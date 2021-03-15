Країна гостинності: як Грузії вдалося стати привабливою для туризму

Грузія як країна для відпочинку давно відома українцям: море, монастирі, національні парки, річкові долини, озера та гори, смачна їжа та вино – це все доступне сьогодні для туристів, які знову готуються приїхати в країну після тривалого локдауну.

На відміну від Туреччини, де туристична галузь почала активно розвиватися з 1983 року, в Грузії почали робити перші серйозні спроби розвитку туризму на початку 2000-х. За цей період туристичний потік до країни суттєво зріс.

Згідно зі статистикою Світового банку, у 2011 році Грузію відвідали близько 2,7 млн туристів, а у 2019 - вже 7,7 млн. Але у 2003 році в країну приїхало всього 314 000 іноземних гостей. Виходить, що за 16 років кількість іноземних туристів в країні зросла майже у 25 разів.

Плани на подальший ріст перервала пандемія: країна була фактично закрита більшу частину 2020 і на початку 2021 року. Але в Грузії сподіваються на поступовий ріст вже у найближчому майбутньому. Що допомогло країні непогано розвинути туризм та стати впізнаваною країною?

Грузія відкривається у 2021 році

Грузія як країна для туризму широко відома серед українців. Після появи офіційної новини про відкриття країни для туристів у 2021 році на умовах ПЛР-тесту, наші туристи охоче поїдуть до Грузії цього літа, прогнозує директор компанії "Аполло Тур" Андрій Демура.

Фото: Грузія відкрилася для туристів вперше під час пандемії (Guest Georgia)

"Грузія – дружня до України держава, та й самі українці сприймають її з сантиментом. Думаю, буде багато охочих поїхати туди в новому сезоні. Плюс – це ще одна додаткова можливість подорожей при обмеженому виборі країн. До карантину в Грузію виконували рейси майже всі авіакомпанії з України. У цьому сезоні маршрути цілком можуть запустити МАУ, SkyUp, Georgian Airways", - прогнозує він.

Навіть ті українці, які не були в Грузії, все ж чули хоча б про деякі туристичні локації цієї країни, про грузинські вина та широту душі місцевих мешканців. Але якщо у нас про це знають ще з радянського кінематографу, то туристам з ЄС про "фішки" країни ще треба було розповідати. Для цього в Грузію запрошували блогерів-інфлюенсерів, а туристам з країн ЄС прямо на в'їзді в країну вибірково вручали пляшки грузинського вина.

В країні часто підтримують таку стійку асоціацію з Грузією спеціально. Свого часу на youtube став популярним ролик про те, як в одному з аеропортів Грузії зустрічали 6-мільонного туриста. Здивованого іноземця привезли в місто на державному кортежі, а зустрічав його прем’єр-міністр.

Фото: У 2011 році Грузію відвідали близько 2,7 млн туристів, у 2019 - 7,7 млн. А у 2003 році - всього 314 тисяч (скриншот з сайту data.worldbank.org)

Як розвивали туризм до пандемії

Один з факторів, завдяки якому туризм в країні почав розвиватися активніше - вдала промоція Грузії на міжнародному туристичному ринку: її стали систематично позиціонувати як цікаву і безпечну для відпочинку країну.

Про це у коментарі РБК-Україна розповідає директорка агенції з авторських турів в Грузії Georgia Travel Кетеван Ахобадзе. Вона працює з туристами з України, Росії та Близького Сходу.

"Також були зроблені певні кроки й всередині країни. Наприклад, спростили процедуру реєстрації туристичних компаній. Це дало новий старт появі приватних фірм, які побачили в цьому перспективу. Також скасували обов’язкову ліцензію для гідів, що теж стимулювало ріст туристичних послуг. Відкрилося багато сімейних виноробень, ресторанів та невеликих готелів", - розповідає вона.

Фото: Туризм в Грузії почав розвиватися активніше за останні кілька років (Guest Georgia)

Для туристичних стартапів запровадили програму Enterprise Georgia: кожен міг подати свій туристичний проєкт і отримати підтримку на перших етапах роботи. Для приватного та державного секторів та громадських організацій проводили тренінги з підвищення кваліфікації.

"До країни потягнулися світові мережі готелів, зростала планка сервісу, за якою тягнулися й інші готелі, щоб відповідати запитам. Попит на туризм зростав щороку. Так, у певний момент маленькі готелі у Тбілісі досягли рівня заповнюваності майже на 100%", - каже фахівець.

