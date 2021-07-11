Попри сплеск COVID: популярний курортний острів продовжує приймати туристів

Через тиждень після початку амбітного, але ризикованого плану з відкриття тайського курортного острова Пхукет для вакцинованих відвідувачів, туристична інфраструктура в регіоні вже активно працює. Про це повідомляє Associated Press.

Процес відновлення туризму відбувається навіть попри те, що кількість нових випадків COVID в інших частинах країни різко зросла до рекордного рівня, відзначає AP.

На острів біля південно-західного узбережжя Таїланду, економіка якого на 95% залежить від туристичної індустрії, в перший тиждень липня прибуло 2399 відвідувачів.

Так званий "план пісочниці Пхукета" заснований на стратегії масової вакцинації, тестування й обмежень: в країні намагаються пом'якшити загрозу від COVID-19. Але при цьому надають туристам достатньо свободи, щоб насолодитися пляжним відпочинком.

За тиждень до запуску "пісочниці" 1 липня на Пхукеті було зареєстровано всього 17 нових випадків коронавірусу. Цифри зросли в перший тиждень, але залишилися на низькому рівні й склали 27 нових випадків.

Але в іншій частині країни цифри були значно вищими. Так, 8 серпня в Таїланді було зареєстровано рекордні 7 058 випадків COVID і 75 смертей, що змусило багатьох скептично поставитися до відкриття туризму на Пхукеті, повідомляє AP.

Представників влади закликали терміново розв'язати першочергові питання по боротьбі зі сплеском інфекції.

Прем'єр-міністра Прают Чан-оха розкритикували за те, що він нібито не впорався з новою хвилею COVID. На деяких політичних карикатурах він зображений сидячим на пляжі, поки тайців рятують від коронавірусу в лікарнях.

Фото: У Таїланді кількість нових хворих різко зросла за останній тиждень (unsplash.com\mike-swigunski)

Президент Асоціації туризму Пхукета Бхуммикітті Руктаенгам сказав, що програма з відродження все ж запущена й успішно працює. Він очікує, що в серпні в країну прибуде вже 30 000 нових туристів.

"COVID-19 може вплинути на загальну ситуацію в країні. Але я вважаю, що відвідувачі зрозуміють: Пхукет - досить безпечний для них, тому це не має вплинути на їхні плани подорожей", - сказав він.

Лірон Ор, туристка з Ізраїлю, зважилася на 10-денну поїздку на Пхукет з чоловіком і п'ятьма дітьми. Вона запланувала відпустку після того, як почула про тайський план "пісочниці", пише AP. За її словами, у відпустці нескладно дотримуватися приписаних запобіжних заходів.

"Ми ризикнули поїхати. І ця поїздка доставляє нашим дітям просто величезну радість. До слова, Зараз на пляжах не так вже й багато туристів", - каже вона.

Які правила відвідування Пхукета сьогодні

Мандрівники, які прибувають в інші регіони Таїланду, підлягають суворому 14-денному карантину в готельних номерах своїм коштом. Але, згідно з планом "пісочниці", відвідувачі Пхукета можуть гуляти по всьому острову, відпочивати на пляжах, кататися на водних лижах, ходити в ресторани.

Відвідувачі допускаються тільки з країн з рівнем ризику "не вище середнього". На цей момент більшість з них прибули з США, Великої Британії, Німеччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Ізраїлю.

Фото: На Пхукеті треба пройти три тести на COVID-19 своїм коштом (unsplash.com\miltiadis-fragkidis)

Туристи мають надати підтвердження повної вакцинації, негативний результат тесту на COVID-19. Його треба зробити не пізніше, ніж за 72 години до вильоту. Також потрібна страховка, що покриває лікування від COVID.

Опинившись на острові, вони повинні дотримуватися загальних правил по носінню масок і дистанціюванню, пройти три ПЛР-тести на COVID-19 своїм коштом (за ціною за три тести близько 300 доларів). Після закінчення 14 днів відвідувачі можуть подорожувати в будь-яку точку Таїланду без додаткових обмежень.

Перед запуском програми близько 70% жителів острова отримали принаймні одну дозу вакцини. Також всі працівники готелів і сфери туризму острова були повністю вакциновані.

Зараз на Пхукеті заброньовано 131 809 ночей в готелях, з яких 9 745 - на серпень і 1094 - на вересень.

"В інших регіонах країни уважно стежать за експериментом на Пхукеті, оскільки також прагнуть поступово відновити свою діяльність", - відзначають в AP.

Нагадаємо, раніше ми писали, в які країни ЄС можуть їхати українці влітку.

Також повідомлялося, що популярний курортний острів відкладає відкриття для туристів.