Новий рік у Таїланді. У скільки обійдеться зимовий відпочинок в популярній екзотичній країні

У Таїланді сподіваються на відновлення туризму і напередодні новорічних дат пом'якшують правила в'їзду для туристів. З 16 грудня мандрівникам дозволять здавати експрес-тести замість ПЛР, а термін карантину скоротиться до 5 днів. Про цей повідомляється на сайті Туристичного управління Таїланду (TAT).

Нові правила стосуватимуться туристів, які прибувають за спеціальними туристичними програмами: "Test&Go", "Пісочниця" і "Quarantine".

Тим часом, поточні правила можуть змінитися через новий штам вірусу - в уряді вже розглядають варіанти, щоб скасувати деякі норми, заплановані на 16 грудня.

Нові правила в Таїланді. Що зміниться для туристів у грудні

Після прибуття в Таїланд за програмою "Пісочниця" туристи повинні будуть перебувати на самоізоляції в сертифікованому готелі 5 днів замість 7.

Перехворілих протягом останніх 3 місяців пустять в країну і при наявності однієї дози вакцини.

Після приїзду доведеться здати ПЛР-тест, а другий – в кінці карантину, на 4-5 день – можна замінити на експрес-тест.

Діти до 6 років можуть не здавати ПЛР-тест до приїзду (вони повинні здати слину на аналіз після прибуття).

Діти 6-17 років повинні здати ПЛР-тест за 72 години до в'їзду.

Правила в'їзду, які залишаються в силі: повна вакцинація двома дозами для всіх, хто старший 18 років, негативний ПЛР-тест за 72 години до в'їзду, страховка на 50 тис. доларів.

Фото: Пам'ятки Таїланду (unsplash.com/mathew-schwartz)

Тайська сторона визна такі вакцини: Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca або Covishield, Sinopharm, Corona Vac. Приймаються оформлені в Україні англомовні паперові сертифікати про вакцинацію.

За програмою Test&Go можуть прибувати туристи з 63 країн, куди Україна поки не входить. Вони повністю звільнені від самоізоляції. Такі мандрівники після прибуття замість ПЛР-тесту можуть здавати експрес-тест. Діти 6-17 років повинні здавати ПЛР-тест до прибуття.

Програма Quarantine передбачає допуск туристів в провінціях поза "Пісочницею". Для вакцинованих мандрівників термін карантину скоротиться з 7 до 5 днів, нещеплені повинні будуть залишатися в готелі 10 днів. В силі залишається ПЛР-тест за 72 години до прибуття і на 5 день перебування в країні.

Фото: Туристів вражає пишна природа в Таїланді (unsplash.com/robin-noguier)

Туристи вже почали цікавитися відпочинком в країні

Таїланд з ослабленням умов в'їзду стає все привабливішим для українських туристів. Як розповіли РБК-Україна експерти туристичного бізнесу, попит на тури в Таїланд вже зростає.

"Індивідуальні тури в Таїланд вже є, і українці літають на відпочинок в цю країну. Ці туристи вирушають в Таїланд на тривалі терміни - від трьох тижнів і більше. Мінімально такі тури обходяться мандрівникам від 5 тисяч доларів за двох", - розповів Павло Головненко, керівник туристичної компанії "Пілігрим".

До слова, відпочинок в Таїланді активно пропонують українським туристам турагенти в соцмережах. Крім правил в'їзду, увагу мандрівників звертають на те, що після 2-літньої паузи в туризмі природи цієї країни відновилася і туристи потрапляють "в рай": чисте море і пляжі, тиша.

Фото: Готель у Таїланді (unsplash.com/sara-dubler)

Скільки коштує відпочинок в Таїланді у грудні

У Таїланді в грудні встановлюється максимально комфортна погода для пляжного відпочинку – закінчуються денні зливи, зменшується вологість і спека.

Ми перевірили вартість відпочинку на двох з авіаперельотом і страховкою в готелях з харчуванням "сніданки" з 4 грудня і вибрали найнижчі ціни.

У компанії Farvater найдоступніші за ціною тури - в 4 * готелі в Патонзі - від 56,6 тис. гривень на 10 ночей, в Пхукеті – на 2 тис. гривень дорожче. У 5 * готелі можна відпочити за 60 тисяч гривень (2129 доларів) за 10 ночей в Пхукеті з вильотом 4 грудня.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" 10 ночей в 3* готелі в Пхукеті обійдуться від 67 тис.гривень, в 4* - від 67,5 тис. гривень, в 5* - від 72, 6 тис. гривень з вильотом 4 грудня.

У компанії "Happy Rest" відпочити в 4* готелі в Пхукеті обійдеться від 58,7 тис. гривень з вильотом 11 грудня, в 5* - від 69,2 тис. гривень з вильотом 9 грудня.

Нагадаємо, ми порівняли особливості зимового відпочинку в Таїланді та Домінікані.

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