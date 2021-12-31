Неземні ландшафти та знакові споруди. Найцікавіші місця України, які варто побачити у 2022-му

Які локації найбільше вразили мандрівників у році, що минає

Унікальні локації в України можна побачити, якщо поїхати "углиб" регіонів, адже поряд із популярними туристичними пам'ятками залишається величезна кількість маловідомих місць, які вражають уяву.

Подорожі своєю країною стають щороку все популярнішими серед українців. Про найцікавіші та найкрасивіші місця в Україні багато хто дізнається із розповідей досвідчених мандрівників.

Ми запитали у мандрівників та організаторів подорожей, які локації в Україні їх найбільше вразили у 2021 році.

Дніпропетровщина: "марсіанські" пейзажі та "роботи" з фантастичного фільму

Олександр Мальон, мандрівник і фотограф, який знімає неймовірні краєвиди за допомогою дрона, розповів, що цьогоріч його найбільше вразила промислова локація на Дніпропетровщині - Грушівський та Чкалівський марганцеві кар'єри.

"Величезні території, схожі більше на марсіанські пейзажі - відвали з пустої породи мають червоний-помаранчевий колір. А саме головне - ці пейзажі прикрашають гігантські роторні екскаватори та відвалоутворювачі. Вони швидше нагадують сталевих динозаврів чи роботів з фантастичного фільму", - розповів нам Олександр.

Фото: Екскаватор у Грушівському кар'єрі (facebook.com/Oleksandr Malyon)

Йому пощастило відзняти з квадрокоптера один з екскаваторів під час роботи.

"Неймовірне видовище. У порівнянні з цим всі інші локації відійшли на другий план", - описав свої враження він.

Фотографіями кар'єрів він ділиться на сторінці у Facebook. Мандрівник розповідає про ці локації:

Грушівський кар'єр Марганецького ГЗК - місце концентрації крокуючих екскаваторів, конвеєрів та марсіанських пейзажів. Чкалівський марганцевий кар'єр Покровського ГЗК. Тут червоні кольори домінують аж до горизонту. Здається, величезні екскаватори та конвеєри єдині мешканці цієї "планети". Нам пощастило побачити зблизька роторного монстра, оцінити розміри ковша. Кар'єр має свою електрифіковану залізницю та цікаві локомотиви. А ще впритул до нього зведені дві величезні сонячні електростанції.

Фото: Вид згори на Чкалівський кар'єр (facebook.com/Oleksandr Malyon)

Також Олександр Мальон в цьому році відмітив для себе такі цікаві, але поки маловідомі для більшості туристів локації:

Білосарайська коса на Азовському морі;

національний парк"'Тузлівські лимани" на Одещині;

історико-археологічний заповідник "Ольвія" на Миколаївщині;

колишні колонії менонітів на Запоріжжі;

"Холодноярську республіку" на Черкащині;

Теребле-Ріцьке водосховище на Закарпатті;

"кладовища" літаків у Вовчанську на Харківщині та у Широкому на Запоріжжі.

Волинь: руїни та історія величних монастирів

Мандрівник, краєзнавець та директор туркомпанії "Україна Інкогніта" Роман Маленков щороку досліджує маловідомі локації та пам'ятки країни. У 2021 році його вразили монастирі та храми Волині: величні руїни монастиря в у селі Новий Загорів та величезний монастир у Кисилині.

"Вразила і історія цих монастирів, і їхні розміри. Наприклад, у 17 столітті монастир в Кисилині був прихистком аріан – польської гілки социніан. Тодішний власник Кисилина, що був дуже багатим і належав до цієї віри, збудував прихисток для всіх аріан Речі Посполитої. Там збиралися свого часу тисячі протестантів", - розповідає Роман Маленков.

Фото: Руїни монастиря в Кисилині (ukrainaincognita.com/Роман Маленков)

"Сам об'єкт за архітектурою – це барокко. Дуже красивий і колоритний монастир, який більше нагадує архітектуру Польщі. Дуже шкода, що він стоїть без даху і руйнується, поріс чагарниками і деревами, наче в джунглях", - описує споруду мандрівник.

Він додає: збереглися великі колоритні стіни із залишками розписів та величезні підвали.

"Якщо їх законсервувати і прокласти туди дорогу, це будуть неймовірні туристичні об'єкти", - вважає експерт.

Через ґрунтову дорогу, місцями підсипану щебенем, поки що туристам дістатися до монастиря буде складно.

"Як сакральний об'єкт руїни не мають майбутнього. В Кисилин приїжджали представники Ватикану на запрошення римо-католицької парафії у Торчині. Але сказали, що не візьмуться за реконструкцію: споруда настільки велика, що потребує багато грошей, а в селі немає жодного парафіянина римо-католицької церкви", - пояснює ситуацію з руїнами мандрівник.

Він додає: з монастирем пов'язана і страшна історія. Поруч знаходиться велика могила, де поховано поляків, загиблі під час Волинської трагедії. Їх загнали всередину собору і розстріляли з кулемета – про точну кількість жертв дослідники сперечаються.

Фото: Руїни монастиря в Новому Загорові (ukrainaincognita.com/Роман Маленков)

А в Новому Загорові є ще одна занедбана велична руїна монастиря 16 століття. Там відбулася видатна битва між вояками УПА та фашистами. 43 вояки тримали облогу три дні, навіть літаки були задіяні. Під час захисту українці "поклали" чимало німецьких солдат.

