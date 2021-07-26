"Номери давно розпродані": у курортній Чорногорії - рекордний попит на путівки в розпал сезону

Відпочинок у Чорногорії влітку набирає обертів. Більшість готелів вже заповнені, а на узбережжі спостерігається величезна кількість туристів. При цьому турпотік вже досягає половини від рекордних показників 2019 року, кажуть місцеві туристичні експерти.

"Якщо пандемія дозволить нам працювати до кінця вересня, то дохід від туризму може досягти 40-45 відсотків від показників 2019 року. На цей момент готелі повністю заповнені на відміну від приватного розміщення", - розповів каналу RTCG президент Чорногорської туристичної асоціації Зарко Радулович.

При цьому показники COVID в Чорногорії повільно "повзуть" вгору – щодня виявляють кілька сотню-дві нових випадків захворюваності, серед них до десятка інфікованих туристів. На цьому тлі на найближчі тижні вже заборонили роботу нічних клубів, вечірки та фестивалі.

Як можна відпочити в Чорногорії в серпні та скільки коштує відпочинок на курортах країни – в матеріалі.

"Завантаження номерів досягає 110%"

Вже в середині липня були складнощі з розміщенням в готелях, про які повідомляли представники українського туристичного бізнесу.

Фото: Готель у Чорногорії (booking.com)

"Вся Чорногорія "на стопі". Знайти гідне проживання в розпал сезону - завдання не просто із зірочкою, а масштабом з Велику Ведмедицю. Все тому, що більшість готелів Монтенегро – це вілли і готелі по 20-30 номерів. І в хороших готелях ці номери давно розпродані на сезон", - розповідала керівник однієї з туристичних компаній Анна Шевчук-Барабаш на своїй сторінці у Facebook.

Туристам пропонували вихід: бронювати найдешевший тур з перельотом, щоб отримати "дах над головою" на віллі, а харчуватися в ресторанах і кафе курорту.

Зараз на найпопулярніших курортах, за даними туристичних експертів телеканалу, яблуку ніде впасти. Наприклад, завантаженість місць розміщення для туристів у Которі на кінець липня становить 92% від показників 2019 року – на курорті в останній тиждень серпня відпочивають майже 9000 гостей.

Багато – з сусідніх країн регіону, а також – з України та Казахстану. Незабаром очікується прибуття туристів з Німеччини, Великобританії, Австрії та Італії. При цьому власник одного з місцевих готелів Боян Йокетич зазначив, що завантаження номерів досягає 110% і йому доводиться додавати ліжка.

Фото: Відпочинок у Которі (pixabay.com)

Менеджер іншого готелю Лариса Йованович також задоволена сезоном.

"Цього року багато туристів, але вони не мають такої самої платоспроможності, як у 2019 році. До вересня наш готель заповнений повністю", - розповіла вона телеканалу.

Готельєри відзначають, що знижували ціни на 40% тільки на раніше бронювання. У сезон вартість відпочинку навіть трохи підвищили з розрахунком на платоспроможну цільову аудиторію. При цьому активні бронювання не припинялися.

Зараз на найпопулярнішому морському курорті Будва ситуація аналогічна. За останніми даними місцевої туристичної організації, в Будві в другій половині липня відпочиває 48000 гостей - це 83% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Місцеві експерти вважають ці цифри хорошими передумовами для успішного сезону і в серпні, коли ціни на нічліг і сніданок залишаться доступними, і будуть варіюватися від 30 євро в 3-зіркових готелях до 75 і більше євро в 5-зіркових готелях.

Фото: Розміщення в 5-зірковому готелі в Будві (booking.com)

Скільки коштує відпочинок на курортах Чорногорії в серпні

Ми переглянули вартість путівок на тижневий відпочинок в Чорногорії на двох з авіаперельотом від провідних туристичних компаній на дати з 31 липня до 7 серпня і вибрали найвигідніші ціни.

У мережі турагентств "Поїхали з нами" найдешевші тури на зазначені дати - від 21,5 тисяч гривень у 2* готелі (віллі) без харчування в Будві і Бечичах. Проживання в 3* бюджетних готелях - на 1 тис.грн дорожче.

У 4* готелях в номерах "студіо" в Будві можна відпочити за 21359 гривень, на курорті Светі Стефан – від 23,5 тис. грн, в Петроваці – від 26 тис грн, в Рафаїловичах – на 1 тис грн дорожче. Відпустка в 5* готелі зі сніданками обійдеться від 50 тис.грн на курорті Кумбор і від 63,3 тис грн на курорті Герцег Нові. У Будві є пропозиції відпочинку в 5 * - від 123,5 тисгрн.

У "Fаrvater travel" найдешевші тури - в 3* готелі в Будві та Пржно за ціною від 19,5 тис. грн. В 4* можна відпочити за ціною від 21,3 тис. грн в Будві, від 26 тис грн – в Бечичах. У 5* готелі зі сніданком в Петроваці - від 42,8 тис.грн.

У сервісу misto.travel тур в 3 * готель можна знайти за ціною від 17748 гривень в Бечичі, і на 2 тис. грн дорожче – в Пржно. У Рафаїловичах і Будві можна відпочити за ціною від 20 тис грн. У 4* готелі в Петроваці можна провести тиждень за ціною від 23 тис. гривень.

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