Нові правила карантину: що потрібно знати перед поїздкою до Туреччини у квітні

Відпочинок в Туреччині навесні пройде під знаком нових карантинних обмежень. Додаткова комендантська година і заборона роботи ресторанів будуть введені в туристичних провінціях.

Введення нових правил пов'язане зі зростанням захворюваності на COVID в країні. В зоні дуже високого ризику ("червоній зоні") опинилися 80% населення – 58 провінцій Туреччини, повідомив президент Реджеп Тайїп Ердоган після засідання Кабінету міністрів 29 березня.

Згідно з новими правилами карантину, в провінціях "червоної" зони буде діяти карантин вихідного дня, що включає суботу і неділю.

Будь туристичних локацій торкнуться заборони

У Туреччині діє поділ провінцій за рівнем захворюваності, які на карті МОЗ позначаються синім, жовтим, оранжевим і червоним кольорами. У відповідності з категорією провінції, влада застосовує різні карантинні обмеження.

За останні два тижні кількість "червоних" провінцій з дуже високим ризиком захворюваності зросла із 17 до 58.

В найбільш небезпечну категорію потрапили Стамбул, Анкара, Ізмір, Анталія, Мерсин, Мугла, Невшехір. Це найбільш відвідувані туристами локації.

Фото: Нова карта COVID-ризиків в Туреччині (gursesgazetesi.com)

Згідно з новими правилами, в "червоній зоні" дуже високого ризику буде діяти комендантська година:

- кожен будній день з 21:00 до 5:00;

- вихідні дні (з 21:00 у п'ятницю до 5:00 у понеділок).

У зоні високого ризику (помаранчевий колір на карті):

- з 21:00 суботи до 5:00 понеділка.

В зонах з більш низьким рівнем ризику ("синього" і "жовтого кольору):

- всі дні тільки вночі - з 21:00 до 5:00.

До речі, туристів обмеження не стосуються, тому гуляти по вулицях їм ніхто не заборонить, але можуть штрафувати за відсутність масок і просити пред'явити документи.

Також в "червоній" зоні скасовують масові заходи. Наприклад, під заборону потрапив фестиваль тюльпанів в Стамбулі. Але квітами можна буде милуватися без святкового супроводу в парках Гюльхане і Эмирган.

Більш детально ознайомитися з інформацією про рівень захворюваності на COVID у країні за регіонами можна на інтерактивній карті від Мінохоронздоров'я Туреччини.

Фото: Курортні провінції потрапили в "червону зону" (pixabay.com)

Як будуть працювати ресторани і магазини

У найближчі 10 днів у Туреччині ресторани, чайні, кафе будуть обслуговувати відвідувачів із 50% заповнюваністю місць:

- з 7:00 до 19:00 щодня (з 19:00 – тільки на винос і на доставку).

Для відвідування необхідно надати НЕЅ-код, який з 15 березня прив'язують до актуального телефонного номера туриста під час заповнення електронної анкети для відвідування Туреччини.

Але під час дії комендантської години (для червоної зони – в суботу і неділю):

- з 10:00 до 20:00 – тільки доставка додому.

Фактично це означає, що туристи на вихідних зможуть харчуватися у готельних ресторанах або замовляти доставку.

Також можна буде купити їжу в продуктових магазинах – на вихідних під час дії комендантської години – з 10:00 до 17:00.

Крім того, комендантську годину на вихідних вводять по всій території Туреччини на період священного місяця Рамадан з 13 квітня до 12 травня. В цей час ресторани і всі заклади громадського харчування будуть працювати:

- всі дні тільки доставка додому (з 13 квітня по 12 травня).

Втім, на форумах для туристів діляться прийомами: в найпопулярніших туристичних локаціях можна знайти кафе, які працюють всупереч заборонам і туди непомітно запрошують тих, хто гуляє поруч. Також на вулицях багато продавців вуличної їжі. Чимало ресторанів при готелях, яким дозволено не закриватися, обслуговують туристів "з вулиці".

Фото: Базари будуть працювати тільки в будні (pixabay.com)

У вихідні дні закриті магазини одягу, торгові центри, базари, заборонені екскурсії на поромах і яхтах, різноманітні фото- або гастротури. Тому ці заходи для туристів переносять на будні дні, а у вихідні проводять екскурсії музеями й пам'ятками.

Що потрібно пам'ятати туристам під час поїздки в Туреччину

Перед поїздкою за 72 години необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту для всіх, крім дітей до 6 років. Його потрібно пред'являти для посадки на рейс. Правило діє до 15 квітня і може бути продовжено.

Також перед подорожжю необхідно оформити медичну страховку, яка покриває лікування COVID-19 у країні перебування. Обов'язкове заповнення і електронної анкети із зазначенням паспортних даних і актуального номера телефону.

Фото: Обмеження не стосуються ресторанів у готелях (booking.com)

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До українського номера буде прив'язаний HES-код. Це індивідуальний код здоров'я, за яким відстежують контакти хворих на коронавірус. За ним також буде відслідковуватися і самоізоляція хворих.

Цей код у телефоні потрібно буде пред'являти на вході в торгові центри, ресторани, будь-які установи, і навіть хамами, а також прив'язувати до проїзного у міському транспорті (наприклад, до Istanbulkart в Стамбулі).

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