Нові формули стародавніх страв: в Україні оголосили маніфест про відродження української кухні

7 лютого 2022 року найвідоміші та найшанованіші українські шеф-кухарі, відгукнувшись на заклик держави, підписали маніфест української кухні про відродження української кухні, її популяризацію у світі, пошук нових формул стародавніх страв та популяризацію вітчизняного гастротуризму. Про це повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму (ГАРТ) у пресрелізі, отриманому РБК-Україна.

Захід організований Державним агентством розвитку туризму, у присутності представників Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки України та Українського інституту.

"Стати пліч-о-пліч і в один голос заявити – ми хочемо бачити Україну на гастрономічній мапі світу, ми зобов’язуємось шанувати національні кулінарні традиції та дарувати їм нове життя – це велика, зворушлива подія", - сказала Мар'яна Олеськів, модеруючи захід.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко наголосив, що українська кухня є частиною національної ідентичності нашого народу. "Українцям є чим пишатися, адже одних тільки борщів у нас офіційно нараховано 25 видів. Кожен регіон нашої країни – унікальний, у кожному – локальні інгредієнти та свої смакові вподобання. Підписання Маніфесту української кухні – це можливість підняти її культурну вагу та об’єднати країну", - сказав міністр.

Заступник Міністра економіки України Олександр Грибан зазначив, що важливою складовою в просуванні української кухні є саме локальні виробництва, які пропонують унікальні регіональні продукти.

Фото: 30 українських шеф-кухарів планують популяризувати національні страви на гастрономічній карті світу (ДАРТ/tourism.gov.ua)

"Минулого року, завдяки декільком пілотним проєктам Міністерства, було зареєстровано 12 географічних значень продуктів. Мова про гуцульську коров’ячу та овечу бринзу, мелітопольську черешню тощо. І саме виробництво таких унікальних регіональних брендів дозволяє нам заявити про себе у міжнародному просторі", – зазначив він.

"Гастродипломатія – відомий у світі інструмент, яким користуються усі країни світу, і Україна не виключення. Мова їжі, за допомогою якої ми показуємо нешаблонну кухню України, добре зрозуміла усім без виключення. За допомогою цього інструменту можна навіть досягати певних політичних цілей. Ми хочемо показувати, що таке українська кухня, говорити про її туристичну привабливість, розказувати про наші традиції", – заявила Ірина Боровець, генеральна директорка Директорату публічної дипломатії та комунікацій МЗС України.

"Кіно, література, візуальне мистецтво є тими переконливими інструментами, завдяки яким можна промотувати країну у світі, а тепер до них доєдналася ще і їжа. Ми хочемо, щоб Україна набувала виразного обличчя у світі. Через такі культурні інтервенції можна розповідати іноземцям про наше минуле та сьогодення", – сказав Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

Відомий у міжнародній гастроспільноті шеф – Крістіан Ґадау, засновник всесвітньовідомої премії Best Chef, розповів, що дуже здивований високому рівню українських ресторанів, які він відвідував, перебуваючи в Україні.

"Вам не потрібно копіювати когось, Ви вже є самобутні. Тож просто розвивайте те, що маєте. Покажіть світу свою їжу", – з такими словами звернувся пан Ґадау до українських шефів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український борщ увійшов до рейтингу найкращих супів світу.