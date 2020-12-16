Новий локдаун у Туреччині: як вплинуть на туристів карантинні обмеження

Новорічні свята в Туреччині пройдуть в атмосфері додаткових карантинних обмежень. Президент Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про введення комендантської години по всій країні з новорічної ночі до 4 січня.

Громадянам Туреччини буде заборонено виходити на прогулянки з 21:00 четверга, 31 грудня до 5:00 4 січня. Такі обмеження повинні закріпити успіхи в стабілізації ситуації з коронавірусом напередодні вакцинації.

Як посилення заходів по боротьбі з коронавірусом позначиться на туристах, які бажають зустріти новий рік 2021 в Туреччині, дізнавалося РБК-Україна.

Фото: Комендантська година стосується лише місцевих жителів (pixabay.com)

Як будуть діяти обмеження

Ще в листопаді туристам дозволили не дотримуватися карантинних обмежень в Туреччині – вони стосуються лише громадян і резидентів.

Як пояснює РБК-Україна Андрій Соломко, менеджер турецького напрямку туроператора "Центр", ці обмеження в Туреччині на новий рік просто продовжили. Тому комендантська година, яку застосовували до нового року, буде діяти так само - з четверга 31 грудня з 21:00 до 4 січня до 5:00.

"Нібито в цей час все закрито на новий рік. Але це стосується тільки місцевого населення – для туристів обмежень немає. Вони можуть спокійно під час комендантської години пересуватися по місту. Жодних проблем не виникає. Всі музеї та екскурсії будуть працювати", - розповідає експерт.

Місцеві жителі зможуть виходити на вулицю з 10 ранку до 17:00. У цей проміжок часу будуть працювати продуктові магазини і місцеві крамниці. Ресторани і кафе будуть працювати тільки на доставку в будь-який день.

"В готелях ресторани працюють згідно з внутрішнім розпорядком. Якщо в якихось готелях будуть проводитися невеликі новорічні банкети на невелику кількість людей – то це дозволено", - говорить він.

З часу запровадження суворих обмежень в Туреччині в туристичну компанію нарікань і скарг від туристів після поїздки в цю країну ще не було.

Фото: Музеї та туристичні визначні пам'ятки залишаться відкритими (pixabay.com)

Як харчуватися під час локдауна в Туреччині

Проблем з харчуванням під час поїздки в Туреччину у туристів не виникає, відзначають турагенти і гіди. Їсти можна як в готельних ресторанах, так і в номерах замовленою їжею. Також кафе і ресторани міста працюють на винос – поїсти можна навіть на вулиці чи знайти заклад, який негласно обслуговує туристів всередині.

"На даний момент ми рекомендуємо готелі в Стамбулі з дворазовим харчуванням – сніданок і вечеря. Якщо готель працює на сніданок, то у нього вже є домовленість з готелем, який знаходиться поруч", - говорить представник туроператора "Центр".

Туристи можуть підійти на ресепшн готелю і їм розкажуть, де є домовленість, щоб постояльці могли або пообідати, або повечеряти. Другий варіант - працівники готелю допомагають замовити доставку в номер страв з ресторанів.

"Багато хто говорить, що є деякі ресторани і кафе, які порушують обмеження – вони працюють негласно і запрошують гостей всередину поїсти", - додає фахівець.

Також у Туреччині у цьому сезоні почали готувати глінтвейн – цей напій можна придбати на винос в популярних туристичних районах Стамбула за ціною 25-40 лір. Тому гуляти напівпорожніми вулицями міста з зігріваючим напоєм цілком зручно.

Фото: Туристи в Туреччині голодними не залишаться (pixabay.com)

Попит виріс на період "локдауна" в Україні

Одна з основних туристичних локацій Туреччини – Стамбул. За словами турагента, зараз в цьому місті багато туристів з пострадянських країн, які приїжджають на вікенд погуляти і подивитися на визначні пам'ятки.

"Сплеску бронювання турів в Стамбул на даний момент немає - наші туристи планують бути на новий рік вдома. Але, починаючи з 10-11 січня, коли планується "локдаун" в Україні - вже є великі продажі і попит перевищує бронювання на новорічні свята", - говорить Андрій Соломко.

Він відзначає, що вже зараз великі компанії по 6-7 чоловік бронюють відпочинок в Стамбулі на дати після Різдва. Вартість на 3 ночі на одну людину з вильотом з Києва стартує від 142 євро при двомісному розміщенні в готелі 3* зі сніданками. В цю вартість входить авіапереліт туди і назад, груповий трансфер і страховка.

Якщо їхати на новий рік, то вартість туру починається з 170-180 євро з людини з такими ж умовами.

"На новий рік турецькі готельєри підняли ціни в Стамбулі на 30% - і тому попит на тури знизився. І вже з цього тижня приходять спеціальні пропозиції, що той чи інший готель знизив вартість на новий рік", - підсумовує спеціаліст.

До речі, по прильоту до Туреччини в українських туристів не вимагають ПЛР-тест. Також після повернення в Україну не потрібно дотримуватися самоізоляції або робити тест.

Нагадаємо, ми писали, що змінилося для туристів у Туреччині з новими карантинними обмеженнями.

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