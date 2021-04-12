Непал відкритий для туристів з України: всі особливості подорожі в Гімалаї

Непал – держава в Гімалаях в Південній Азії зі столицею Катманду.

Це не найбільш популярний напрям серед українців, але я люблю цю країну і була вже там кілька разів. З грудня 2020 року до Непалу почали повертатися туристи. У лютому 2021 року, за даними статистики Nepal Department Immigration, в Непал прибуло близько 9000 іноземців. Це означало, що кордони відкрилися і можна їхати. Ми полетіли в Непал в березні і я рада, що знову побувала в цій дивовижній країні.

Які авіакомпанії літають у Непал

Зараз до Непалу можна впасти тільки через повітряні ворота країни – міжнародний аеропорт Трибхуван в Катманду. Сюди літають авіакомпанії Turkish airlines, FlyDubai, Qatar airways - квитки коштують від 700$ в обидві сторони.

Ми летіли з Одеси на Turkish airlines. До речі, тепер Turkish airlines на рейсах від 8 годин подають гаряче харчування. Рейс Стамбул-Катманду трохи коротший, але нас все ж нагодували гарячою вечерею і сніданком. Приємно, враховуючи, що весь минулий рік авіакомпанія тримала своїх пасажирів на сухому пайку.

Непал відкритий: на яких умовах

Щоб поїхати у подорож до Непалу, потрібні наступні документи:

- закордонний паспорт, дійсний протягом 6 місяців та з однією вільною сторінкою.

- Віза до Непалу – в Україні немає непальського консульства, тому отримати візу заздалегідь можливості немає. До 2020 року візу видавали по прильоту – прямо в аеропорту. Тепер для того, щоб отримати візу в аеропорту, потрібно заздалегідь списатися з акредитованим непальським агентством, яке зробить Запрошення від Department Immigration.

Фото: Непал станом на сьогодні відкритий для туристів (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Вартість такої послуги – 75$ в плюс до вартості візи – 30$ - за 15 днів, 50$ - 30 днів, 125$ - 90 днів. Запрошення – це важливий документ, без якого не посадять на рейс: у нас його перевіряли на посадку в Одесі та на пересадці в Стамбулі.

- Негативний ПЛР-тест на COVID, зроблений не раніше, ніж за 72 години до польоту. Його також перевіряють в всіх аеропортах.

- Страховка з покриттям COVID на всі дні перебування та сумою не менше 5000$.

- Заповнити онлайн форму на сайті nepaliport.immigration.gov.np, в якій вказати дати запланованої подорожі. Після її заповнення система видасть штрих-код, який потрібно роздрукувати та пред'явити при отриманні візи в аеропорту Катманду.

- Заповнити "Форму міжнародного мандрівника" на сайті ccmc.gov.np перед вильотом і пред'явити талон зі штрих-кодом при реєстрації на рейс і після прибуття в Катманду.

Карантин та додаткові ПЛР-тести в Непалі

Правила та карантинні вимоги в Непалі постійно змінюються. На сьогодні з COVID-протоколом від 29 березня ситуація наступна:

Туристи, які прибули до Катманду, не мають знаходитися на карантині 7 днів – його скасували. В реальності останні три місяці цієї вимоги ніхто не дотримувався і не контролював.

Але тепер потік туристів потроху зростає, і влада Непалу вирішила замість карантину вимагати від мандрівників ще один ПЛР-тест (за 20$) відразу після прильоту в Катманду. Як і де його можуть перевірити? Наприклад, при отриманні пермітів (дозволів на гірський трекінг).

Фото: У Непалі скасували обов'язковий семиденний карантин для туристів (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Третій ПЛР-тест здається перед відльотом додому – без нього не пускають у термінал аеропорту і не реєструють на рейс. Непальський тест оформлюється за всіма вимогами ВООЗ, його без проблем прийняли на нашому кордоні: нам не довелося встановлювати програму "Дій вдома" і сидіти на карантині.

Маски: у Катманду - пил і смог, величезне скупчення людей. Місцеві не нехтують правилами, туристи теж.

В Покхарі – туристичному місті в передгір'ях Аннапурни все більш розслаблено: маски під носом, багато хто їх просто не носить. У гірських селах маски бачила тільки у школярів і їхніх вчителів, решта практично не носять. Та й навіщо – дистанція між людьми величезна, повітря чисте – здоров'я!

Готелі та внутрішній транспорт

Ціни на готелі невисокі, хоча в Hyatt Regency Kathmandu номер коштує від 120$ на добу. Але, наприклад, за двомісний номер зі сніданками на березі озера Фева в Покхарі ми платили 25$ на добу. Готель - без зірок, але з нами "носилися", як найдорожчими гостями.

Непальці стараються – їм дуже потрібні туристи, вони розуміють, що від сервісу залежить репутація, яка напрацьовується роками.

