Ніяких дискотек: від яких послуг відмовилися на іноземних курортах через пандемію

Здається, вже всі чули, що цього літа через пандемію нового коронавірусу зарубіжні готелі працюють за новими правилами. Десь у готелях повністю відмовилися від звичних послуг, а десь – запровадили певні нововведення.

Єгипет, Туреччина та Албанія – країни, до яких українці цього літа їдуть найчастіше. На що розраховувати нашим туристам при плануванні відпустки на цих курортах?

РБК-Україна дізнався у туроператорів, чи відмовились у готелях цих країнах від звичних для наших мандрівників послуг, на які треба записуватись заздалегідь. Також ми поцікавилися, чи працюють басейни та популярна розвага для дітей - анімація.

Запис до СПА – тільки заздалегідь

Щодо Туреччини та Єгипту, то в кожному готелі на даний час є свої правила та норми надання послуг під час карантину, пояснює Алла Карбовська, керівник PR-департаменту туроператора "Anex Tour".

Інформацію про них можна дізнатися на сайтах туроператорів ще перед поїздкою або у вашого турагента, каже вона.

"Наразі майже всі звичні послуги для туриста надаються, хоча деякі можуть бути з незначними змінами, які суттєво на відпочинок туристів не впливають. Наприклад, до хамаму чи СПА-процедури потрібно записатися заздалегідь. У деяких готелях запис є і до тренажерного залу. Адже, згідно з вимогами, на території розміром у 4 квадратних метри не має знаходитись більше однієї особи", – пояснює Карбовська.

Фото: Відпустка у Єгипті тепер має проходити за новими правилами (pixabay.com)

Дитячі міні-клуби проводять тільки на вулиці. При цьому персонал обов'язково слідкує за дистанцією між туристами та працює в масках, кажуть у компанії.

"Щодо дискотек та нічних клубів на курортах, то зараз вони не працюють. Проте анімація в готелях на відкритій зоні проводиться. Також зараз, в умовах карантину, немає можливості поплавати в закритому басейні, але є море та відкритий басейн, тож таке обмеження туристів не засмучує", - підкреслюють у "Anex Tour".

В цілому зміни в готелях є незначними, і тому більшість туристів на курортах Туреччини та Єгипту їх практично не відчувають, каже Алла Карбовська. У готелях залишилися основні послуги, а головна відмінність у тому, що їх тепер надають з дотриманням норм та правил безпеки.

Відкрили номери для обсервації

У зв'язку з карантином можуть не працювати деякі фітнес-центри та дитячі клуби всередині приміщень. Але в різних готелях вводять різні правила, каже РБК-Україна Лариса Середа, туроператор "Indiana Travel".

"І також вже відомо, що відпочиваючі в ресторанах не накладають їжу самостійно. Це роблять кухарі", - зазначає вона.

З "карантинних" нововведень - у більшості готелів відкрили спеціальні приміщення або окремі номери під обсервацію хворих, якщо такі будуть, каже турагент.

Фото: У деяких готелях немає можливості поплавати в закритому басейні, але є море та відкритий басейн, кажуть турагенти (pixabay.com)

"Це окремі комфортні готельні номери. Якщо у відпочиваючого виявиться підвищена температура, буде зроблений тест. І якщо підтвердиться COVID-19, а при цьому стан та самопочуття у хворого нормальне, він не вимагає госпіталізації, то йому запропонують розміститися в окремому корпусі або окремо розташованому номері", - пояснює вона.

При цьому Лариса Середа помічає, що в її практиці ще не було випадків, аби хтось із туристів захворів на COVID-19 під час відпочинку.

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