"Будівля вся обстріляна і розвалена, по ній стріляли з кулеметів і дрібнокаліберних гармат. 13 героїв навіть змогли вирватися з оточення і втекли, а 29 загинули", - розповідає Маленков.

Також під час експедиції на південь Рівненської області мандрівника вразило, що там збереглося багато об'єктів забудови чеських колоній.

"Озера перламутрового світанку": чарівливі фотолокації Херсонщини

Наталія Будянська, мандрівниця з Енергодару, яка подорожує із родиною автомобілем по найцікавішим локаціям України та Європи та ділиться досвідом на каналі в YouTube. У 2021 році її вразили рожеві озера в Україні.

"Вперше рожеве диво природи ми відвідали в Іспанії в місті Торрев'єха, подорожуючи машиною восени 2017 року. Я тоді ще не знала, що озера перламутрового світанку є і в нашій країні",- розповідає про свій досвід мандрівниця.

Фото: Лемурийське рожеве озеро (Наталія Будянська)

Під час пандемії Будянські, як і інші мандрівники, переклали вектор уваги на красу України - сіли в машину та поїхали досліджувати Херсонську область самостійно.

"Рожеві озера є в Австралії, Сенегалі, Танзанії, Болівії та інших країнах світу. Карантин розгорнув внутрішній туризм і всі дізналися, що рожеві озера є і в Україні. Влітку 2021 року ми проводили фототури у ці чудові природні локації", - розповіла Наталія про місце, яке її найбільше вразило.

Вона пояснює: озера змінюють колір залежно від пори року та доби. Вранці вони блідо-рожеві, опівдні – насичено-криваві, увечері – кисельно-бурі. Оптимальний сезон для відвідування озер – середина літа. Рожевий відтінок озерам надає водорость Дуналієлла Саліна, яка під впливом сонця виробляє каротиноїди, тому вода стає ще й цілющою.

В Україні є сім озер, які прийнято вважати солоними та рожевими. Але найперше в пошуку - Херсонське озеро Сиваш у районі села Григорівка. Саме собою Сиваш – це не озеро, а система з 11 солоних заток, довжиною 200 км. Серед них ті самі рожеві озера – Лемурійське та Генічеське.

"Як дістатися: від села Григорівка ведуть вказівники на озеро Сиваш та лікувальні грязі. Орієнтуйтесь на ланцюг вітряків розміром до 130 метрів - їх там півсотні. В'їзд на територію, оголошену санаторним комплексом, є платним", - пояснює вона.

Але якщо проїхати далі, за Григорівкою, вздовж берега озера, можна побачити абсолютно дикі локації. Окрім чарівних властивостей, там безкраї простори для творчої фантазії. І чудові білі, наче лискові, береги, які викликають асоціації з Мальдівами.

Фото: Рожеве озеро на Арабатській Стрілці (Наталія Будянська)

Генічеське озеро знаходиться у селищі Приозерне на півночі Арабатської Стрілки. У середині 19 століття тут знаходився єдиний в Україні сольовий промисел і велося видобування цінної бета-каротинової солі, таких копалень всього 4 у світі.

"Там залишилися дерев'яні стовпчики-доріжки ще з того часу, як там видобували сіль. Вони надають фотосетам додаткову барвистість", - підказує мандрівниця.

Узбережжя на Запоріжжі: дикі пляжі Бердянскої коси

Мандрівниця та авторка каналу "Непопсовая UKRAINE" Ганна Дубовська, розповіла, що у 2021 році її здивували незвичайні пляжі Бердянська.

"Я не очікувала знайти там такої дикої природи. Такі пляжі є і в самому місті, і на Бердянській косі. Бердянськ, здавалося б, таке "затягане" туристами місце і не очікуєш знайти там таку гарну дику локацію", - розповідає вона.

Особливо Ганну Дубовську здивував берег на Дальній косі – це величезна дика територія з небагатолюдним широким пляжем.

Фото: Дальня коса - ділянка Бердянської коси (скріншот з сайту azovkurort.ua)

"Враження таке, що там не море, а океан. Безкраї простори, хвилі, вітер. Там відкрите море і далі нічого не видно. На Дальній косі - дике, ніколи не оране місце, де росте багато олив і у спеку шалені аромати місцевих трав ", - описує вона малолюдну локацію поряд із популярним курортом.

Вона додає: на краю коси – гарні невеличкі озерця, у які під час штормів хвилі заносять воду. Там діти можуть хлюпатися скільки завгодно.

"Ми відпочивали у Бердянську в липні – і поїздили по всіх незвичайних пляжах. Тоді ще й медуз не було – вони з'явилися, щойно ми поїхали. А цей пляж на Дальній косі – "дикий" ще й тому, що там дуже мало людей на великій території. Там можна знайти місце, де не буде поряд нікого з людей", - описує переваги локації Ганна.

Також на самому мисі коси знаходиться невеличкий пляж, на якому не буває хвиль.

Нагадаємо, ми писали про найцікавіші маршрути, які створили для туристів у 2021 році.

Також повідомлялося, що цього року вперше для українців стали проводити ретро-тури на вузькоколійках.