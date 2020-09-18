Резиденція з маяком і казкова природа: маршрут по Київщині для ідеального вікенду

Фото: Покинутий бобслей (Узол і Манько)

Покинутий бобслей, ранчо і віндсерфінг – must see від тревел-блогерів

Перший місяць осені - чудовий час для відпочинку на морі. Для повної вражень подорожі зовсім не обов'язково їхати на південь країни. Під Києвом, наприклад, є своє море, навколо якої сконцентровані локації для різноманітного відпочинку в оточенні природи.

Ведучі та тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько спеціально для РБК-Україна склали список найбільш цікавих місць у годині їзди від Києва, які вони радять відвідати на вихідних.

Якщо ви проїдете за цим маршрутом, то отримаєте багато позитивних емоцій, і у вас залишаться незабутні враження від такого вихідного дня, переконані блогери.

"Останки динозавра"

Однією з найцікавіших локацій поруч з Києвом ведучі вважають покинутий бобслей у Вишгороді. Колись цей унікальний об'єкт був санною трасою для підготовки спортсменів до змагань.

Влітку до саней прилаштовували пластикові колеса, і вони гуркотіли по дерев'яному настилу траси. Поруч працювала також дитяча спортивна школа.

Відео: Що подивитися у Київській області (Youtube.com/Узол і Манька)

"Ще до перебудови спортсмени тренувалися та отримували перші нагороди на змаганнях. А після "перебудови" фінансування припинили, і об'єкт залишився порожнім. Зараз він виглядає, немов останки величезного динозавра. Тільки місцями залишилася дерев'яна обшивка, а в основному - металевий скелет", - розповідає Макс.

Зараз поруч з напівзруйнованим і обгорілим бобслеєм взимку можна покататися на лижах. Ну а в інші пори року – милуватися видом на водосховище з гори.

Обривистий берег із гойдалкою

Мандрівників вразило місце на березі Київського моря з обривистим берегом і соснами навколо. Це дуже красиве і зручне місце для пікніка або барбекю - з видом на море в тіні дерев.

"Місце дуже мальовниче, але ми шукали особливу точку, де між деревами висіла гойдалка. Але, коли приїхали, на дереві залишився лише шматок мотузки. А гойдалку хтось зрізав", - ділиться Оля.

Але, попри втрату гойдалки, а разом з нею - і можливості зробити красиві фото, це місце все ж ідеально підходить для відпочинку великою родиною, вважають мандрівники.

Резиденція з маяком

Резиденція "Сухолуччя" – один з найбільш "протоптаних" маршрутів для киян на вихідних. Попри це, локація залишається дуже привабливою для активного відпочинку на природі.

Фото: Оля Манько біля маяка (Узол і Манько)

Колишня резиденція з мисливським господарством Віктора Януковича зараз відкрита для відвідувачів, вхід коштує 50 грн. На території є на що подивитися: "хонка", що служила раніше мисливським будиночком. Будиночок звели на місці, де колись розташовувався будинок мисливця Володимира Щербицького - першого секретаря ЦК КП за часів СРСР.

Також тут є церква, вертолітний майданчик, кафе, озера, пляж і красива набережна Київського моря.

"На набережній є навіть маяк, він невеликий, але на нього можна забратися і зробити чудові кадри", - зазначає Макс переваги популярного місця.

Територія резиденції – доглянута і зелена, тут можна влаштувати пікнік на галявині, поплавати в озерах або в Київському морі. На території угіддя ходять коні Пржевальського й олені. Їх, якщо пощастить, можна навіть погладити.

Фото: На ранчо катаються на конях і поні (Узол і Манько)

Даний ранчо

"В селі Литвинівка Вишгородського району розташувалося справжнє затишне ранчо, де можна покататися на конях або на возі, а діткам - на поні", - радять блогери місце для сімейного відпочинку.

Півгодини верхи на коні обійдуться 350 грн, а екскурсію по величезній території проведуть за 50 грн.

До речі, "Соломахіно ранчо" – це ще й кінний клуб, де можна навчитися правильному поводженню з кіньми. На території також є кафе з дуже демократичними цінами або можна приїхати зі своїм і орендувати альтанку.

Клуб віндсерфінгу

У Вишгороді розташований віндсерфклуб "Містраль" – місце, куди з'їжджаються любителі підкорювати хвилю. Це місце не залишить байдужим навіть тих, хто зроду на серфі не стояв і вітер у вітрила не ловив.

Чого тільки коштує краєвид на Київське море, яке підкорюють спортсмени!

Фото: Віндсерфінг на Київському морі (Узол і Манько)

"На вихідних, коли вітряно, на воду виходить дуже багато віндсерферів і це видовище, яке заворожує", - каже Макс.

Для любителів водних видів спорту можна орендувати як віндсерф (це як звичайний серф, тільки з вітрилом) або сап-борд. Ціна 300 та 200 грн на годину.

Прогулянка на теплоході у супроводі саксофона

Прогулянками на кораблі по водах Дніпра давно нікого не здивуєш. Але особливі враження залишає маршрут по Київському морю серед безкрайньої гладі води, звертають увагу Оля і Макс.

"Начебто банальна розвага, але теплохід на Київському морі - це насправді вражаюче. Маршрут веде через Межигір'я, а на борту вечірні сеанси супроводжує саксофоніст, який створює дуже романтичну атмосферу", - описують свої враження блогери.

Фото: Прогулянка на теплоході по водосховищу (Узол і Манько)

Крім того, додають вони, на борт можна приносити свою їжу. Тому пароплав - відмінне місце для романтичної вечері зі своєю половинкою.

Лише в одному напрямку поруч з Києвом можна знайти купу цікавих місць і занять, щоб цікаво провести вихідні. Вибирайте одну з перерахованих і насолоджуйтеся активним відпочинком.

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