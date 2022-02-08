"Вперше так доступно". Чи можна відпочити в Мексиці взимку бюджетно

Тури на 10 ночей пропонують від 900 євро на одного

Провести відпустку в сонячній Мексиці багато туристів раніше і не мріяли - летіти в країну довго і дорого. Але в лютому 2022 року на курорти колоритної країни з'явилися тури за рекордно низькими цінами.

Мексика стала відкриттям для багатьох туристів під час пандемії – адже це був один з небагатьох доступних для подорожей напрямків. У цьому сезоні українці продовжують активно відпочивати на екзотичних пляжах і вивчати загадкову культуру країни.

Як відпочити в Мексиці більш бюджетно і що потрібно знати про ціни на тури і переліт – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Вперше були поставлені чартери на курорти Мексики"

У цьому сезоні відпочинок у Мексиці став особливо доступним за ціною для українських туристів, розповів у коментарі РБК-Україна директор туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Поняття бюджетного відпочинку дуже індивідуальне: для когось і бюджетна подорож здасться недоступною, а те, що для вас дорого, для когось - копійки. Якщо говорити в загальному, то варто відзначити, що цього року вперше в історії українського туризму на курорти Мексики - в Канкун - були поставлені чартерні програми", - розповів він.

За його словами, вартість турів до Мексики завдяки прямим чартерним рейсам цього року була найдоступнішою за всю історію. Тому відпочинок і так став істотно дешевшим.

Фото: Готелі в Мексиці заповнені туристами (unsplash.com/aman)

Наприклад, системи пошуку турів видають варіанти відпочинку на двох на 7 ночей за ціною від 2,5 тис.гривень (73,5 тис. гривень) у 3-зірковий готель без харчування в Канкуні – з вильотом 23 лютого. На сайті туроператора Anex Tour на 18 лютого пропонуються тури зі схожими параметрами відпочинку зі знижкою – від 59,8 тисяч гривень за 11 ночей (знижка з 77 тисяч гривень).

"По суті це 30 тисяч на людину, фактично 900 євро з перельотом і повним пакетом. Для Мексики - це копійки, дуже дешево. Раніше тільки квиток до Мексики "без нічого" коштував 40 тисяч гривень, або 1500 доларів. Ще пару років тому в цю країну дешевше 5 тисяч доларів на двох взагалі не було турів", - порівнює експерт.

Він пояснює: якщо індивідуальні туристи захочуть заощадити без покупки туру у туроператора, самостійна подорож їм вийде дорожче. Не варто розраховувати також і на те, що через пандемію готелі знизили ціни.

"Заповнюваність готелів там дуже гарна - відпочивають багато американських, європейських та українських туристів. Не можна сказати, що вони деруть ціни в готелях, але і за безцінь номери не віддають. Тому ціни стандартні. А популярність напрямку висока завдяки тому, що туди дуже лояльні умови в'їзду – там не потрібна ні вакцинація, ні тести", - зазначає фахівець.

Фото: Піраміди стародавніх цивілізацій в Мексиці (pixabay.com)

Чи вийде відпочинок дешевшим у низький сезон

На курортах Мексики відзначається сезонність цін - активний "високий сезон" триває з листопада до березня. При цьому, якщо українські туристи захочуть відпочити ще дешевше поза сезоном, їм це не вдасться. Адже в той період з України може не бути чартерних рейсів, якщо вони не будуть заповнюватися, каже Андрій Демура.

До слова, за даними на сайті туроператора "Anex Tour", чартерними рейсами Azur Air можна полетіти і у весняні місяці. А туроператор "Компас" скорочує чартерні програми на крилах МАУ в лютому.

"Думаю, що до кінця весняних канікул чартери ще будуть. Навіть при нижчих цінах в готелях за відсутності чартерів загальна вартість туру дешевшою не вийде. Тому що основну питому вагу вартості туру займає авіапереліт, а не готель",- зазначає керівник компанії.

Час польоту в Мексику чартерним рейсом - близько 12 годин, а регулярними рейсами – від 15 годин з пересадками у авіакомпаній Lufthansa, Turkish Airlines, Air France.

"Якщо турист налаштований заощадити, однозначний варіант - летіти чартером. Якщо ж туристи з достатком хочуть більшого комфорту, то замовляють дорогий переліт регулярними рейсами, тому що сервіс там вищий", - підводить підсумок експерт.

Фото: Природні пам'ятки в Мексиці (unsplash.com/roberto-carlos-roman-don)

Які умови в'їзду в Мексику для туристів

За даними на сайті українського МЗС, для поїздки в Мексику українцям необхідно заповнити спеціальну форму пасажира за 12 годин до вильоту на сайті www.vuelaseguro.com. Після цього туристи отримають персональний QR-код.

Для поїздки потрібна віза - по ній можна в'їхати протягом 30 днів після отримання, а перебувати в країні можна до 180 днів.

Самостійно оформити електронну візу можна на сайті www.inm.gob.mx/sae/publico/en/solicitud.html.

Негативний результат ПЛР тесту, сертифікат про вакцинацію, самоізоляція не потрібні.

Але в посольстві України в Мексиці звертають увагу туристів: не рекомендується подорожувати наодинці, маленькими групами і поза туристичними маршрутами через те, що Мексиканські Сполучені Штати входять в десятку найбільш криміногенних країн.

Фото: Пляж на курорті в Мексиці (unsplash.com//andreas-m)

Скільки коштує відпочинок у Мексиці в лютому

Ми перевірили вартість 10-денного відпочинку для двох в Мексиці з харчуванням "сніданки", авіаперельотом і страховкою на дати з 15 по 23 лютого і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" найдоступніші за ціною тури в 3* готелі в Плая-дель-Кармен - від 95,5 тисяч гривень з вильотом 17 лютого. В 4* в Рів'єра Майя – від 97,5 тис. гривень з вильотом 15 лютого. У 5* у Канкуні - від 134 тисяч гривень з вильотом 20 лютого.

У компанії Farvater 10 ночей в Мексиці обійдуться від 84,8 тисяч гривень в 3* готелі в Плая-дель-Кармен з вильотом 20 лютого, в 4* готелі в Канкуні – від 94 тисяч гривень, в 5* - від 116 тисяч гривень на ту ж дату.

У туристичної компанії "Пілігрим" відпустка обійдеться від 84,7 тис. гривень в 3* готелі в Рів'єра-Майя з вильотом 20 лютого, в 4* в Канкуні – від 94,2 тис.гривень з вильотом на ту ж дату. У 5* готелі можна відпочити від 104 тисяч гривень у Рів'єра-Майя.

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