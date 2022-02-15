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Ніхто жодного разу не хворів. У наймальовничішій локації світу готуються до першого випадку COVID

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Вівторок 15 лютого 2022 16:20
Ніхто жодного разу не хворів. У наймальовничішій локації світу готуються до першого випадку COVID Фото: Відпочинок на Островах Кука (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На Островах Кука вакциновано все населення

Одна з наймальовничіших локацій світу для відпочинку в тропіках – Острови Кука – готується до перших випадків COVID-19 за весь період пандемії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN Travel.

Позитивний результат тесту виявився у туриста, який повернувся в Нову Зеландію після відпустки в острівній локації.

Населення щеплено на 100%, третю дозу отримали 2/3 людей

Острови Кука - самоврядне державне утворення в південній частині Тихого океану у вільній асоціації з Новою Зеландією. З початку пандемії кордони території були закриті для подорожей, але місцеве населення отримало повну вакцинацію.

Ніхто жодного разу не хворів. У наймальовничішій локації світу готуються до першого випадку COVIDФото: Пейзажі на Островах Кука (booking.com)

Але 13 лютого країна почала готуватися до можливих випадків зараження - про це заявив прем'єр-міністр Марк Браун у відео на сторінці уряду в Facebook.

Виявилося, що турист з Нової Зеландії провів вісім днів на території островів і отримав позитивний результат тесту на штам "Омікрон".

"Цілком імовірно, що людина була заразна, перебуваючи тут, і, крім того, ймовірно, що вірус знаходиться в нашому співтоваристві. Можливо, існує "тиха передача", коли наш високий рівень вакцинації настільки захищає, що люди заражаються COVID, але так легко, що не усвідомлюють, що вони у них є", - припустив глава уряду.

За офіційною статистикою, з 17 тисяч місцевого населення 99,6% - щеплені двічі щеплені, а 70% з них отримали ревакцинацію.

Острови Кука відновили подорожі без карантину з Новою Зеландією місяць тому – вперше віддтоді як закрилися від світу на початку 2020 року з початком пандемії.

У грудні 2021 року в країні повідомлялося про один випадок COVID. Людина прибула репатріаційним рейсом і перебував на карантині, тому не контактував з населенням.

"Той факт, що у нас вакцинований великий відсоток наших людей, дасть нам істотний захист від серйозних захворювань", - зазначив Браун.

Острови Кука - на першому місці в рейтингу Lonely Planet на 2022 рік

Група з 15 островів у південній частині Тихого океану була на першому місці в списках побажань багатьох співробітників Lonely Planet на 2022 рік. Локація очолила список найкращих напрямків для подорожей цього року.

Ніхто жодного разу не хворів. У наймальовничішій локації світу готуються до першого випадку COVIDФото: Острови Кука - одне з найбільш жипописних тропічних місць (pixabay.com)

Столиця Островів Кука Раротонга вважається воротами в одне з найкрасивіших місць на планеті.

Туристам пропонують водні розваги: дайвінг та риболовлю, не кажучи вже про місцеві племена маорі в селі Те Вара Нуї.

З Островами Кука в України діє безвізовий режим до 31 дня. Кордони для іноземних мандрівників відкриті з 13 січня 2022 року. Дозволяють прилітати вакцинованим мандрівникам з негативним тестом через територію Нової Зеландії (з умовою перебування там не менше 10 днів).

Ціни на переліт та проживання: розміщення пропонують за ціною від 4000 гривень за ніч в готелях 3-4*. Авіаквитки обійдуться від 62 тис. гривень в обидві сторони. Летіти потрібно з трьома пересадками - від 40 годин.

Коли найкраще подорожувати на Острови Кука

Приємна сонячна погода триває на островах цілий рік, йдеться на туристичному сайті cookislands.travel.

Ніхто жодного разу не хворів. У наймальовничішій локації світу готуються до першого випадку COVIDФото: Туристичний сезон триває цілий рік (booking.com)

Сухі місяці без дощів - з квітня по листопад з середньою температурою 26°C. З листопада по березень відзначається більш теплий сезон з трохи більш високою вологістю і випадковими дощами. В цей час температура коливається від 22°C до 30°C.

"Тим не менш, не лякайтеся дощів в наші літні місяці, оскільки зазвичай це короткі ранкові або денні тропічні зливи. В цілому, наші середні місяці квітень, травень, вересень і жовтень — прекрасний час для відвідування, оскільки погода в ці місяці зазвичай - ідеальний баланс тепла і ясного неба", - описують клімат мандрівникам.

Тим, хто хоче побачити горбатих китів біля узбережжя – варто вирушити на острови з липня по жовтень. У цей час кити приходять з Антарктиди в більш теплі води Островів Кука для шлюбних ігор і народження потомства. Зона Островів Кука була офіційно оголошена китовим заповідником.

Для любителів кайтсерфінгу сезон триває весь рік, хоча найкраще для цієї активності підходить сезон пасатів (вітрів у бік екватора) з травня по жовтень.

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