Недопуск на борт самолета. В Турции возвращают ПЦР-тесты на внутренних рейсах

По рекомендациям Минздрава в главном управлении гражданской авиации Турции приняли решение вернуть ПЦР-тесты для туристов внутренних рейсов на основе выданного МВД Турции циркуляра, сообщает Shgm.gov.tr.

Ранее документ об отмене обязательного ПЦР-тестирования при передвижении непривитых туристов внутри Турции на самолетах, поездах и автобусах был пересмотрен. Однако по состоянию на сегодня тесты для внутренних авиарейсов в стране сохранятся.

Сообщается, что ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до вылета. Такое правило действует для тех, кто не вакцинирован или не завершил процесс вакцинации или не болел COVID в течение последних 180 дней.

Фото: Пассажиры должны предъявить при регистрации на рейс свой HES-код (unsplash.com/sofia-sforza)

Обращается внимание на то, что все авиакомпании не будут допускать туристов, которые не болели этим заболеванием или не были вакцинированы и которые не имели отрицательный результат ПЦР-теста во время контроля.

Также пассажиры должны предъявить при регистрации на рейс свой HES-код.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции начали платно вакцинировать туристов от COVID.