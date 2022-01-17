Недопуск на борт літака. У Туреччині повертають ПЛР-тести на внутрішніх рейсах

За рекомендаціями МОЗ у головному управлінні цивільної авіації Туреччини вирішили повернути ПЛР-тести для туристів внутрішніх рейсів на основі виданого МВС Туреччини циркуляру, повідомляє Shgm.gov.tr.

Раніше документ про скасовування обов'язкового ПЛР-тестування при пересуванні нещеплених туристів усередині Туреччини на літаках, поїздах та автобусах був переглянутий. Проте станом на сьогодні тести для внутрішніх авіарейсів у країні збережуться.

Повідомляється, що ПЛР-тест має бути зроблений за 48 годин до вильоту. Таке правило діє для тих, хто не вакцинований або не завершив процес вакцинації або не хворів на COVID протягом останніх 180 днів.

Фото: Пасажири повинні пред'явити під час реєстрації на рейс свій HES-код (unsplash.com/sofia-sforza)

Звертається увага на те, що всі авіакомпанії не допускатимуть туристів, які не хворіли на це захворювання або не були вакциновані і які не мали негативного результату ПЛР-тесту під час контролю.

Також пасажири повинні пред'явити під час реєстрації на рейс свій HES-код.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині почали платно вакцинувати туристів від COVID.