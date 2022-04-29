RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Невигідні польоти. Через санкції маршрут Белавіа в анклав Росії став утричі довшим

Фото: Літак авіакомпанії "Белавіа" (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Тепер літакам з Мінська до Калінінграду потрібно пролетіти 1600 кілометрів місце 500

Після відновлення польотів білоруської державної компанії "Белавіа" з Мінська в Калінінград після річної перерви його протяжність зросла утричі. Тепер літакам потрібно пролетіти 1600 кілометрів місце 500, як було раніше.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Санкції проти "Белавіа" були введені ще до вторгнення Росії в Україну. Це сталося після того, як борт компанії Ryanair з Афін і Вільнюс в травні минулого року вимушено посадили на території Білорусі. Після цього білоруські спецслужби заарештували опозиціонера Романа Протасевича і його дівчину, які летіли цим рейсом.

В рамках санкцій була введена заборона не тільки" Белавіа", а й іншим авіакомпаніям країни входити в повітряний простір країн ЄС.

З цієї причини "Белавіа" оголосила про скасування всіх рейсів до Європи й також в анклав РФ Калінінград: літати стало просто нерентабельно, пише видання. Раніше політ в Калінінград з Мінська тривав 45 хвилин, а після введення санкцій — 2 години 10 хвилин.

"Однак такі обмеження з боку Європи не призвели до зупинки авіасполучення між Мінськом і Калінінградом. Замість "Белавіа" на підмогу прийшла російська авіакомпанія Nordwind, яка могла літати по колишньому короткому маршруту", — пояснюють у Avianews.

Однак після вторгнення Росії в Україну Євросоюз ввів санкції тепер і проти російських авіакомпаній. Через це вже і компанії Nordwind стало невигідно літати цим маршрутом. З Мінська в Калінінград знову стали відправляти літаки "Белавіа".

На онлайн-сервісі відстежування польотів flightradar24.com можна побачити, як проходив короткий маршрут, і як через санкції "Белавіа" змушена літати зараз.

Фото: Так виглядав маршрут Мінськ-Калінінград до введення санкцій (скріншот з сайту flightradar24.com)

Фото: За таким маршрутом "Белавіа" змушена літати зараз (скріншот з сайту flightradar24.com)

Замість польотів над територією Литви, як було до введення санкцій, тепер літаки "Белавіа" летять на північний схід, повертають над Санкт-Петербургом і пролітають над нейтральними водами Балтійського моря, минаючи Естонію. Латвію і Литву.

"Фінансування такого гака по суті відбувається за рахунок держави — єдиного власника "Белавіа", — пише видання.

Нагадаємо, ми писали, що WizzAir знову змінює плани щодо польотів в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БелавиаСанкціїСанкції проти Росії