Нелегальні сувеніри, штрафи та екстрім: чим ризикують туристи-порушники

Коли ми плануємо відпочинок, то розраховуємо нарешті звільнитись від рутини та зарядитись максимальною кількістю нових вражень. Однак цілком втрачати розум – не найкраща ідея.

Тим більше, що країни, до яких ми подорожуємо, не змінюють своїх правил під час нашої відпустки, а за порушення можна віддати гроші, здоров’я чи свободу. Розповідаємо про "червоні лінії", які краще не перетинати під час подорожі.

Релігія та безпека

Мусульманська культура має свої особливості. Часто саме за ними туристи й подорожують, однак поводити себе продовжують, як вдома. І якщо на територіях готелів правила доволі ліберальні, то за їх межами – потрібно знати нюанси. Так, в ОАЕ у Рамадан суворо дотримуються ісламських звичаїв. У цей період мусульмани не їдять, не п'ють, не палять удень. Те саме правило поширюється й на туристів.

Зокрема, до заходу сонця слід утримуватись навіть від жувальної гумки в громадських місцях. Виключенням є лише територія готелів. Перебувати на пляжі без купального костюма або окремих його частин суворо заборонено. Чоловікам не слід з'являтись у громадських місцях з оголеним торсом. А ще не варто купатися в басейні у верхньому одязі. Хоча такого взагалі краще не робити, незалежно від країни.

Схожа ситуація - й у Йорданії. На території старого Аммана і в сільській місцевості і жінкам, і чоловікам, варто дотримуватися консервативного стилю одягу. Шорти тут практично не носять. У центрі Аммана вони будуть особливо недоречними. Засмагати без верху купальника заборонено.

Фото: Перебувати на пляжі без купального костюма або окремих його частин в Єгипті суворо заборонено (pixabay.com)

Слід надавати перевагу суцільним купальним костюмам, але роздільні також можна надягати для плавання в басейні готелю. Так само, найбільш суворо правил дотримуються під час Рамадану. Туреччина більш демократична, але й тут потрібно не перетинати межу. Краще мати більш стриманий одяг, щоб не отримати штраф.

Проте не всі обмеження пов’язані лише з традиціями. Деякі мають громадянську, або навіть військову специфіку. Так, в ОАЕ не варто лаятись та кидати сміття – штрафи високі, а інколи можна навіть опинитись за ґратами. Те саме стосується фотографування державних установ, або людей на вулицях.

Оригінальна, але зрозуміла заборона діє в Єгипті – на територію країни не дозволено провозити (а тим більше використовувати там) квадрокоптери. Причому, крім ризику отримати проблеми з поліцією, можна ще й назавжди позбутись пристроїв – їх збивають військові.

Корисно пам'ятати:

· під час Рамадану діють заборони на їжу, пиття та паління вдень;

· алкоголь краще не вживати за територією готелів;

· якщо не знаєте міста та особливостей правил, то краще одягатись консервативніше;

· перш ніж фотографувати чи проводити зйомку відео - краще дізнатись, чи не діють заборони на цю діяльність саме в цьому місці.

Сувеніри: легальні та не зовсім

Хто ж не хоче привезти собі чи близьким щось цікаве з далекої країни? Мабуть, що всі. Але деякі хочуть як сувеніри прихопити щось, що їм зовсім не належить. Як не прикро, але крадіжки - доволі поширена проблема серед українських туристів.

Доходить до того, що люди вивозять повні валізи готельних рушників чи навіть крадуть харчі зі складських приміщень. Як правило, все це з’ясовується під час виселення, а ситуацію вдається врегулювати без поліції.

Однак у деяких місцях прибуття поліції може мати взагалі неприємні наслідки, адже закони суворі, тому існує ризик потрапити до в’язниці.

Фото: З Єгипту не можна вивозити корали: вони вважаються національним надбанням (pixabay.com)

У практиці Join UP! є навіть випадок, коли родина під час відпочинку в Єгипті завітала до магазину солодощів, і поки дорослі спілкувались з продавцем, то діти ховали по кишенях солодощі. Так тривало майже тиждень, аж допоки власники магазину не викликали поліцію. Та навіть тоді батьки не стали визнавати, що в курсі поведінки власних дітей.

Утім, інколи крадіжки не є такими очевидними. Наприклад, туристи в Єгипті можуть просто знайти фрагменти коралів на пляжі та взяти їх з собою додому. Однак, згідно з законами Єгипту, робити цього неможна. Всі корали вважаються національним надбанням, а штраф за порушення може сягати 5000 доларів.

Інколи навіть офіційно придбані речі не можна вивозити як сувеніри. Так, у Єгипті дуже недорогі та якісні медичні препарати. Саме тому наші туристи люблять купувати лікарські препарати, креми й вітаміни.

