Значительно дешевле: новогодние туры на Мальдивы продолжают снижаться в цене

Фото: Отели на Мальдивских островах (booking.com)

Сколько стоят путевки на "райские" острова на Новый год

В Украине стартовали продажи новогодних туров в экзотические страны. Встретить Санта-Клауса или Деда Мороза в шортах на пляже можно и в одной из самых желанных для отпуска локаций на планете – на Мальдивах.

В этом сезоне изолированная в Индийском океане курортная страна пострадала от закрытия границ не меньше других. Но уже с лета Мальдивская республика начала активно приглашать иностранных туристов на отдых.

Украинцы в этом сезоне могут отдохнуть на островах с существенными скидками, на которые в других условиях рассчитывать не приходилось. Туры на Мальдивы из Украины продолжают дешеветь, и даже традиционно дорогой новогодний отдых становится многим по карману.

Видео: Новый год на Мальдивах (YouTube/Kandima Maldives)

Как можно долететь на Мальдивы

В конце ноября и начале декабря в Мальдивскую республику можно полететь регулярными рейсами с пересадками в Стамбуле и Дубае. Рейсы выполняют авиакомпании "Emirates", "Turkish Airlines", "МАУ", "Qatar Airlines".

Уже в конце декабря на Мальдивы запустятся два чартерных рейса. "Azur Air" полетит в Мале с 27 декабря 2020 года по 24 января 2021 года. Авиакомпания МАУ будет отправлять рейсы на Мальдивы с 26 декабря 2020 по 28 января 2021 года.

Туристам, которые летят на Мальдивы, нужно иметь с собой заполненную электронную форму "Traveller Health Declaration" и справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, проведенного не более чем за 3 суток до пересечения границы.

Фото: У туристов спрашивают справку о тестировании (booking.com)

Какие скидки действуют на Мальдивах

Спрос на отдых на Мальдивах повысился в этом сезоне: туристов привлекают выгодные условия отдыха, рассказывает РБК-Украина Анжелика Малахай, совладелица сети турагентств "Мер-Ка-Ба".

"Суточная цена на проживание с питанием в пятизвездочных отелях на Мальдивах снижается на 25-30% по сравнению с прошлым годом, включая новогодние и рождественские даты. Кроме того, чрезвычайно много отелей сейчас предлагают проживание и питание детям бесплатно", - отмечает эксперт.

По ее информации, из-за опасений не окупиться немало 4* отелей на Мальдивах в этом сезоне не открылись. А те, которые открылись, предлагают скидки.

Также в пятизвездочных качественных отелях на Мальдивах в этом сезоне можно рассчитывать на снижение цены до 30% на проживание даже на новогодние и рождественские даты. Чтобы заслужить лояльность состоятельных гостей, им предлагают дополнительные бонусы - замену питания и номера на категорию выше в качестве комплимента.

Фото: Отели-бунгало на Мальдивах (booking.com)

Мы решили сравнить цены в 5* отеле на небольшом острове Маамигили (Sun Island Resort & Spa) на 9 ночей на даты 5-14 декабря и с 27 декабря по 5 января. В первом случае проживание на двоих со скидкой до 50% стоит от 32682 гривен, в новогодний период – от 54941 гривна (вместо 109904 гривен). Впрочем, есть острова с 5* отелями, проживание в которых не подешевело, и на новогодние каникулы стоит от 200000 гривен на двоих за 9 ночей.

Сколько стоит отдых на двоих

Мы изучили самые низкие цены у ведущих туристических компаний на пакетные туры на Мальдивах для двоих с датой вылета, начиная с 27 декабря.

У туроператора "Anex tour" вылет чартера на Мальдивы запланирован на 27 декабря. Длительность новогоднего отдыха на райских островах – 10 ночей (9+1).

Отдых на двоих в 3* отеле на Маафуши в номере "делюкс" с завтраками стоит 2445 долларов, в 4* отеле с завтраками на острове Хулкумале в номере "комфорт" обойдется от 2219 долларов.

В 5* отеле с завтраками в Северном Мале – от 4724 долларов. В 5* отеле на островке Ари Атолл с завтраками – от 5330 долларов.

Фото: Отели предлагают скидки на Новый год (booking.com)

У туристической компании "Аполло-тур" отдых для двоих на 7 ночей в 3* отеле с питанием "полный пансион" обойдется от 2332 долларов с вылетом 27 декабря, в 4* - от 2444 доллара с таким же питанием и теми же датами вылета, в 5* отеле – от 3757 долларов на вилле в Северном Ари с питанием "полный пансион" с вылетом 5 января.

У туроператора "Компас" 7 ночей для двоих в 3* отеле в Северном Мале с питанием "полный пансион" стоит от 3339 долларов с вылетом 28 декабря, в 4* отеле с завтраками – от 2905 долларов с вылетом 30 декабря (8 ночей), в 5* - от 3986 долларов с завтраками с вылетом 27 декабря.

К слову, отдых на Мальдивах в этом году привлекательный не только более низкими ценами, но и высоким уровнем безопасности для туристов.

Напомним, ранее мы писали, что стоимость отдыха на Мальдивах снижается в ноябре

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