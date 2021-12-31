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Новий рік у повітрі: пасажири яких рейсів в Україні зустрінуть 2022-й під час перельотів

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П'ятниця 31 грудня 2021 19:01
Новий рік у повітрі: пасажири яких рейсів в Україні зустрінуть 2022-й під час перельотів Фото: Новий рік 2022 у повітрі (unsplash.com/ross-parmly)
Автор: Євгенія Тугушева

Свято під час перельотів зустрінуть пасажири чотирьох українських аеропортів

Новий 2022 в небі зустрінуть пасажири чотирьох українських аеропортів, пише Аvianews.com. Так, згідно з аналізом розкладу рейсів українських аеропортів, пасажири зустрінуть Новий рік у повітрі — у Борисполі, "Києві" (Жуляни), Львові та Харкові.

Які рейси відбудуться прямо в новорічну ніч:

  • Київ (Бориспіль) 23:25 - Дубай 07:00 - авіакомпанія flyDubai;
  • Париж (Бове) 22:15 - Київ (Жуляни) 02:20 - авіакомпанія Wizz Air;
  • Рига 23:10 - Київ (Бориспіль) 01:05 - авіакомпанія Air Baltic;
  • Амстердам 20:35 - Київ (Бориспіль) 00:35 - авіакомпанія KLM.

Вночі 31 грудня з Борисполя до Нового року відлетять клієнти авіакомпанії flydubai — до Дубаї. Вже 1 січня 2022 року в Борисполі приземляться два літаки, які вилетіли 31 грудня 2021 року - AirBaltic з Риги та KLM з Амстердама.

В аеропорту "Київ" новорічний рейс буде лише один. За розкладом 1 січня 2022 о 02:20 тут приземлиться літак лоукостера Wizz Air з пасажирами з аеропорту Бове. З Франції вони вилетять о 22:15 31 грудня.

Новий рік у повітрі: пасажири яких рейсів в Україні зустрінуть 2022-й під час перельотівФото: Пасажири Новий 2022 рік зустрінуть у небі (unsplash.com/gerrie-van-der-walt)

У регіональних аеропортах Новий рік зустрінуть пасажири двох рейсів Turkish Airlines до Стамбула. Літаки вирушать увечері зі Львова та Харкова та приземляться у Туреччині вже після настання 1 січня.

Як зустрічають Новий рік у повітрі

Слід зазначити, що спеціальних заходів для пасажирів новорічних рейсів авіакомпанії не анонсували.

За правилами авіаперевізників, у літаку забороняється розпивати спиртні напої, які вони принесуть із собою на борт літака, проте напої можна купити вже під час рейсу до пункту призначення. Також алкоголь можна купити до посадки у зоні Duty Free.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпопулярніші напрямки 2021 року для подорожей.

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