Це дозволено, але в розумних кількостях. Інколи люди не розуміють цього та стають контрабандистами. Є навіть випадок, коли туристи намагалися провезти препарати в пляшках з-під шампунів і весь чемодан був в пляшках, всередині яких були таблетки. Як результат, відпочинок закінчився арештом, а весь нелегальний вантаж був конфіскований.

Корисно пам'ятати:

· не беріть корали, як сувеніри в Єгипті. Це заборонено;

· не намагайтеся вивезти багато дешевих ліків - це може бути сприйнято, як контрабанда;

· звичайно, що рушники брати з собою не варто, так само як і інші речі, що належать готелю.

Підвищення градусу

Туристи, що напиваються та влаштовують бійки, заважають відпочивати іншим чи взагалі вимушують літак йти на термінову посадку, аби вгамувати неадекватного пасажира, вже давно стали героями інтернет-приколів.

Однак це не розваги. Якщо туристи виходять за рамки, готель їх виселяє без повернення грошей, при цьому потрібно ще покрити збитки.

Деякі починають пити ще під час трансферу. В практиці Join UP! були навіть ситуації, коли туристам відмовляли у зворотному трансфері через неадекватну поведінку та розглядались питання про відмову в перельоті.

Фото: Алкоголь іноді може зіпсувати враження від відпустки (pixabay.com)

Та навіть ті, хто вживає алкоголь без руйнівних наслідків, іноді можуть зіпсувати собі враження. Поширена ситуація - з прогулянками на катері. Багато хто вважає, що перед нею потрібно випити й розслабитись, але потім скаржаться на те, що травмувались, чи відчували себе погано, чи на мобільний телефон потрапила вода. Причому з туристами, які не пили напередодні, такого не відбувається.

Річ у тому, що алкоголь уповільнює наші реакції, а тому перед такими типами відпочинку, що потребують зосередженості, краще не ризикувати. А якщо хочеться, то випити вже після.

Але все це - у європейських країнах. А ось в ОАЕ, де вживання алкоголю взагалі не вітається, потрібно бути ще обережнішими. Розпивати спиртні напої та з’являтись в громадських місцях або на вулиці в стані алкогольного сп'яніння заборонено.

Аналогічна ситуація - в Туреччині, Єгипті, Тунісі, Йорданії. Такі дії тягнуть за собою штраф або кримінальну відповідальність, або депортацію. Так само краще не носити з собою пляшки зі спиртним під час прогулянок містом.

Розпивати спиртні напої дозволено тільки в барах, ресторанах і номері готелю. Проте - не всюди. В еміраті Шарджа (ОАЕ) діє повна заборона на алкоголь, вживання і транспортування якого вважається кримінальним злочином.

Корисно пам'ятати:

· алкоголь перед прогулянкою на яхті може зіпсувати враження;

· в мусульманських країнах вживання спиртного в містах може бути ризикованим;

· треба розуміти, коли зупинитись з алкоголем, щоб не перетворити відпочинок на пригоди в поліції.

Небезпечні пропозиції

Здається, що під час відпочинку слід спробувати буквально все. Особливо, якщо це пропозиції для туристів, бо що може трапитись? Але все, що не рекомендовано туроператором, має свої ризики.

І, що важливо, багато з них взагалі не покриваються страховкою, а отже, може мати дуже погані наслідки. Наприклад, купувати екскурсії на вулиці небезпечно. Бо, як мінімум, їх проводять некваліфіковані гіди.

Фото: В Єгипті заборонений дайвінг - пірнання з аквалангом з яхт чи катерів (pixabay.com)

В деяких випадках можна ще й втратити гроші або порушити закон – так, в Єгипті заборонений дайвінг - пірнання з аквалангом з яхт чи катерів. Але на вулицях його продовжують активно просувати туристам. Проте такий відпочинок - небезпечний, а ризики занадто великі, тому туроператори не рекомендують мати справу з такими вуличними продавцями екскурсій.

Тим, хто полюбляє подорожувати за кермом, слід також враховувати місцеві особливості. У країнах Південно-Східної Азії, наприклад, не варто брати в оренду мопеди, адже трафік там проблемний, а у разі ДТП вартість ремонту буде великою.

Крім того, такі травми не завжди є в базовому пакеті страховки. В Домінікані взагалі є цілий бізнес із провокування аварій, щоб вимагати гроші з туристів, тому тут точно краще утриматись від оренди автівки.

Корисно пам'ятати:

· замовляйте тільки екскурсії, рекомендовані туроператором;

· будьте обережні з орендою транспортних засобів у країнах із проблемним трафіком.

Куди б ви не їхали, варто пам’ятати, що в різних країнах існують різні обмеження, про які розповість туроператор.

Однак навіть попри ці заборони, завжди можна спланувати відпустку так, що вона буде насиченою, цікавою та залишить багато приємних спогадів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як обрати відпустку у Мексиці та Домінікани та порівнювали місцеві курорти.

Також пропонуємо почитати, як обрати преміум-готель в Туреччині та Єгипті.