з COVID в Європі.

Також ми писали, які країни ЄС вводять обмеження через новий штам "Омікрон".