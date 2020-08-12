ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ніяких дискотек: від яких послуг відмовилися на іноземних курортах через пандемію

Середа 12 серпня 2020 13:15
Ніяких дискотек: від яких послуг відмовилися на іноземних курортах через пандемію
Фото: Зарубіжні курорти (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Що змінилося у готелях Єгипту та Туреччини під час карантину

Здається, вже всі чули, що цього літа через пандемію нового коронавірусу зарубіжні готелі працюють за новими правилами. Десь у готелях повністю відмовилися від звичних послуг, а десь – запровадили певні нововведення.

Єгипет, Туреччина та Албанія – країни, до яких українці цього літа їдуть найчастіше. На що розраховувати нашим туристам при плануванні відпустки на цих курортах?

РБК-Україна дізнався у туроператорів, чи відмовились у готелях цих країнах від звичних для наших мандрівників послуг, на які треба записуватись заздалегідь. Також ми поцікавилися, чи працюють басейни та популярна розвага для дітей - анімація.

Запис до СПА – тільки заздалегідь

Щодо Туреччини та Єгипту, то в кожному готелі на даний час є свої правила та норми надання послуг під час карантину, пояснює Алла Карбовська, керівник PR-департаменту туроператора "Anex Tour".

Інформацію про них можна дізнатися на сайтах туроператорів ще перед поїздкою або у вашого турагента, каже вона.

"Наразі майже всі звичні послуги для туриста надаються, хоча деякі можуть бути з незначними змінами, які суттєво на відпочинок туристів не впливають. Наприклад, до хамаму чи СПА-процедури потрібно записатися заздалегідь. У деяких готелях запис є і до тренажерного залу. Адже, згідно з вимогами, на території розміром у 4 квадратних метри не має знаходитись більше однієї особи", – пояснює Карбовська.

Ніяких дискотек: від яких послуг відмовилися на іноземних курортах через пандеміюФото: Відпустка у Єгипті тепер має проходити за новими правилами (pixabay.com)

Дитячі міні-клуби проводять тільки на вулиці. При цьому персонал обов'язково слідкує за дистанцією між туристами та працює в масках, кажуть у компанії.

"Щодо дискотек та нічних клубів на курортах, то зараз вони не працюють. Проте анімація в готелях на відкритій зоні проводиться. Також зараз, в умовах карантину, немає можливості поплавати в закритому басейні, але є море та відкритий басейн, тож таке обмеження туристів не засмучує", - підкреслюють у "Anex Tour".

В цілому зміни в готелях є незначними, і тому більшість туристів на курортах Туреччини та Єгипту їх практично не відчувають, каже Алла Карбовська. У готелях залишилися основні послуги, а головна відмінність у тому, що їх тепер надають з дотриманням норм та правил безпеки.

Відкрили номери для обсервації

У зв'язку з карантином можуть не працювати деякі фітнес-центри та дитячі клуби всередині приміщень. Але в різних готелях вводять різні правила, каже РБК-Україна Лариса Середа, туроператор "Indiana Travel".

"І також вже відомо, що відпочиваючі в ресторанах не накладають їжу самостійно. Це роблять кухарі", - зазначає вона.

З "карантинних" нововведень - у більшості готелів відкрили спеціальні приміщення або окремі номери під обсервацію хворих, якщо такі будуть, каже турагент.

Ніяких дискотек: від яких послуг відмовилися на іноземних курортах через пандеміюФото: У деяких готелях немає можливості поплавати в закритому басейні, але є море та відкритий басейн, кажуть турагенти (pixabay.com)

"Це окремі комфортні готельні номери. Якщо у відпочиваючого виявиться підвищена температура, буде зроблений тест. І якщо підтвердиться COVID-19, а при цьому стан та самопочуття у хворого нормальне, він не вимагає госпіталізації, то йому запропонують розміститися в окремому корпусі або окремо розташованому номері", - пояснює вона.

При цьому Лариса Середа помічає, що в її практиці ще не було випадків, аби хтось із туристів захворів на COVID-19 під час відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, як паспорт громадянина ЄС "береже" від коронавірусу.

Також пропонуємо почитати про те, який новий вид активного відпочинку набирає популярності серед українців.

Читайте РБК-Україна в Google News

ЄгипетТурцияотпускотдых
Точки зору
Анастасія Стеценко
Споглядаючи красу: як ідеально поєднати роботу і відпочинок в Карпатах
Анастасія Стеценко
тревел-автор
Катерина Сімонова
Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої Хортиці
Катерина Сімонова
начальник управління туризму Запорізької міської ради
Вадим Івлєв
Антарктика: підступний лід та хвилюючі таємниці далеких островів
Вадим Івлєв
мандрівник
Володимир Біленький
"Відпустки не побачимо?": коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи Італію
Володимир Біленький
авіаблогер, співзасновник Travelbans.org
Юрій Трегубенко
Свіже повітря й бурхливі річки: як закохатися у рафтинг раз і назавжди
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Олег Васильєв
Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Вадим Івлєв
На край землі: важкодоступні острови, Океанія і Антарктика очима українця
Вадим Івлєв
мандрівник
Анжела Савченко
Хіт літнього сезону: кращі місця для сплаву на байдарках в Україні
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Станіслав Околот
Без турагентів та посередників: як самому спланувати подорож
Станіслав Околот
CEO туристичного додатку WalQlike
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам, якщо відкриють кордони
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся