Неприступные твердыни: пять красивейших замков Украины, которые стоит увидеть осенью

Фото: Один из самых красивых замков (karpaty.love)

Яркие замки и крепости нашей страны для путешествия на выходных

Сколько в Украине замков и дворцов и их руин – никто точно не сосчитает. Тех, которые интересны туристам – более полусотни. Даже если вы уже побывали в нескольких замках в Украине – не повод останавливаться на достигнутом, ведь каждое из таких архитектурных сооружений по-своему уникально и интересно.

Посетить места, которые были свидетелями истории на протяжении нескольких сотен лет – неплохая идея для осенних экскурсий.

Мы подобрали пятерку самых красочных и интересных замков, которые стоит посетить во время уикенда

Фото: Замок в Радомышле (ukraine-is.com)

Папирня в Радомышле

Несомненно, один из самых красивых замков, которым хочется любоваться как можно дольше – это замок в Радомышле на Житомирщине. Построил его в 1612 году Елисей Плетенецкий, архимандрит Киево-Печерской лавры. Тогда в постройках располагалась "папирня" – мастерская по производству бумаги для печати книг. На бумаге этой "фабрики" был напечатан первый в Киеве "Часослов"(1616). На то время папирня была единственным в Центральной Украине предприятием по производству листов для книгопечатания – их изготавливали из льна, конопли и крапивы.

Фото: Папирня в замке Радомысль (ukraine-is.com)

Хотя папирня была уничтожена в 17 веке, бумаги ее производства хватило на печать книг еще почти на сотню лет. В конце 19 века бывшую папирню перестроили в мельницу, которая работала и в советские времена.

В 2007 году замок выкупила семья Ольги Богомолец и начала реконструкцию. Сейчас там создан историко-культурный комплекс "Радомысль", в замке обустроен музей домашней иконы с коллекцией из более 5 тысяч древних икон. Также есть мастерская по изготовлению бумаги по старинной технологии. Здесь после мастер-классов гости могут получить листы бумаги с гербом Радомышля на водяных знаках.

Пообедать можно в трапезной, а переночевать – в стилизованных под старину комнатах замка, в которых много лет назад спали монахи.

Фото: Интерьеры замка Радомысль (ukraine-is.com)

Неприступная твердыня

Каменец-Подольская крепость упоминается в летописях еще в 10 веке как старорусское оборонное сооружение. В 15 веке крепость оказалась во власти Речи Посполитой, и ее стали перестраивать в камне.

Историки утверждают, что за всю историю крепость была захвачена лишь дважды – в 1393 году – литовским князем Витовтом, и в 1672 году она пала под напором турецкого войска. За замком закрепилась репутация "построен рукой Бога".

Фото: Неприступная крепость в Каменце-Подольском (karpaty.life)

Сейчас крепость находится в составе историко-архитектурного национального заповедника "Каменец-Подольский" и является популярным местом среди туристов.

В замковом комплексе есть 11 башен с отдельными историями и экспозициями. Например, в Папской башне, построенной на средства папы Римского, была тюрьма. В ней отбывал заточение Устим Кармелюк. По легенде, его проведывали женщины и дарили платочки. Из них он якобы связал веревку и по сбежал из подземелья.

В Черной башне сохранилось деревянное колесо, которое использовалось для добычи воды из колодца. Его выдолбили в скале, чтобы обеспечивать город водой в случае осады.

Фото: Крепость - популярное место среди туристов (dyvakrainy.com)

Кровавая репутация

Замок Паланок находится в Мукачево на Закарпатье. Этот дворец – один из самых старых оборонных сооружений. Он был построен на 68-метровой горе вулканического происхождения еще до 11 века.

Название крепость получила от дубового частокола паланка, который стоял вокруг рва, окружающего твердыню.

В крепости обустроены подземные переходы, в которых прятались люди во время осады. Внутри замка – три террасы, которые делят его на три уровня – Верхний, Средний, Нижний замки. Самый старый – Верхний, другие достраивались позже. Паланок пережил множество осад и был в центре венгро-австрийского противостояния.

Фото: Замок Паланок построен на 68-метровом вулкане (guide.karpaty/Юрий Криливец)

Историю замка связывают с "кровавыми" персонажами. Например, крепость относилась к княжеству Трансильвания – родине графа Дракулы. Собственником замка когда-то был трансильванский князь Жигмонд Батори, близкий родственник Эржбет Батори, которую история запомнила как "кровавую графиню" за убийства молодых девушек.

По одной из более мирных легенд, внутри замка есть колодец, вырыть который помогал черт. Вот только его обманули с оплатой, и с тех пор из колодца доносятся звуки его возни.

Сейчас в Паланке работает исторический музей. Постройки находятся в идеальном состоянии, и по его территории проводят экскурсии.

Фото: Дворец Паланок внутри (myukraine.org.ua)

Астрономический дворец

Замок графов Шенборнов в селе Ченадиево возле Мукачево в Закарпатье построен в конце 19 века. Появилось имение из деревянного охотничьего дома в урочище Берегвар во владениях австрийских аристократов, а потом разрослось до замка в стиле неоромантики.

Дворец построен по астрономическому принципу. Четыре башни по углам символизируют времена года. На крыше замка – 52 дымохода: по количеству недель в году. Входов в здания – 12, как месяцев в году. А окон – 365. Еще одно окно в честь високосного года замуровано.

Фото: Сейчас в знаменитом замке Шенборнов расположился санаторий (zakarpattya.net.ua)

Еще замок известен тем, что в нем разыгрывались любовные драмы с ревностью – но где их не было.

Любопытно, что об "Источнике красоты" ходят легенды о свойствах воды омолаживать на долгие годы. Позже в ее составе нашли глицерин, который положительно влияет на кожу.

До 1944 года замок принадлежал роду Шенборнов, а позже советская власть открыла там санаторий, который действует и сейчас.

Мистические тоннели

Таракановский форт (его еще называют Дубенский) находится возле села Тараканов Ровенской области. Его соорудили во второй половине 19 века (начали строить в 1873 году) для защиты земель Российской империи на границе с Австро-Венгрией.

Это был мощнейший автономный оборонный комплекс со рвом и валами вокруг. Территория форта заняла 4 гектара, высота стен достигала 6 метров. Внутри были оборудованы подземные ходы, водопровод, канализация, вентиляция, телефонная связь. Для гарнизона внутри была построена церковь, пекарня, прачечная, больничный пункт.

Внутри по периметру были выстроены 105 двухъярусных казематов, в которых могли разместиться до 800 солдат.

Фото: С Таракановским фортом связаны мрачные легенды (vidviday.ua)

В подземных ходах и тоннелях можно провалиться в ловушки-колодцы для лазутчиков. О Таракановском форте ходят мрачные легенды. Мол, по его коридорам бродят привидения австрийских солдат, которые погибли в окрестностях. Также на одной из стен есть список людей, которые пропали на территории форта во второй половине 20 века. После второй мировой войны в стенах крепости располагалось НКВД, о чем напоминают забетонированные тоннели.

Сооружение находится на балансе Министерства обороны как военный городок. Он закрыт для посещения, но даже во время карантина там было множество любителей старины. Местные власти планируют найти инвестора, чтобы превратить аварийный объект в полноценный туристический.

Фото: Руины Таракановского форта (Олег Божко)

Украинские замки и крепости стоит увидеть вживую, чтобы перенестись во времени назад и ощутить громадные пласты истории, которые хранит многовековая архитектура. Это отличный отдых для тех, кто хочет закрыть открытые "вкладки" ежедневных забот в голове и окунуться в атмосферу прошлого.

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