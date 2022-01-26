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Нові готелі та круїзи. У Сінгапурі заявили про грандіозні плани на туризм у 2022 році

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Середа 26 січня 2022 15:37
Нові готелі та круїзи. У Сінгапурі заявили про грандіозні плани на туризм у 2022 році Фото: У Сінгапурі заявили про грандіозні плани на туризм (unsplash.com/jisun-han)
Автор: Євгенія Тугушева

У 2021 році кількість відвідувачів країни досягла 330 000 навіть при суворих обмежень для іноземців

У Раді з туризму Сінгапуру заявили, що спостерігають позитивні тенденції у туристичній сфері — суттєве зростання спостерігається в останні три квартали 2021 року, повідомляє CNBC.com.

Так, згідно з опублікованими даними Ради з туризму країни, у 2021 році кількість відвідувачів досягла 330 000, а доходи від туризму досягли приблизно 1,9 мільярда сінгапурських доларів (1,4 мільярда доларів).

"Ми повинні передбачати невдачі та проблеми, навіть якщо індустрія туризму повільно відновлюється. Але я впевнений, що сфера зробила уроки зі свого досвіду і готова відновити попит, коли він повернеться", — заявив Кіт Тан, генеральний директор Ради з туризму Сінгапуру.

Однак ці цифри нижчі, ніж у 2020 році, коли Сінгапур відвідали 2,7 мільйона людей, які цього року витратили майже 4,8 мільярда доларів сінгапурських доларів.

Згідно з пресрелізом, у туристичному секторі країни зафіксували загальне річне зниження кількості відвідувачів та витрат на туризм із 2020 по 2021 рік.

Торішні показники туризму є "лише частиною показників туризму Сінгапуру до пандемії", — йдеться в повідомленні.

За цей час кількість іноземних відвідувачів збільшилася на 221% у порівнянні з тим самим періодом у 2020 році. Варто зазначити, що Сінгапур закрив свої кордони в березні 2020 року, щоб зупинити поширення COVID.

Нещодавно влада Сінгапуру заявила, що продовжуватиме чинні обмеження кількості людей для в'їзду в країну. Продаж авіаквитків буде обмежено 50% виділеної квоти.

Проте деякі обмеження пом'якшили. Ті, хто в'їжджає в країну від 24 січня рейсами для щеплених пасажирів, можуть самостійно проводити експрес-тести на Covid без нагляду протягом семи днів після прибуття, якщо вони мають намір залишити місце проживання. Подання результатів не потрібне.

Створення нових готелів та "круїзи в нікуди". Який туризм з'явиться у країні

Згідно з владою країни, велику роль у відновленні туризму відіграли кампанія SingapoRediscovers та система ваучерів. Обидва були запущені у 2020 році та спрямовані на те, щоб спонукати сінгапурців та витрачати гроші на готелі та перегляди визначних пам'яток.

У 2021 році відкрилося кілька нових готелів, зокрема The Clan, Duxton Reserve та Oasia Resort Sentosa. Середнє заповнення сінгапурських готелів минулого року становило 56%. Це лише на 1% нижче, ніж у 2020 році.

Нові готелі та круїзи. У Сінгапурі заявили про грандіозні плани на туризм у 2022 році

Фото: У Раді з туризму Сінгапуру заявили, що спостерігають позитивні тенденції у туристичній сфері (unsplash.com/larry-teo)

За даними Ради з туризму, круїзна індустрія також відновилася через популярність так званих "круїзів у нікуди", які розпочалися наприкінці 2020 року.

"Введення різних механізмів пересування, таких як вакциновані маршрути (VTL), сприяло поступовому поверненню міжнародних мандрівників", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, щоб підготуватися до повного відновлення, у 2022 році Сінгапур також запустить "Центр кар'єри у сфері туризму" для навчання та підвищення кваліфікації працівників туристичного бізнесу та підприємств, а також тих, хто зацікавлений у роботі у цій галузі.

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни у 2022 році відкриються для туристів уперше за часи пандемії.

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