Фото: Влада Непалу вирішила замість карантину вимагати від мандрівників ще один ПЛР-тест після прильоту в Катманду (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Внутрішній транспорт – це автобуси, джипи й літаки. Країною літають невеликі гвинтові літаки – мережу перельотів забезпечують дві непальські компанії Yeti Airlines і Buddha Air.

Вартість квитків в один бік – 85-120 $ залежно від напрямку. Причому цікаво, що для іноземців цінник вищий утричі, ніж для місцевих жителів. Є і наземний транспорт – він дуже дешевий, 10-15 $ автобусом. Правда через гірські серпантини автобуси їдуть дуже повільно – на дорогу у 200 кілометрів можна витратити 8-10 годин.

Навіщо їхати в Непал

Для тих, хто хоче доторкнутися до справжньої мультикультурної Азії, але не отримати психологічний шок, Непал - ідеальний варіант. По-перше, непальці приємні, усміхнені та чуйні люди, які вміють тримати дистанцію і з ними приємно спілкуватися.

По-друге, попри те, що країна багато заробляє на туристах, тут не відчуваєш себе ходячим гаманцем. Торговці та таксисти відразу назвуть високу ціну, але не стануть докучати й швидко погодяться на знижку.

Фото: У Непалі – безліч культурних і історичних пам'яток (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Тут багато культурних та історичних пам'яток. У Катманду і в прилеглій долині - величезна кількість стародавніх індуїстських храмів і пагод.

Пашупатинатх – храм, де проводять кремацію, в одному з храмів площі Дурбар живе богиня Кумарі – маленька дівчинка, живе втілення індуїстської богині Талежу. Буддистських святинь тут теж вистачає. Наприклад, Лумбіні – місце народження Будди, Велика ступа Боднатх, навколо якої йдуть буддисти, Мавп'ячий храм, або Сваямбунатх, розташований на одному з пагорбів Катманду.

У передгір'ї Аннапурни знаходиться великий непальський курорт Покхара, розташований на озері Фева. В Покхару місцеві приїжджають відпочити від суєтного і запорошеного Катманду, а туристи відпочивають після гірського трекінгу. Тут чудова інфраструктура, багато ресторанів, кафе і барів, заточених під європейців, красиве озеро і гірські вершини.

Фото: Боднатх – буддійський храмовий комплекс у Катманду, Непал (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Є в Непалі свої джунглі – це національний парк Читван, розташований на півдні країни на кордоні з Індією. Туди можна з'їздити на кілька днів на сафарі, покататися на слонах, поспостерігати за носорогами в джунглях і крокодилами в річці. Для туристів тут теж "повний фарш" – готелі, ресторани, обслуговування на сафарі, та всі - з гуманним цінником.

Трекінг в Гімалаях і його особливості

Непал – найвисокогірніша країна у світі, і це не пафосна фраза: більшу її частину займають Гімалаї. За ними сюди і їдуть. Високогірний трекінг у Непалі - це те, що так приваблює туристів. Туристи (ми не говоримо про альпінізм) у непальських Гімалаях спокійно піднімаються на висоту 5500 метрів, при цьому не потрібно організовувати для цього експедицію – можна приєднатися до групи або пройти самостійно.

Є мережа маршрутів (треків), за яким комфортно і приємно ходити пішки. Уздовж найпопулярніших – до Базового табору Евересту, Аннапурни, Лангтанх, Марді Химал і ще з десятку інших, побудовані лоджі (гірські притулки), в яких можна переночувати, тут вам приготують їжу, організовують душ, дадуть доступ до електрики та вай-фай.

Фото: Зараз ідеальний час, щоб побачити Непал вільним від мільйонів туристів (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Само собою, все це - за гроші. У середньому ночівля в гірському лоджі коштує 3 - 5$ за кімнату, в якій може бути 2-3 ліжка. На їжу йде 5-10$ - готують тут прості непальські страви: вранці яйця, місцеві прісні коржі чапаті, чай, а вдень - локшину, супи, непальські вареники мо:мо або рис з сочевичною юшкою – Дав Бат.

В середньому витрати на трекінг - 15-20$ на людину на добу. Ще одна стаття витрат – дозвіл на трекінг, який необхідно отримати в Катманду в офісі Nepal Travel Board. Ціни - від 30$ і вище залежно від маршруту.

Також у Непалі можна найняти носильника, який за 15-25$ на добу буде нести вашу поклажу. Звичайно, можна і самому нести свій рюкзак, але чому б не дати заробити місцевим жителям: вони вам допоможуть піднятися високо в гори, а ви допоможете їм прогодувати свою сім'ю.

Зараз ідеальний час, щоб побачити Непал вільним від мільйонів туристів. Можна побачити найвищі у світі вершини, доторкнутися до нової культури, не відмовляючи собі в комфорті. А світанок над восьмитисячниками, побачений високо в горах, гарантовано запам'ятається на все життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Таїланд готується до повного відкриття для туристів.

Також повідомлялося, в які доступні за ціною країни можна поїхати на відпочинок влітку.