Новые отели и круизы. В Сингапуре заявили о грандиозных планах на туризм в 2022 году

Фото: В Сингапуре заявили о грандиозных планах на туризм (unsplash.com/jisun-han)

В 2021 году количество посетителей страны достигло 330 000 даже на фоне строгих ограничений для иностранцев

В Совете по туризму Сингапура заявили, что наблюдают положительные тенденции в туристической сфере — существенный рост наблюдается в последние три квартала 2021 года, сообщает CNBC.com.

Так, согласно опубликованным данным Совета по туризму страны, в 2021 году количество посетителей достигло 330 000, а доходы от туризма достигли примерно 1,9 миллиарда сингапурских долларов (1,4 миллиарда долларов).

"Мы должны предвидеть неудачи и проблемы, даже если индустрия туризма медленно восстанавливается. Но я уверен, что сфера извлекла уроки из своего опыта и готова восстановить спрос, когда он вернется", — заявил Кит Тан, генеральный директор Совета по туризму Сингапура.

Однако эти цифры ниже, чем в 2020 году, когда Сингапур посетили 2,7 миллиона человек, которые в том году потратили почти 4,8 миллиарда долларов сингапурских долларов.

Согласно пресс-релизу, в туристическом секторе страны зафиксировали общее годовое снижение числа посетителей и расходов на туризм с 2020 по 2021 год.

Прошлогодние показатели туризма представляют собой "лишь часть показателей туризма Сингапура до пандемии", — говорится в сообщении.

За это время количество иностранных посетителей увеличилось на 221% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Стоит, отметить, что Сингапур закрыл свои границы в марте 2020 года, чтобы остановить распространение COVID.

Недавно власти Сингапура заявила, что будет продолжать действующие ограничения количества людей для въезда в страну. Продажа авиабилетов будет ограничена 50% выделенной квоты.

Тем не менее некоторые ограничения смягчили. Те, кто въезжает в страну с 24 января рейсами для привитых пассажиров, могут самостоятельно проводить экспресс-тесты на Covid без присмотра в течение семи дней после прибытия, если они намерены покинуть место жительства. Представление результатов не требуется.

Создание новых отелей и "круизы в никуда". Какой туризм появится в стране

Согласно властям страны, большую роль в восстановлении туризма сыграли кампания SingapoRediscovers и система ваучеров. Оба были запущены в 2020 году и направлены на то, чтобы побудить сингапурцев и тратить деньги на отели и просмотры достопримечательностей.

В 2021 году открылось несколько новых отелей, в том числе The Clan, Duxton Reserve и Oasia Resort Sentosa. Средняя заполняемость сингапурских отелей в прошлом году составляла 56%. Это всего на 1% ниже, чем в 2020 году.

Фото: В Совете по туризму Сингапура заявили, что наблюдают положительные тенденции в туристической сфере (unsplash.com/larry-teo)

По данным Совета по туризму, круизная индустрия также восстановилась из-за популярности так называемых "круизов в никуда", которые начались в конце 2020 года.

"Введение различных механизмов передвижения, таких как вакцинированные маршруты (VTL), способствовало постепенному возвращению международных путешественников", — говорится в сообщении.

Кроме этого, чтобы подготовиться к полному восстановлению, в 2022 году Сингапур также запустит "Центр карьеры в сфере туризма" для обучения и повышения квалификации работников туристического бизнеса и предприятий, а также тех, кто заинтересован в работе в этой отрасли.

Напомним, ранее мы писали, какие страны в 2022 году откроются для туристов впервые за время пандемии.