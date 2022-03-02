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УЗ змінила маршрут слідування поїзда зі Львова до Ужгорода: деталі

Автор: Євгенія Тугушева

Відтепер курсує через Чоп зі зупинкою на цій станції

В "Укрзалізниці" повідомили про зміни маршруту регіонального поїзда сполученням Львів – Ужгород.

Починаючи від 2 березня цього року, змінено маршрут регіонального поїзда №829\830 сполученням Львів – Ужгород, який відтепер курсує через Чоп зі зупинкою на цій станції.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Таким чином електропоїзди, які тимчасово курсували у сполученні Львів – Чоп о 00:40 та 05:27 год., у вказані години відновили рейси за маршрутом Львів – Перемишль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі приміські поїзди змінюють графік руху.

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Укрзалізниця