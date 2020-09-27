"Ні натяку на дистанцію": туристи скаржаться на недотримання карантину в "Борисполі"

Фото: Літаки в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

Під час пандемії немало пасажирів ігнорують карантинні обмеження

Подорожі в умовах карантинних обмежень цього року проходять за абсолютно новими правилами. Мабуть, вже всі знають про необхідність дотримання дистанції на всіх етапах подорожі: на вокзалах, в аеропортах та інших місцях масового скупчення людей.

Але, як виявилося, пасажири в аеропорту "Бориспіль" таких карантинних заходів дотримуються далеко не завжди. Так, один з мандрівників розповів РБК-Україна, що йому в аеропорту не виміряли температуру, а в автобусі від трапа літака до терміналу дистанції ніхто не дотримувався.

"Страшно уявити, що буде далі"

За словами одного з мандрівників, по прибуттю в Україну у нього навіть не перевірили температуру. При цьому від трапа літака до аеропорту "Бориспіль" довелося добиратися в автобусі, заповненому людьми, без натяку на дотримання соціальної дистанції.

"В Україні за офіційними даними - майже 4000 хворих щодня. Можна скільки завгодно продовжувати обмеження, але якщо так дотримуються карантину навіть на в'їзді в країну, то зростання числа хворих вже не дивує. Страшно уявити, що буде далі", – сказав РБК-Україна турист.

Схожа ситуація повторилася вже всередині терміналу. Люди вишикувалися в чергу за багажем без дотримання мінімально допустимої при карантині дистанції. При цьому ніхто з працівників "Борисполя" на цю ситуацію не відреагував.

Пасажир поділився з нами фотографією, на якій видно, що під час трансферу від трапа літака дистанції ніхто з громадян не дотримується, а за її дотриманням ніхто не стежить.

Фото: Ось так перевозять пасажирів між трапом літака і терміналом аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

До речі, подібні скарги також час від часу публікують і в соцмережах.

"Карантинні" правила в аеропортах

На початку літа, коли аеропорти України тільки почали відновлювати свою діяльність в умовах карантину, в "Борисполі" вирішили відкрити поки лише один термінал D.

За тодішніми заявами керівництва аеропорту, з моменту відновлення польотів в аеропорту було запроваджено заборону на допуск в термінал проводжаючих і зустрічаючих. За винятком випадків, коли супровід вельми необхідний. Такого самого правила стали дотримуватися у всіх аеропортах країни.

Фото: У залі очікування дистанції теж мало хто дотримується (РБК-Україна)

Також, згідно з новими правилами, всі пасажири в аеропорту "Бориспіль" мають обов'язково перебувати в масках. На вході в термінал співробітники аеропорту повинні проводити температурний скринінг, а на територію аеропорту не будуть пропускати тих, у кого температура - 38 градусів і більше.

У прес-службі аеропорту нагадують, що в терміналі нанесена розмітка у місцях можливого скупчення людей. Наприклад, біля стійок реєстрації. Розміщені також інформаційні плакати, які нагадують про необхідність дотримуватися дистанції, про це ж регулярно нагадують і дикторські повідомлення.

Можна залишити скаргу на сайті аеропорту

На сайті аеропорту "Бориспіль" опублікована вся інформація щодо того, на що потрібно звертати увагу пасажирам, які відлітають та прилітають, зазначає у коментарі РБК-Україна Юлія Красовська, голова прес-служби аеропорту

"В терміналі всі повинні знаходитися у масках, але деякі "сміливі" пасажири іноді нехтують правилами і можуть зняти маску. У таких випадках наші співробітники підходять до них і просять дотримуватися правил, одягти маску. Скрізь в аеропорті про необхідність дотримуватися дистанції інформують плакати, але всіх ми не можемо проконтролювати. Ми – не поліція, і штрафи виписувати не можемо. Але можемо розраховувати на свідомість громадян", - зазначила вона.

На питання про те, чому дистанції не дотримуються в автобусах, що перевозять пасажирів на рейс і назад, Юлія Красовська зазначила, що потрібно дивитися, яка конкретно авіакомпанія надає таку послугу.

Фото: Авіаперевезення в умовах карантину (РБК-Україна)

"Коли до нас з такими скаргами зверталися пасажири, ми ці скарги розглядали і вже спілкувалися і з хендлінговими компаніями, і з авіакомпаніями. Зараз є розпорядження про те, що такий автобус повинен бути заповнений на 50-60% від загальної кількості пасажирів, які можуть в ньому перебувати. Але коли пасажири заходять в автобус, то проконтролювати їх не можна. Наприклад, вони можуть стати поруч один з одним", - зазначає Юлія Красовська.

У перонних автобусах - обмежена кількість місць для сидіння, так як від літака до терміналу їхати 5-7 хвилин. Тому там передбачено дуже мало місць для сидіння, додає вона. Авіакомпанії, маючи інформацію про те, скільки заповнено місць на рейсі, заздалегідь повідомляють про це хендлінгову компанію, яка займається такими автобусами. Знаючи скільки пасажирів на борту, хендлінгова компанія розраховує, скільки автобусів потрібно надати, пояснює Юлія Красовська.

"На сайті аеропорту є зворотний зв'язок, і кожен пасажир у таких випадках може туди написати. Служба перевірки якості перевірить інформацію і її передадуть керівникам", - додає вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, як проходять перельоти з Києва в турецькі курортні міста в умовах карантину.

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