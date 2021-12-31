Новый год в воздухе: пассажиры каких рейсов в Украине встретят 2022-й во время перелета

Праздник во время перелетов встретят пассажиры четырех украинских аэропортов

Новый 2022 год в небе встретят пассажиры четырех украинских аэропортов, пишет Аvianews.com. Так, согласно анализу расписания рейсов украинских аэропортов, пассажиры встретят Новый год в воздухе — в Борисполе, "Киеве" (Жуляны), Львове и Харькове.

Какие рейсы состоятся прямо в новогоднюю ночь:

Киев (Борисполь) 23:25 – Дубай 07:00 – авиакомпания flyDubai;

Париж (Бове) 22:15 – Киев (Жуляны) 02:20 – авиакомпания Wizz Air;

Рига 23:10 – Киев (Борисполь) 01:05 – авиакомпания Air Baltic;

Амстердам 20:35 – Киев (Борисполь) 00:35 – авиакомпания KLM.

Ночью 31 декабря из Борисполя в Новый год улетят клиенты авиакомпании flydubai — в Дубай. Уже 1 января 2022 года в Борисполе приземлятся два самолета, которые вылетели 31 декабря 2021 года — airBaltic из Риги и KLM из Амстердама.

В аэропорту "Киев" новогодний рейс будет только один. По расписанию 1 января 2022 года в 02:20 здесь приземлится самолет лоукостера Wizz Air с пассажирами из аэропорта Бове. Из Франции они вылетят в 22:15 31 декабря.

Фото: Пассажиры Новый 2022 встретят в небе (unsplash.com/gerrie-van-der-walt)

В региональных аэропортах Новый год встретят пассажиры двух рейсов Turkish Airlines в Стамбул. Самолеты отправятся вечером из Львова и Харькова и приземлятся в Турции уже после наступления 1 января.

Как встречают Новый год в воздухе

Стоит отметить, что специальных мероприятий для пассажиров новогодних рейсов авиакомпании не анонсировали.

По правилам авиаперевозчиков, в самолете запрещается распивать спиртные напитки, которые они принесут с собой на борт самолета, однако напитки можно купить уже во время следования рейса к пункту назначения. Также алкоголь можно купить до посадки в зоне Duty Free.

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