До пандемії у Грузії були амбітні плани на туризм і на перспективу. Згідно з оприлюдненими планами уряду країни, там сподівалися залучити ще більше туристів з країн ЄС, Азії та Близького Сходу, а доходи від туризму планували збільшити утричі. Розрахунок був і на те, щоб в країну їхали з держав, де більше платоспроможних туристів.

Фото: Сімейний бізнес в Грузії (Guest Georgia)

Також планувалося, що туристичні витрати зростуть: з 328 доларів за п’ять днів до 600 доларів за тиждень, які залишатиме в країні один "середній" турист.

Пандемія практично зупинила туризм в Грузії у 2020-му. Для країни, де частка доходів від туризму тільки за офіційними даними досягає майже 20% ВВП, ця помилка була болючою, і повторювати її не планують, йдеться у статті "Європейської Правди". Так, з весни в країну вже почали пускати вакцинованих туристів з "безпечних" країн ЄС.

Бюджетні рейси та візова політика

Упродовж останніх 20 років кількість іноземних туристів, які приїздять до Грузії щороку (до пандемії), збільшилася до 6,5 мільйонів. Ще одна причина цьому - поява недорогих перельотів до Грузії від відомих авікакомпаній-лоукостерів.

Це дало можливість відкрити Грузію для європейських туристів та подорожувати до країни доволі бюджетно. Наприклад, до карантину було багато недорогих рейсів з міст Європи - Мілану, Марселю, Берліну та інших. Вони почали літати в різні точки Грузії: в країні знаходяться три міжнародних аеропорти - поруч з Тбілісі, Батумі та Кутаїсі.

Фото: Собор у регіоні Кахетія (Guest Georgia)

Сприяла туризму і ліберальна візова політика. Наприклад, громадяни всіх країн ЄС можуть просто купити квиток на літак до одного з грузинських міст та летіти до Грузії без віз.

Американський економіст Чарльз Робертсон у 2015 році розповідав виданню Financial Times, що по прибуттю до країни місцеві службовці "не тільки надавали автоматичну візу при прибуттю, якщо ви приїхали з країни, багатшої за Грузію, але повертали вам паспорт із подарунком - маленькою пляшкою грузинського червоного вина".

Пляшки вина вже не видають, але зараз громадяни майже 100 країн можуть відвідувати Грузію до року без віз. В тому числі й українці.

Автентичні регіони теж задіяні

В Грузії зручно поєднувати відразу кілька видів відпочинку. Наприклад, відпустку на морі - з поїздками в гори, екскурсіями по стародавніх містах країни. Таким чином можна побачити не одне, а відразу кілька цікавих місць. Цьому сприяє географічне положення та відносно невеликі розміри країни, де не доведеться витрачати понад добу на автобусний переїзд.

Гастрономічні та винні тури - один з трендів місцевого туризму. Деякі сімейні винарні регіону Кахетії перетворили на туристичні об’єкти. Поруч з винними господарствами побудували готелі, де можна перепочити з келихом вина, насолоджуючись видами на зелені виноградники.

Фото: Архітектура регіону Сванетія (Guest Georgia)

Регіон Сванетія відомий своїми пейзажами, чистим повітрям, недоторканою природою та культурою. З його центру, міста Местія, можна дістатися льодовика або гірськолижних курортів, побачити древні храми та церкви. Тут пропонують переночувати у гостьових будинках та невеличких сімейних готелях.

До Сванетії найзручніше добиратися з аеропортів Кутаїсі або Батумі. Це займає близько 4,5-5 годин на авто. Але якщо їхати у Грузію на тиждень, то можна вирушити в тур з Тбілісі, зупиняючись в інших локаціях.

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Як скоро в Грузії хочуть досягти показників туризму до пандемії, поки офіційно не повідомляється. Втім, вже сьогодні в'їзд в країну дозволено не тільки вакцинованих, а й на основі ПЛР-тесту (як в Єгипті або Туреччині). За словами туроператорів, з таким досить нескладним умовою в'їзду країна має всі шанси відвоювати значну частину ринку вже в найближчому сезоні.

Про те, що подивитися поряд з Тбілісі, ми писали у попередньому матеріалі.

Також раніше ми писали, як з'явився та став відомим серед туристів курорт Марса-Алам в Єгипті.

Фото: Гірські ландшафти Грузії (Guest Georgia)