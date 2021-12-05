Новый штамм и строгие ограничения. В какие страны Европы не стоит планировать путешествие

Обнаружение нового варианта COVID-19 "Омикрон" вызвало путаницу с новыми правилами карантина в Европейском союзе, поскольку государства-члены решили ужесточить правила передвижения сразу после того, как новый вариант коронавируса начал циркулировать на европейском континенте. Об этом пишет Schengenvisainfo.com.

Большинство стран ЕС объявили о строгих правилах в отношении въездов из стран юга Африки, которые были затронуты новым штаммом.

Но, несмотря на то, что передвижение из этих ЕС регионах было ограничено, случаи заражения "Омикроном" были быстро выявлены в странах ЕС/Шенгенской зоны. Это произошло потому, что большинство путешественников могли путешествовать свободно, поскольку о существовании нового штамма было неизвестно до прошлой недели.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение "Омикрона", Еврокомиссия предложила государствам-членам последовательно пересмотреть основные ограничения на поездки.

Последнее обновление карт, опубликованное Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) показало, что все страны ЕС выявили повышенный уровень инфицирования коронавирусом за последние семь дней.

Фото: Актуальная карта ситуации с COVID в Европе по состоянию на 4 декабря (скриншот с сайта schengenvisainfo.com)

Несмотря на распространение нового варианта, штамм "Дельта" все так же быстро распространяется. Цифры показывают, что чаще всего им заражаются невакцинированные путешественники. В Еврокомиссии это также объясняют тем, что все больше людей стали посещать закрытые помещения из-за наступивших холодов.

В ECDC советуют всем, особенно невакцинированным, воздерживаться от любых несущественных поездок.

В каких странах ЕС выявили больше всего новых заболевших

Согласно данным, предоставленным Европейским агентством здравоохранения, большинство стран ЕС и Шенгенской зоны - Бельгия, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Ирландия, Эстония, Польша, Исландия, Латвия, Нидерланды, Литва, Венгрия, Греция, Лихтенштейн, Словакия и Словения - зарегистрировали высокий уровень заражения и занесены в "темно-красный" список.

Во всех этих странах было выявлено более 500 случаев заражения COVID на 100 000 жителей, а показатель положительных результатов тестов за последние 14 дней составил более 4%.

Принимая во внимание эти цифры и с учетом того, что уровень заражения увеличивается с каждым днем, в ECDC советуют всем проявлять особую осторожность во время поездок.

В то же время предполагается, что обладатели утвержденного международного COVID-сертификата не будут подпадать под действие дополнительных правил путешествий.

Фото: В течение недели рост заболеваемости зафиксировали практически во всех странах ЕС (unsplash.com/kobu-agency)

Ограничения в странах из-за нового штамма "омикрон"

В Бельгии объявили комендантский час в некоторых заведениях сферы гостеприимства в пятницу после резкого увеличения числа случаев заболевания и появления нового штамма коронавируса;

объявили комендантский час в некоторых заведениях сферы гостеприимства в пятницу после резкого увеличения числа случаев заболевания и появления нового штамма коронавируса; Из-за роста числа случаев COVID Нидерланды объявили о частичном закрытии баров, ресторанов и других заведений с 17:00 до 5:00;

объявили о частичном закрытии баров, ресторанов и других заведений с 17:00 до 5:00; В некоторых регионах Германии доступ в рестораны, бары, кинотеатры и парикмахерские разрешили только тем, кто вакцинирован или недавно вылечился от COVID.

доступ в рестораны, бары, кинотеатры и парикмахерские разрешили только тем, кто вакцинирован или недавно вылечился от COVID. Другие страны, включая Словакию и Австрию , тоже усилили ответные меры борьбы с COVID. К слову, в Австрии разрабатывают закон об ответственности за отказ от вакцинации против коронавируса. Предварительно наказание для тех, кто не вакцинирован, предусматривает штрафы до 7,2 тысячи евро или четыре месяца тюрьмы;

, тоже усилили ответные меры борьбы с COVID. К слову, в Австрии разрабатывают закон об ответственности за отказ от вакцинации против коронавируса. Предварительно наказание для тех, кто не вакцинирован, предусматривает штрафы до 7,2 тысячи евро или четыре месяца тюрьмы; Великобритания вернула требование обязательно носить маски в общественном транспорте и в магазинах. А в связи с распространением нового штамма "Омикрон", с 30 ноября ПЦР-тесты надо будет сдавать всем, кто въезжает в страну. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, эти меры носят "временный и предупредительный характер".

Напомним, ранее туристов предостерегли о сложной ситуации с COVID в Европе.

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