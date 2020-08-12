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Никаких дискотек: от каких услуг отказались на иностранных курортах из-за пандемии

Среда 12 августа 2020 13:18
Никаких дискотек: от каких услуг отказались на иностранных курортах из-за пандемии
Фото: Зарубежные курорты (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Что изменилось в отелях Египта и Турции во время карантина

Кажется, уже все слышали, что этим летом из-за пандемии нового коронавируса зарубежные гостиницы работают по новым правилам. Где-то в отелях полностью отказались от привычных услуг, а где-то - ввели определенные новшества.

Египет, Турция и Албания – страны, в которые украинцы этим летом едут чаще всего. На что рассчитывать нашим туристам при планировании отпуска на этих курортах?

РБК-Украина узнал у туроператоров, отказались ли в отелях этих стран от привычных для наших путешественников услуг, на какие услуги надо записываться заранее. Также мы поинтересовались, работают ли бассейны и популярное развлечение для детей - анимация.

Запись в СПА – только заранее

Относительно Турции и Египта, то в каждом отеле в настоящее время есть свои правила и нормы оказания услуг во время карантина, объясняет Алла Карбовская, руководитель PR-департамента туроператора "Anex Tour".

Информацию о них можно узнать на сайтах туроператоров еще перед поездкой или у вашего турагента, говорит она.

"Сейчас почти все привычные услуги для туристов предоставляются, хотя некоторые могут быть с незначительными изменениями, которые существенно на отдых туристов не влияют. Например, на хамам или СПА-процедуры нужно записаться заранее. В некоторых отелях есть запись и в тренажерный зал. Ведь, согласно с требованиями, на территории размером в 4 квадратных метра не должно находиться больше одного человека", – объясняет Карбовская.

Никаких дискотек: от каких услуг отказались на иностранных курортах из-за пандемииФото: Отпуск в Египте теперь должен проходить по новым правилам (pixabay.com)

Детские мини-клубы проводят только на улице. При этом персонал обязательно следит за дистанцией между туристами и сам находится в масках, говорят в компании.

"Относительно дискотек и ночных клубов на курортах, то сейчас они не работают. Однако анимация в отелях в открытой зоне проводится. Также сейчас, в условиях карантина, нет возможности поплавать в закрытом бассейне, но есть море и открытый бассейн, поэтому такое ограничение туристов не огорчает", - подчеркивают в "Anex Tour".

В целом изменения в отелях являются незначительными, и поэтому большинство туристов на курортах Турции и Египта их практически не ощущают, говорит Алла Карбовская. В отелях остались основные услуги, а главное отличие в том, что их теперь предоставляют с соблюдением норм и правил безопасности.

Открыли номера для обсервации

В связи с карантином могут не работать некоторые фитнес-центры и детские клубы внутри помещений. Но в разных отелях вводят различные правила, говорит РБК-Украина Лариса Середа, туроператор "Indiana Travel".

"И также уже известно, что отдыхающие в ресторанах не накладывают еду самостоятельно. Это делают повара", - отмечает она.

Из "карантинных" нововведений - в большинстве отелей открыли специальные помещения или отдельные номера под обсервацию больных, если таковые будут, говорит турагент.

Никаких дискотек: от каких услуг отказались на иностранных курортах из-за пандемииФото: В некоторых отелях нет возможности поплавать в закрытом бассейне, но есть море и открытый бассейн, говорят турагенты (pixabay.com)

"Это отдельные комфортные гостиничные номера. Если у отдыхающего обнаружится повышенная температура, будет сделан тест. И если подтвердится COVID-19, а при этом состояние и самочувствие у заболевшего нормальное, он не требует госпитализации, то ему предложат разместиться в отдельном корпусе или отдельно расположенном номере", - поясняет она.

При этом Лариса Середа замечает, что в ее практике еще не было случаев, чтобы кто-то из туристов заболел CODIV-19 во время отдыха.

Напомним, ранее мы писали, как паспорт гражданина ЕС "бережет" от коронавируса.

Также предлагаем почитать о том, как новый вид активного отдыха набирает популярность среди украинцев.

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