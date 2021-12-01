"Справжній елітний відпочинок". Екзотичні острови в Океанії відкрилися для туристів вперше за час пандемії

Після прибуття необхідний карантин на 3 дні

Туризм на екзотичних островах відновлюється. Після 20 місяців для іноземних мандрівників відкрилася острівна країна Фіджі. 1 грудня туди вже прилетіли перші туристи, повідомляє stuff.co.nz.

Літак з 300 австралійськими туристами приземлився в аеропорту Фіджі. Крок з відкриття країни став можливий завдяки вакцинації 90% дорослого населення, серед яких повністю вакциновані також 26 000 дітей віком15-17 років.

Острівна держава в Океанії на схід від Австралії на 40% залежить від туризму, кожен восьмий житель працює в цій галузі.

Відео: Фіджі відкрилася для туристів (facebook.com/Fiji)

Які умови в'їзду в країну після відкриття

Країна почала відкривати кордони в листопаді - тільки для дипломатів, іноземців з посвідкою на проживання і тих, хто отримав спеціальний дозвіл. З 1 грудня офіційно відкрилися кордони для вакцинованих туристів з країн-партнерів. Список держав можна подивитися на офіційному сайті з туризму Фіджі.

Там говориться, що спочатку Фіджі буде пропонувати поїздки без карантину повністю вакцинованим туристам з 40 країн, серед яких: Великобританія, США, Австралія, Канада, ОАЕ, Японія, Сінгапур, деякі країни ЄС. України поки що в переліку допуску туристів немає.

Фото: Готелі на островах Фіджі (unsplash.com/savir-c-mIce)

Туристи з країн-партнерів повинні бути повністю вакциновані. Діти до 18 років можуть подорожувати з вакцинованим дорослим, а діти старші 12 років - отримати негативний результат ПЛР за 72 години до польоту на Фіджі. Після прибуття мандрівники мають самоізолюватися на 3 доби в готелі, сертифікованому Care-Fiji і здати тест через два дні перебування.

Фіджі визнає лише 4 вакцини:

Astra-Zeneca;

Pfizer;

Moderna;

Johnson & Johnson.

До слова, на Фіджі допускають також вакцинованих туристів, які перед прильотом перебували на території країни-партнера не менше 10 днів. Тому за великого бажання можна провести невелику відпустку в Греції, а потім вирушити на острови Океанії без особливих обмежень.

Для вакцинованих мандрівників із країн, що не входять в "партнерський" список, з 1 грудня діють суворі правила. Наприклад, до прибуття необхідно перебувати 5 днів на самоізоляції під наглядом роботодавця, а також здати ПЛР-тест за 72 години до вильоту. Після прибуття в Фіджі необхідно перебувати в спеціальному готелі на карантині 14 днів. За цей час доведеться здати ПЛР-тести двічі – на 5 і 12 день.

Фото: Дайвінг на Фіджі (facebook.com/Fiji)

"Потрапити на Фіджі мріють багато українців"

Про особливості Фіджі добре знають багато мандрівників і в Україні, і не можна сказати, що ці острови залишаються для нас чимось невідомим. Інша справа, що з нашої країни за цим напрямком практично не літають, говорить в коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

"Побувати на Фіджі мріють багато. Але такі тури - однозначно відносяться до категорії ексклюзивних. У мене є товариш, який ще до введення карантинних обмежень літав туди якщо не щороку, то був там кілька разів точно. Але хочу зауважити, що тури на Фіджі з України навіть при відкритих до пандемії кордонах ми жодного разу не продавали", - розповідає він.

Він називає головні перепони, які заважають масовим продажам турів на "райські" острови:

Географічна віддаленість цих місць (Республіка Фіджі знаходиться в Океанії);

Багато часу йде на перельоти, нерідко рейси виконуються з тривалими пересадками;

Вкрай високі ціни на авіаперельоти;

Дорогий відпочинок на самих островах - ціни в місцевих готелях можуть багатьох здивувати високим прайсом.

Проте, на Фіджі - просто прекрасна риболовля, зазначає фахівець.

Фото: "Відпочинок на Фіджі - це елітні тури" (facebook.com/Fiji)

"Я бачив відео, як проходить процес риболовлі на цих островах, і це виглядає просто фантастично", - зауважує Павло Головненко.

За його словами, відпочинок на Фіджі - це якраз те, що можна назвати справжніми елітними турами.

"Припускаю, що вкластися в суму в 10 тисяч доларів за одну таку поїздку буде вкрай складно", - каже він.

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