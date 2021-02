Недобудови без дахів і незвичайні традиції: з'явилися нові деталі про "некурортний" Єгипет

Туристи на відпочинку в Єгипті часто виїжджають на екскурсії поза готельні квартали і дивуються, як життя пересічних єгиптян відрізняється від звичної картинки.

Одне з незвичайних явищ в нетуристичних районах країни – приватні будинки без дахів, з яких "росте" арматура. Туристичні агенти розповіли, чому некурортний Єгипет залишає враження вічного будівельного майданчика.

Не податки і не традиції

Турагент Олена Єгорова продовжує описувати на своїй сторінці в Facebook життя єгиптян, яке дивує українських туристів.

"Раніше я глибоко не вникала в питання недобудованих будинків, а лише з проміжком у кілька років ставила його різним людям, які проживають в Єгипті. На що отримувала відповідь про ухилення від сплати податків та про ймовірність добудувати поверхи, коли буде фінансова можливість", - пише Олена Єгорова.

Фото: Недобудови в Єгипті (facebook.com/elena.egorova.1238)

На її думку, головна причина того, чому на нетуристичних вулицях так багато недобудов – не та, що це "місце для майбутніх сімей" або ухилення від податків. Будинки не добудовують через те, що у середньостатистичного єгиптянина не вистачає коштів закінчити будівництво.

"Тепер про податки. Проблема виявилася набагато глибшою, ніж банальна несплата податків за незавершений житловий будинок (Buildings under construction are also non taxable - розділ Non-taxable real-estates). Просто, на землю і, тим більше на будівництво, найчастіше немає дозволу та документів. І це загальнодержавна проблема, яку уряд намагається врегулювати десятиліттями", - ділиться інформацією турагент.

Вона каже, що перечитала матеріали в авторитетних світових медіа, щоб розібратися в питанні, чому в Єгипті так багато недобудов. Вона наводить цитату зі статті "Боротьба з незаконним будівництвом призводить до нездатності єгиптян платити за рахунками" в Reuters.

"Там є розповідь 35-річної Шайми Салех: "Я з усіх сил намагаюся заробити на життя, працюючи на фермі, щоб прогодувати трьох дітей, відколи мій чоловік помер у Кувейті минулого року. Я заробляю близько 1500 фунтів (95,48 долара) (на місяць) на роботі та пенсії мого покійного батька. Але уряд вимагає 15000 фунтів, щоб упорядкувати мій будинок", - переказує типовий випадок бідної єгипетської сім'ї спеціаліст.

У матеріалі повідомлялося, що чоловік єгиптянки почав будівництво будинку з червоної цегли у 2014 році без дозволу, а потім додав два недобудованих поверхи: типове будівництво в Єгипті, де незаконне житло довгий час було нормою.

Видання опитало десяток жителів трьох провінцій, які заявили, що насилу могли внести плату за поселення в розмірі від 50 до 2000 фунтів за квадратний метр.

Фото: Влада почне зносити нелегальні забудови (facebook.com/elena.egorova.1238)

Олена Єгорова приходить до висновку, що традиція недобудовувати будинки, щоб поселяти туди дорослих дітей - лише виправдання неможливості зробити це відразу.

"Були б гроші - завершили б житло вчасно. Частково недобудова стосується зменшення сплати податків як незавершене будівництво, але це теж не основа проблеми. Сама проблема бідності населення та нелегальної забудови", - резюмує вона.

"Зворушливі історії для туристів"

Між тим, пояснення місцевих гідів туристам про те, що приватні недобудови пояснюються ухиленням від податків або майбутнім житлом для дорослих дітей, не зовсім правдиві.

"Особисто я недобудови бачила тільки на півдні Єгипті, переважно в бідних районах. Дійсно, гіди розповідають туристам як про податки, так і те, що поверхи залишають для дітей. Це спроба створити зворушливу історію, щоб жаліли та більше грошей залишали. Насправді це всього лише говорить про бідність", - каже у коментарі РБК-Україна турагент Ольга Калиновська.

За її словами, в Єгипті можна побачити й готелі-недобудови. Але при цьому такі готелі не працюють і туристів у них не селять.

Фото: Бідний район в Єгипті (pixabay.com)

Мешканка Шарм-ель-Шейху українка Юлія Хазем розповідає РБК-Україна, що багато недобудов влада починає зносити як незаконне житло.

"Те, що гіди розповідають туристам про податки - не є правдою. Почати будівництво – це спрощена система легалізувати незаконну споруду. Арматура на даху – це "початок" будівництва, щоб потім займатися документами", - розповідає Юлія.

За її словами, держава останнім часом цікавиться цим питанням, і влада почала знищувати нелегальні забудови по всьому Єгипту.

"Це відбувається вже рік. У Шарм-ель-Шейху влада знесла паркани на Сі-стріт, які люди самі захопили та загородили на першій лінії від моря, і побудували там дорогу. Також у нас був цілий район Роайсет, де багато незаконних будівель, зараз їх або примусово безкоштовно легалізують, або руйнують, тобто дають людям час на розв'язання проблеми", - додає мешканка курортного міста.

