"Номера давно распроданы": в курортной Черногории - рекордный спрос на путевки в разгар сезона

Отдых в Черногории летом набирает обороты. Большинство отелей уже заполнены, а на побережье наблюдается огромное количество туристов. При этом турпоток уже достигает половины от рекордных показателей 2019 года, говорят местные туристические эксперты.

"Если пандемия позволит нам работать до конца сентября, то доход от туризма может достичь 40-45 процентов от показателей 2019 года. На данный момент отели полностью заполнены в отличие от частного размещения", — рассказал каналу RTCG президент Черногорской туристической ассоциации Зарко Радулович.

При этом показатели COVID в Черногории медленно "ползут" вверх – ежедневно выявляют сотню-две новых случаев заболеваемости, среди них до десятка инфицированных туристов. На этом фоне на ближайшие недели уже запретили работу ночных клубов, вечеринки и фестивали.

Как можно отдохнуть в Черногории в августе и сколько стоит отдых на курортах страны – в материале.

"Загрузка номеров достигает 110%"

Уже в середине июля были сложности с размещением в отелях, о которых сообщали представители украинского туристического бизнеса.

Фото: Отель в Черногории (booking.com)

"Вся Черногория "на стопе". Найти достойное проживание в разгар сезона - задача не просто со звездочкой, а масштабом - с Большую Медведицу. Все потому, что большинство отелей Монтенегро – это виллы и гостиницы по 20-30 номеров. И в хороших отелях эти номера давно распроданы на сезон", — рассказывала руководитель одной из туристических компаний Анна Шевчук-Барабаш на своей странице в Facebook.

Туристам предлагали выход: бронировать самый дешевый тур с перелетом, чтобы получить "крышу над головой" на вилле, а питаться в ресторанах и кафе курорта.

Сейчас на самых популярных курортах, по данным туристических экспертов телеканала, яблоку негде упасть. Например, загруженность мест размещения для туристов в Которе на конец июля составляет 92% от показателей 2019 года – на курорте в последнюю неделю августа отдыхают почти 9000 гостей.

Многие – из соседних стран региона, а также – из Украины и Казахстана. Вскоре ожидается прибытие туристов из Германии, Великобритании, Австрии и Италии. При этом владелец одного из местных отелей Боян Йокетич отметил, что загрузка номеров достигает 110% и ему приходится добавлять кровати.

Фото: Отдых в Которе (pixabay.com)

Менеджер другого отеля Лариса Йованович также довольна сезоном.

"В этом году много туристов, но они не имеют такой же платежеспособности, как в 2019 году. До сентября наш отель заполнен полностью", — рассказала она телеканалу.

Отельеры отмечают, что снижали цены на 40% только на ранее бронирование. В сезон стоимость отдыха даже немного повысили с расчетом на платежеспособную целевую аудиторию. При этом активные бронирования не прекращались.

Сейчас на самом популярном морском курорте Будва ситуация аналогичная. По последним данным местной туристической организации, в Будве во второй половине июля отдыхает 48000 гостей - это 83% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Местные эксперты считают эти цифры хорошими предпосылками для успешного сезона и в августе, когда цены на ночлег и завтрак останутся доступными, и будут варьироваться от 30 евро в 3-звездочных отелях до 75 и более евро в 5-звездочных отелях.

Фото: Размещение в 5-звездочном отеле в Будве (booking.com)

Сколько стоит отдых на курортах Черногории в августе

Мы просмотрели стоимость путевок на недельный отдых в Черногории на двоих с авиаперелетом от ведущих туристических компаний на даты с 31 июля до 7 августа и выбрали самые выгодные цены.

У сети турагентств "Поехали с нами" самые дешевые туры на указанные даты – от 21,5 тысяч гривен в 2* отеле (вилле) без питания в Будве и Бечичах. Проживание в 3* бюджетных гостиницах – на 1 тыс грн дороже.

В 4* отелях в номерах "студио" в Будве можно отдохнуть за 21359 гривен, на курорте Свети Стефан – от 23,5 тыс грн, в Петроваце – от 26 тыс грн, в Рафаиловичах – на 1 тыс грн дороже. Отпуск в 5* отеле с завтраками обойдется от 50 тыс. грн на курорте Кумбор и от 63,3 тыс грн на курорте Герцег Нови. В Будве есть предложения отдыха в 5* - от 123,5 тыс. грн.

У "Fаrvater travel" самые недорогие туры – в 3* отели в Будве и Пржно по цене от 19,5 тыс. грн. В 4* можно отдохнуть по цене от 21,3 тыс грн в Будве, от 26 тыс грн – в Бечичах. В 5* отеле с завтраком в Петроваце – от 42,8 тыс грн.

У сервиса misto.travel тур в 3* отель можно найти по цене от 17748 гривен в Бечичи, и на 2 тыс. грн дороже – в Пржно. В Рафаиловичах и Будве можно отдохнуть по цене от 20 тыс грн. В 4* отеле в Петроваце можно провести неделю по цене от 23 тыс. гривен.

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